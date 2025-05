Khởi tố thanh niên lạng lách theo đoàn khách quốc tế, đâm xe vào Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 2005, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 27/4, sau khi uống bia, Nguyễn Hoài Nam điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave màu trắng, biển kiểm soát 29G1-884.13, di chuyển theo hướng Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Giải Phóng. Tại ngã ba Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học, Nam cùng nhiều người dừng xe theo hiệu lệnh của lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ ưu tiên cho đoàn xe chở khách quốc tế đi qua.

Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 2005, trú tại Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi lạng lách theo đoàn xe chở khách quốc tế, không chấp hành hiệu lệnh rồi đâm thẳng vào một Công an.

Đáng chú ý, sau khi đoàn xe ưu tiên rời khỏi, lực lượng CSGT cho phép người dân tiếp tục lưu thông, Nam điều khiển xe đi ngay phía sau đoàn xe, chạy tốc độ khoảng 60 km/giờ. Phát hiện Nam bám sát đoàn xe, đến khu vực ngã ba Lê Duẩn - Nam Ngư, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu Nam giảm tốc độ, nhưng đối tượng không chấp hành. Thay vào đó, Nam điều khiển xe lách sang trái, giơ chân trái về phía một cán bộ CSGT với thái độ đe dọa.

Tiếp đó, Nam tiếp tục di chuyển sát phía sau đoàn xe ưu tiên. Khi bị lực lượng công an ngồi trong xe CSGT dẫn đoàn ra hiệu lệnh dừng lại, đối tượng vẫn không chấp hành, thậm chí vượt cả xe CSGT ở cuối đoàn, lao thẳng qua ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn theo hướng Giải Phóng.

Tới ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông, thấy lực lượng Công an chốt chặn phía trước, Nam rẽ trái đi vào làn đường ngược chiều trên phố Trần Nhân Tông. Khi di chuyển được khoảng 40 mét, lực lượng Công an tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe, song đối tượng vẫn cố tình lao thẳng về phía trước, đâm trực diện vào một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, Nam bị khống chế, bắt giữ và đưa về Công an phường Nguyễn Du để xử lý. Chiến sĩ Công an bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoài Nam khai nhận đã điều khiển xe mô tô khi có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng thi hành công vụ, cố tình lạng lách bám theo đoàn xe ưu tiên, gây hoang mang dư luận và trực tiếp đâm xe vào cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ.

Hành vi của Nguyễn Hoài Nam đã đủ yếu tố cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoài Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm video được quan tâm: