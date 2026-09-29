Tái xuất sau 8 năm, Khánh My gây sốt với 'cảnh nóng'đóng cùng Quách Ngọc Ngoan trong 'Trại buôn người'

Công trình này có diện tích mỗi sàn rộng khoảng 400m² với tổng cộng 40 phòng, tích hợp đầy đủ gara ô tô và vườn treo tầng thượng. Cô vừa hoàn thành đợt trùng tu, làm mới nội thất toàn bộ tòa nhà vào tháng 9/2026. Một phần tòa nhà được cô sử dụng làm không gian sống riêng tư, phần còn lại dùng làm văn phòng và cho thuê căn hộ dịch vụ cao cấp hướng tới khách nước ngoài, đem lại nguồn thu nhập thụ động khổng lồ mỗi tháng. Ngoài bất động sản này, cô còn sở hữu nhiều xe sang, đồ hiệu đắt đỏ và các dự án đầu tư khác.