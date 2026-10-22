Miền Bắc đón không khí lạnh, trời có mưa rét?

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Không khí lạnh tràn về miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, đêm qua không khí lạnh đã tràn về miền Bắc. Tuy nhiên cường độ yếu và lệch Đông nên chỉ gây mưa rào ngắt quãng ở khu vực vùng núi và ven biển Quảng Ninh.

Mưa xảy ra chủ yếu về đêm, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ giảm không đáng kể từ 1-3 độ so với ngày hôm qua. Dự báo mức nhiệt cao nhất tại các phường dao động từ 29-33 độ.

Tại khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội ít chịu tác động của sóng lạnh nên bầu không khí vẫn khá nóng với mức nhiệt 33 độ.

Sóng lạnh yếu lệch Đông vòng xuống khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Huế gây ra mưa nhỏ ngắt quãng xen kẽ với nắng nên nhiệt độ ít thay đổi, phổ biến 31-33 độ.

Từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng hôm nay giảm mưa, chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối, ban ngày trời nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ nhiều nơi 32-34 độ.

Thời tiết Nam Bộ có khoảng nắng vào trưa nay với nhiệt độ cao nhất tại các phường từ 32-34 độ. Đến chiều mưa dông sẽ quay trở lại khu vực này. Cảnh báo có những điểm mưa to đến 50mm, kèm theo lốc sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội vẫn nắng mạnh trong ngày hôm nay. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 22/10 đến ngày 23/10

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi; riêng đêm 21 và ngày 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 23/10 đến ngày 31/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế từ 27/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ thời kỳ từ 29-31/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh sắp về thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, một số tỉnh thành Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội khả năng chiều nay có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Tuy nhiên, do sóng lạnh yếu nên nền nhiệt thay đổi không đáng kể.