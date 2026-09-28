'Trại buôn người' có sự góp mặt của Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên nhận tin vui

Theo Tiền phong, đến trưa 28/9, "Trại buôn người" vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu sau hơn ba ngày khởi chiếu. Riêng trong ngày, phim có hơn 4.800 suất chiếu, bán 127.973 vé, thu khoảng 9,1 tỷ đồng, bỏ xa hai phim đứng sau với doanh thu lần lượt khoảng 793 và 266 triệu đồng.

Trước đó, trong hai ngày đầu công chiếu, tác phẩm thu 19,49 tỷ đồng ngày 25/9 và 22,65 tỷ đồng ngày 26/9.

Phim vượt 100 tỷ đồng chỉ sau hơn ba ngày, trong bối cảnh vẫn duy trì số lượng suất chiếu lớn. Thành tích này giúp tác phẩm nhanh chóng gia nhập nhóm phim Việt có doanh thu đáng chú ý tại phòng vé năm 2026.

Một số chuyên gia điện ảnh nhận định với lượng vé bán ra trong những ngày đầu, phim có cơ sở để tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, những cột mốc 200 hay 300 tỷ đồng vẫn phụ thuộc vào khả năng giữ sức hút của phim trong các tuần tiếp theo.

“Trại buôn người” chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho bộ phim với nội dung: "Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)".

"Trại buôn người" là dự án phát triển trong 5 năm. Theo ê-kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ.

Theo thông tin từ ê-kíp, tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên thực hiện dự án hơn 10.000 người. Ảnh: NSX

"Trại buôn người" do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khai thác thế giới buôn bán người và đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên biên giới. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: Steven Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên, Võ Thành Tâm, Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu…

Phim khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, tác phẩm hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống.

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