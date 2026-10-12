Khánh My: ‘Tôi không có ý định sinh con’

Tái xuất sau 8 năm, Khánh My gây sốt với 'cảnh nóng'đóng cùng Quách Ngọc Ngoan trong 'Trại buôn người' GĐXH - Khánh My - nữ diễn viên U40, gây chú ý với 'cảnh nóng' cùng Quách Ngọc Ngoan. Cô độc thân và sở hữu khối tài sản đáng kể, đặc biệt là tòa nhà 7 tầng tại TP.HCM.

Khánh My: Anh Quách Ngọc Ngoan rất tinh tế!"

Sau 8 năm ở ẩn showbiz, vì sao chị lại chọn thời điểm này để trở lại điện ảnh?

- Tôi từng có một giai đoạn khá thành công, cuộc sống vật chất cũng tương đối thoải mái nhưng bên trong lại cảm thấy trống rỗng. Khi ấy, tôi không biết mình muốn gì. Thời gian "ở ẩn", tôi hay nói vui là "bận đi tìm lại chính mình", nhưng đó là điều tôi thật sự trải qua.

Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn được mời đóng phim nhưng tôi không muốn nhận. Tôi nghĩ mình phải tìm được cảm xúc và lý do để quay lại với nghề trước. Đến khi tôi hiểu ra rằng tôi không còn muốn làm mọi thứ chỉ vì sự nổi tiếng hay vì một vị trí nào đó trong showbiz, tôi đã có hướng đi mới trong nghệ thuật và có cảm hứng trở lại.

Rồi tôi tình cờ nhìn thấy thông tin casting phim "Trại buôn người" trên mạng. Ngay cái tên phim đã khiến tôi chú ý. Vì vậy, tôi chủ động đi casting. Khi đọc kịch bản tôi rất xúc động, tới mức bật khóc. Tôi cảm thấy đây là bộ phim đáng để tham gia.

Trước đây chị chỉ nhận vai chính và cát-xê cao, vì thế fan khá ngạc nhiên khi chị chủ động casting vai phụ trong "Trại buôn người" - một dự án điện ảnh đầu tay đạo diễn Toni Bảo Anh?

- Trước đây có thể tôi quan tâm nhiều hơn đến việc mình đóng vai gì, vị trí thế nào, cát-xê ra sao. Bây giờ tôi nhìn mọi thứ khác. Điều tôi quan tâm là bộ phim có đến được với khán giả hay không.

Tôi không nghĩ vai chính mới có giá trị. Vai nhỏ hay vai lớn đều có ý nghĩa riêng. Một bộ phim không thể chỉ có diễn viên chính mà thiếu những nhân vật phụ, những người tạo nên thế giới của câu chuyện.

Với bộ phim này, tôi không đặt nặng cát-xê. Tôi nói với nhà sản xuất rằng anh chị cứ làm phim cho tốt, trả cát-xê bao nhiêu cũng được. Sau 8 năm, tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều thiếu sót và cần học thêm. Tôi muốn được làm nghề và tạo ra điều có ích.

Khánh My tiết lộ sau 8 năm trở lại điện ảnh, cô không còn quan tâm nhiều đến việc mình đóng vai gì, vị trí thế nào, cát-xê ra sao. Điều cô quan tâm là bộ phim có đến được với khán giả hay không.

Chọn Diễm My - một nhân vật nhiều trăn trở về thân phận trong cuộc sống lẫn chuyện tình cảm trong lần tái xuất này đã mang lại trải nghiệm thế nào cho chị?

- Từ xưa đến nay, tôi xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng trong "Trại buôn người", hầu như các diễn viên nữ không được trang điểm, thậm chí nếu có cũng chỉ ít thôi. Những phân cảnh có sự xuất hiện của tôi đòi hỏi phải thể hiện sự giằng xé nội tâm và tôi cũng khá thích điều đó. Đôi khi chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ để mọi người thấy mình đang trong trạng thái như thế nào.

Sau 8 năm không đóng phim, chị có gặp khó khăn, đặc biệt với cảnh nóng cùng Quách Ngọc Ngoan?

- Tôi thấy "máu diễn" của mình vẫn còn rất mạnh. Khi đứng trước máy quay, tôi gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi không sợ xấu, cũng không sợ cực, vì nếu vậy tôi đã không chọn nghề diễn viên.

Tôi cũng không ngại quay "cảnh nóng" nếu nó thực sự cần thiết cho nhân vật và câu chuyện. Trước khi quay cảnh thân mật, tôi trao đổi khá kỹ với anh Quách Ngọc Ngoan, đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch về cách thực hiện.

Tôi không phải cởi quá nhiều và có đồ bảo hộ. Hơn nữa, anh Ngoan rất tinh tế, anh ấy sợ tôi là con gái nên ngại. Nhưng tôi có nói với anh rằng cứ thoải mái, hai anh em phải làm tốt phân đoạn này vì công việc. Quan trọng là khán giả phải tin và có được những góc máy nghệ thuật.

Tất nhiên, những cảnh nhạy cảm đầu tiên khá nặng vì cũng là cảnh đầu của tôi trong phim, trong khi trường quay có rất nhiều người, máy móc, ánh sáng, bối cảnh "trại buôn người" cũng tạo nhiều áp lực. Nhưng khi đã vào cảnh thì tôi hoàn toàn tập trung vào nhân vật. Tôi nghĩ cái khó không nằm ở chuyện mình có ngại ngần diễn cảnh nóng hay không mà là phải giữ được cảm xúc của nhân vật giữa một trường quay có rất nhiều người.

Quách Ngọc Ngoan và Khánh My.

Vậy còn phân cảnh tình cảm với Quách Ngọc Tuyên - một đàn anh đã có gia đình, chị có gặp trở ngại tâm lý không?

- Với Quách Ngọc Tuyên, ban đầu tôi cũng có chút ngại ngùng vì đồng nghiệp đã có gia đình. Tuy nhiên trong một số buổi quay, Quách Ngọc Tuyên đưa vợ đến phim trường, tôi cũng dành thời gian chào hỏi.

Tôi với anh Tuyên đã trao đổi với nhau trước khi bước vào buổi quay để ăn ý nhất có thể. Vì đây là phim về sinh tồn nên lịch trình cũng khá dày đặc. Chúng tôi không chỉ đảm bảo về sức khỏe mà còn làm sao để phối hợp tốt, không ảnh hưởng đến mọi người.

"Tôi đã ăn chay được hơn 2 năm"

Dù gần 1 thập kỷ "ở ẩn" nhưng dư luận vẫn xôn xao về độ giàu có của Khánh My, gọi chị là "phú bà showbiz" vì "mát tay" kinh doanh, sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ!?

- Tôi nghĩ mọi người hơi phóng đại. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm kinh doanh hơn 10 năm. Tôi có đầu tư bất động sản và có một số nhà cho thuê nên cuộc sống tương đối ổn định. Tôi nghĩ không nên khoe khoang nhà cửa tài sản trên truyền thông.

Hiện tại, tôi vẫn làm việc chăm chỉ. Đồng thời, tôi cũng dành nhiều thời gian cùng mẹ tôi làm việc thiện như xây cầu, làm đường, xây nhà tình thương và tham gia các hoạt động vì động đồng. Tôi muốn chia sẻ những gì mình có với người khác.

Chị nghĩ sao về danh xưng "phú bà showbiz"?

- Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, có cuộc sống đủ đầy, an yên.

Tôi cũng ăn chay được hơn 2 năm. Tôi nghĩ, mình biết ngày sinh nhưng không biết ngày mình sẽ rời đi, nên còn thời gian thì nên làm những điều mình thấy có ý nghĩa.

Khánh My sở hữu toà nhà đắt đỏ ở trung tâm TP.HCM.

Cuộc sống vật chất và tinh thần như thế nhưng chị từng chia sẻ không có ý định kết hôn và sinh con. Vì sao lại thế?

- Tôi không có ý định sinh con. Tôi nghĩ mỗi người có một lựa chọn và một sứ mệnh khác nhau trong cuộc đời. Có người muốn kết hôn, sinh con, chăm sóc gia đình. Có người lại muốn dành thời gian cho công việc, cộng đồng, những người thân bên cạnh mình.

Cá nhân tôi không nghĩ lựa chọn nào nên bị đánh giá. Với tôi, nếu mình cảm thấy hạnh phúc và phù hợp với cuộc sống của mình thì mình nên sống đúng với điều đó, miễn sao mình sống có ích cho xã hội.

Trước đây mẹ cũng từng hỏi tôi: "Khi nào con lấy chồng?". Nhưng sau nhiều lần hai mẹ con trò chuyện, mẹ dần hiểu và tôn trọng lựa chọn của tôi. Bây giờ mẹ không còn hỏi khi nào tôi lấy chồng nữa mà thường hỏi: "Con có đang hạnh phúc không?". Tôi nói với mẹ là tôi đang vui, bình an và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ khi người thân hiểu mình thực sự muốn gì thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hiện tại, tôi muốn dành thời gian cho mẹ, công việc, những hoạt động cộng đồng và những điều mình còn muốn làm. Nhưng tôi cũng phải thú thật là việc không muốn kết hôn sinh con không có nghĩa là trái tim tôi đóng cửa với tình yêu. Tôi vẫn muốn có một người đồng hành và mở lòng mình.

Cảm ơn chia sẻ của Khánh My!

Kháng My tuổi 35 độc thân giàu có.

Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM trước khi hoạt động nghệ thuật. Cô từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh phía Nam, đặc biệt là giai đoạn 2013-2018 với nhiều phim: Mỹ nhân Sài thành, Tình xuyên biên giới, Ba vợ cưới vợ ba, Trót yêu... Năm 2016, cô giành ngôi Á quân Bước nhảy Hoàn vũ. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn được biết đến với hoạt động kinh doanh. Ở tuổi 35, Khánh My lựa chọn cuộc sống độc thân. Trước đó, cô từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm không kết hôn và không sinh con. Nữ diễn viên hiện sở hữu một tòa nhà 7 tầng, 40 phòng trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM.



