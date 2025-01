Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 9/1/2025

36 phút trước

GĐXH - Tư vấn qua mạng xã hội, nhân viên The Reborncell luôn khẳng định, bệnh nhân đến thăm khám tại The Reborncell Việt Nam số 291-293 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sẽ do bác sĩ uy tín tại Bệnh viện Bạch Mai khám, chữa bệnh nhưng khi PV có mặt tại cơ sở này, sự thật không như quảng cáo.