Tái xuất sau 8 năm, Khánh My gây sốt với 'cảnh nóng'đóng cùng Quách Ngọc Ngoan trong 'Trại buôn người'
GĐXH - Khánh My - nữ diễn viên U40, gây chú ý với 'cảnh nóng' cùng Quách Ngọc Ngoan. Cô độc thân và sở hữu khối tài sản đáng kể, đặc biệt là tòa nhà 7 tầng tại TP.HCM.
Khánh My đang là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia "Trại buôn người", đặc biệt là "cảnh nóng" với Quách Ngọc Ngoan.
Ở tuổi U40, Khánh My vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, sắc sảo và đặc biệt nổi bật.
Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1991 tại An Giang (Kiên Giang cũ). Trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật, cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Với nền tảng kiến thức này, cô sớm bộc lộ tư duy nhạy bén trong kinh doanh bên cạnh các hoạt động giải trí.
Một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của cô là giành danh hiệu Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2016. Cô cũng từng thử sức làm ca sĩ với MV Be Strong nhưng chưa gây tiếng vang. Sau khoảng 8 năm vắng bóng để tập trung kinh doanh, cô mới tái xuất màn ảnh rộng qua bộ phim "Trại buôn người".
Phần lớn thời gian cô dành để yêu thương bản thân, chăm chỉ tập gym giữ dáng và đi du lịch.
Công trình này có diện tích mỗi sàn rộng khoảng 400m² với tổng cộng 40 phòng, tích hợp đầy đủ gara ô tô và vườn treo tầng thượng. Cô vừa hoàn thành đợt trùng tu, làm mới nội thất toàn bộ tòa nhà vào tháng 9/2026. Một phần tòa nhà được cô sử dụng làm không gian sống riêng tư, phần còn lại dùng làm văn phòng và cho thuê căn hộ dịch vụ cao cấp hướng tới khách nước ngoài, đem lại nguồn thu nhập thụ động khổng lồ mỗi tháng. Ngoài bất động sản này, cô còn sở hữu nhiều xe sang, đồ hiệu đắt đỏ và các dự án đầu tư khác.
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