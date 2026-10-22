Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc, vì sao thời tiết vẫn nắng nóng 33 độ C?

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh đã tràn về miền Bắc tuy nhiên chỉ là những sóng lạnh yếu và lệch Đông nên thời tiết không có sự thay đổi đáng kể.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh yếu nên miền Bắc nhiều nơi vẫn nắng nóng 33 độ. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Do không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông và Đông Nam từ mực 1500m-5000m, có cường độ yếu nên chỉ gây ra mưa rào rải rác và có nơi có dông ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Do mưa lớn và diện không nhiều nên nền nhiệt khu vực này giảm nhẹ từ 1-2 độ. Sau đó mưa giảm, nền nhiệt tăng dần trong những ngày cuối tuần.

Trong ngày 22/10, nhiều khu vực tiếp tục có nắng, nhiệt độ ban ngày phổ biến 30-33 độ C, một số nơi tại Tây Bắc Bộ vượt 33 độ C.

Thời tiết Hà Nội có chịu ảnh hưởng của không khí lạnh?

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội ít chịu tác động của sóng lạnh nên bầu không khí ban ngày vẫn khá nóng với mức nhiệt 33 độ. Đêm không mưa và gió nhẹ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Hình thái thời tiết này cho thấy đợt không khí lạnh hiện tại chưa tạo ra sự thay đổi đáng kể về nhiệt độ tại khu vực.

Miền Bắc đón không khí lạnh, trời có mưa rét? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc. Tuy nhiên cường độ yếu nên chỉ gây mưa rào ngắt quãng ở một số nơi, nền nhiệt giảm từ 1-3 độ.