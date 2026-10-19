Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, thời tiết có hết nắng nóng?

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Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết có thay đổi?

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn của VTV thời tiết, miền Bắc đang trong tiết cuối thu nóng bất thường.

Dự báo thời tiết miền Bắc nắng nhiều trong tuần tới. Vào thứ Tư có một đợt sóng lạnh yếu tràn xuống tác động không đáng kể. Cùng đó, áp cao cận nhiệt đới luôn án ngữ ngăn cản mây hình hành khiến cho chuỗi ngày nắng kéo rất dài.

Thời tiết Hà Nội vào thứ Năm có thể nhiều mây hơn, đôi lúc xuất hiện mưa rào nhẹ khi không khí lạnh yếu tràn xuống. Nhiệt độ giảm nhẹ còn 32 độ.

Tuy nhiên những ngày còn lại trời tiếp tục nắng, nhiều ngày mức nhiệt tăng lên 34 độ. Cảm giác nóng vẫn là chủ đạo ở Hà Nội trong tuần tới.

Cùng với Hà Nội, thời tiết các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cũng nắng nóng mức nhiệt cao dao động từ 32-34 độ.

Với khu vực Nam Bộ, các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa to từ nay đến thứ Ba. Mưa tập trung từ trưa chiều đến đêm, có nơi mưa to lượng trên 80mm. Từ thứ Tư lượng và diện mưa thu hẹp về khu vực Nam Bộ.

Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Gia Lai dự báo thời tiết cho thấy có mưa dông rải rác từ thứ Ba đến thứ Năm, có nơi mưa to. Các ngày còn lại trong tuần có nắng, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 29-33 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội tiếp tục nắng nóng trong tuần tới. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 19/10 đến ngày 20/10

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều và tối).

- Các nơi khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 20/10 đến ngày 28/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng ngày 26-27/10, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 20-21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng ngày 26-27/10, phía Bắc khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21-22/10, sau có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thời gian tới sẽ chưa có đợt không khí lạnh nào tràn xuống miền Bắc làm thay đổi nền nhiệt. Thời tiết chủ đạo ở khu vực này vẫn là nắng ráo, mức nhiệt cao nhất 34 độ.