Tái xuất sau 8 năm, Khánh My gây sốt với 'cảnh nóng'đóng cùng Quách Ngọc Ngoan trong 'Trại buôn người'

Thứ ba, 14:59 29/09/2026 | Giải trí
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GĐXH - Khánh My - nữ diễn viên U40, gây chú ý với 'cảnh nóng' cùng Quách Ngọc Ngoan. Cô độc thân và sở hữu khối tài sản đáng kể, đặc biệt là tòa nhà 7 tầng tại TP.HCM.

Nữ diễn viên U40 vừa đóng 'cảnh nóng' với Quách Ngọc Ngoan, sở hữu nhà 7 tầng trung tâm TP.HCM nhưng không lấy chồng - Ảnh 1.Quách Ngọc Ngoan ở tuổi 43: 'Mạnh mẽ đến mấy vẫn có những giây phút cô đơn'

GĐXH - "Một người đàn ông dù mạnh mẽ, sắt đá đến đâu cũng có lúc cảm thấy trống vắng, cô đơn. Cuộc sống là vậy, tôi học cách chấp nhận và đối diện với điều đó", Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 1.
Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 2.

Khánh My đang là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia "Trại buôn người", đặc biệt là "cảnh nóng" với Quách Ngọc Ngoan.

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 3.

Trái ngược với hình ảnh tiều tuỵ trên phim, trong những buổi cinetour, người đẹp sinh năm 1991 thường chọn đầm giúp cô khoe bờ vai, vòng eo và thần thái quyến rũ. 

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 4.
Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 5.

Ở tuổi U40, Khánh My vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, sắc sảo và đặc biệt nổi bật.

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 6.
Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 7.

Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1991 tại An Giang (Kiên Giang cũ). Trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Với nền tảng kiến thức này, cô sớm bộc lộ tư duy nhạy bén trong kinh doanh bên cạnh các hoạt động giải trí.

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 8.

Khánh My bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu nhờ sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng gương mặt khả ái. Sau đó, cô lấn sân sang phim ảnh và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như: Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài Thành, Ba vợ cưới vợ ba... và dự án hợp tác quốc tế "Tình xuyên biên giới".

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 9.
Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 10.

Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của cô là giành danh hiệu Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2016. Cô cũng từng thử sức làm ca sĩ với MV Be Strong nhưng chưa gây tiếng vang. Sau khoảng 8 năm vắng bóng để tập trung kinh doanh, cô mới tái xuất màn ảnh rộng qua bộ phim "Trại buôn người".

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 11.

Trong quá khứ, Khánh My từng gây xôn xao dư luận khi tiết lộ chuyện một danh hài tán tỉnh mình, đồng thời có mối tình kéo dài vài năm với diễn viên Tiến Vũ trước khi đường ai nấy đi vào năm 2021.

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 12.

Hiện tại, cô lựa chọn cuộc sống độc thân, tự do và an yên. Người đẹp thẳng thắn tuyên bố không đặt mục tiêu kết hôn hay sinh con. 

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 13.

Cô chia sẻ quan điểm rằng phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể tự chủ cuộc sống, tự kiếm tiền và tận hưởng hạnh phúc một mình mà không cần phụ thuộc vào một tấm chồng.

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 14.
Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 15.
Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 16.

Phần lớn thời gian cô dành để yêu thương bản thân, chăm chỉ tập gym giữ dáng và đi du lịch.

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 17.

Khánh My được mệnh danh là một "phú bà đích thực" của showbiz nhờ độ mát tay trong đầu tư tài chính và bất động sản. Cô sở hữu một tòa nhà cao ốc 7 tầng tọa lạc ngay trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ, TP.HCM, thuộc khu vực "đất vàng" cực kỳ đắt giá.

Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 18.
Khánh My: Nữ diễn viên U40 sở hữu nhà 7 tầng và không lấy chồng - Ảnh 19.

Công trình này có diện tích mỗi sàn rộng khoảng 400m² với tổng cộng 40 phòng, tích hợp đầy đủ gara ô tô và vườn treo tầng thượng. Cô vừa hoàn thành đợt trùng tu, làm mới nội thất toàn bộ tòa nhà vào tháng 9/2026. Một phần tòa nhà được cô sử dụng làm không gian sống riêng tư, phần còn lại dùng làm văn phòng và cho thuê căn hộ dịch vụ cao cấp hướng tới khách nước ngoài, đem lại nguồn thu nhập thụ động khổng lồ mỗi tháng. Ngoài bất động sản này, cô còn sở hữu nhiều xe sang, đồ hiệu đắt đỏ và các dự án đầu tư khác.

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