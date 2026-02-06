Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cụ bà chi 17 triệu/tháng để nghỉ hưu trong khách sạn

Nghỉ hưu và 60 năm ở nhà tập thể

Năm 2022, cụ bà Thái Tú Cầm khi đó đã ngoài 90 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, bà là công nhân tại nhà máy in Tây An và sống cùng chồng trong khu nhà tập thể của nhà máy suốt hơn 60 năm.

Sau khi chồng qua đời, bà tiếp tục sống một mình tại đây gần 10 năm, tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu bình lặng, không phụ thuộc con cháu.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, khu nhà nơi bà sinh sống rơi vào diện giải tỏa. Biến cố đến quá đột ngột khiến bà buộc phải nghĩ đến việc thay đổi nơi ở trong những năm cuối đời.

Không muốn phiền con cái ở tuổi xế chiều

Bà Thái Tú Cầm có hai người con trai, cả hai đều đã lập gia đình và có con nhỏ.

Dù con cái nhiều lần ngỏ ý mời bà về sống chung để tiện chăm sóc trong giai đoạn nghỉ hưu tuổi già, bà vẫn kiên quyết từ chối.

Theo bà, sống cùng con cháu khiến bà cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi trong nhà có trẻ nhỏ.

Bà mong muốn được sống một mình, tự do và yên tĩnh trong quãng đời còn lại. Hiện tại, bà còn nhận nuôi hai chú chó hoang, coi chúng như bạn đồng hành trong những năm nghỉ hưu.

Chỉ sau khoảng 10 ngày sinh sống trong khách sạn, bà Cầm nhận ra cuộc sống nghỉ hưu ở đây mang lại sự thoải mái mà trước đó bà chưa từng nghĩ tới.

Tìm nhà thuê bất thành

Sau khi khu nhà cũ chuẩn bị bị phá dỡ, bà quyết định thuê nhà bên ngoài để tiếp tục cuộc sống nghỉ hưu độc lập.

Thế nhưng, quá trình tìm nhà trọ của một cụ bà ngoài 90 tuổi không hề suôn sẻ. Nhiều chủ nhà lo ngại rủi ro, sợ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố nên đều từ chối cho bà thuê nhà sống một mình.

Khi ngày giải tỏa đến gần, trong tình thế bất đắc dĩ, bà Thái Tú Cầm chuyển vào một khách sạn gần nhà để ở tạm, dự định chỉ lưu trú ngắn ngày cho đến khi tìm được chỗ thuê phù hợp.

Trải nghiệm ở khách sạn khiến bà quyết định nghỉ hưu tại đây

Chỉ sau khoảng 10 ngày sinh sống trong khách sạn, bà Cầm nhận ra cuộc sống nghỉ hưu ở đây mang lại sự thoải mái mà trước đó bà chưa từng nghĩ tới.

Không còn phải tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay lo lắng chuyện điện nước, mọi sinh hoạt hàng ngày đều có nhân viên hỗ trợ.

Bà có thể nghỉ ngơi hoàn toàn, thưởng thức các bữa ăn đa dạng ngay trong khách sạn mà không cần ra ngoài.

Sau bữa ăn, bà thường đi dạo, tập thể dục nhẹ nhàng trong khuôn viên, giúp tinh thần thư thái và sức khỏe ổn định hơn.

Theo bà, hình thức nghỉ hưu trong khách sạn đặc biệt phù hợp với những người cao tuổi có mức lương hưu ổn định và mong muốn sống tự do.

Một ngày nghỉ hưu đều đặn của cụ bà ngoài 90 tuổi

Mỗi ngày, bà Thái Tú Cầm thường thức dậy từ 4 đến 5 giờ sáng. Bà dành thời gian đọc tiểu thuyết, vận động nhẹ rồi thư giãn với ghế massage khoảng 30 phút.

Đến khoảng 8 giờ sáng, bà tự mình xuống phòng ăn để dùng bữa.

Sau đó, bà trở về phòng theo dõi thị trường chứng khoán trên chiếc máy tính cầm tay nhỏ.

Theo bà, việc này không nhằm mục đích kiếm tiền mà để giữ cho trí não luôn linh hoạt trong suốt thời gian nghỉ hưu.

Khoảng 10 giờ sáng, bà ra sân tắm nắng, đi dạo. Bà có thói quen bỏ bữa trưa, chỉ ăn hai bữa mỗi ngày.

Bữa thứ hai thường diễn ra vào khoảng 4 giờ chiều. Buổi tối, bà đọc sách, sử dụng điện thoại giải trí và gọi điện trò chuyện với các con trước khi đi ngủ vào khoảng 22h30.

Chi phí nghỉ hưu trong khách sạn rẻ hơn thuê nhà?

Theo tính toán của bà Cầm, nếu thuê một căn hộ có điều kiện sống tốt cho người già như thang máy, điều hòa, hệ thống sưởi, tổng chi phí tiền thuê và điện nước mỗi tháng cũng rơi vào khoảng 3.000 NDT. Chưa kể, bà vẫn phải tự lo ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Trong khi đó, khi nghỉ hưu trong khách sạn, mọi chi phí đều được gộp chung trong giá phòng.

Trung bình mỗi tháng, bà chỉ chi khoảng 5.000 NDT, tương đương gần 17 triệu đồng, bao gồm ăn uống, dọn dẹp, dịch vụ hỗ trợ và an ninh.

Hiện tại, bà Thái Tú Cầm nhận lương hưu hơn 4.000 NDT mỗi tháng. Phần chi phí còn lại được bù từ khoản tiền tiết kiệm tích lũy trong nhiều năm làm việc trước khi nghỉ hưu.

Nhờ vậy, bà không phải phụ thuộc tài chính vào con cái và vẫn duy trì được cuộc sống theo ý muốn.

Theo bà, hình thức nghỉ hưu trong khách sạn đặc biệt phù hợp với những người cao tuổi có mức lương hưu ổn định và mong muốn sống tự do.

Vì sao cụ bà U95 không chọn viện dưỡng lão?

Đối với bà Thái Tú Cầm, viện dưỡng lão chưa bao giờ nằm trong lựa chọn nghỉ hưu. Bà cho rằng môi trường đó khiến người già mất đi cảm giác tự chủ.

Ngược lại, sống trong khách sạn giúp bà vừa được độc lập, vừa an tâm vì luôn có nhân viên túc trực hỗ trợ khi cần.

Nếu cảm thấy không khỏe hoặc gặp sự cố, bà chỉ cần liên hệ là sẽ có người đến giúp đỡ ngay, điều này khiến bà cảm thấy an toàn hơn so với việc sống một mình trong nhà thuê.

Cách nghỉ hưu mới khiến nhiều người suy ngẫm

Sau thời gian ở thử, bà nhờ con trai trao đổi với ban quản lý khách sạn về việc lưu trú lâu dài.

Ban đầu, khách sạn tỏ ra lo ngại trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra sự cố với người cao tuổi. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của bà, hai bên đã đạt được thỏa thuận đặc biệt.

Bà chấp nhận ký cam kết tự nguyện nghỉ hưu tại khách sạn, gia đình sẽ chịu trách nhiệm nếu có rủi ro phát sinh.

Đổi lại, khách sạn đồng ý cung cấp đầy đủ dịch vụ và áp dụng mức giá ưu đãi 5.000 NDT mỗi tháng.

Câu chuyện nghỉ hưu trong khách sạn của cụ bà U95 không chỉ gây tò mò mà còn mở ra một góc nhìn mới về tuổi già.

Khi điều kiện kinh tế cho phép, người cao tuổi hoàn toàn có thể lựa chọn cách sống phù hợp với nhu cầu cá nhân, thay vì bó buộc vào những khuôn mẫu truyền thống.

Câu chuyện của bà Ly chỉ ra sai lầm của nhiều cha mẹ khi nghỉ hưu: Về ở với con cái GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhiều người vẫn lo lắng cho những tháng ngày nghỉ hưu bấp bênh, bà Ly đã có trong tay một cuộc sống khiến không ít người ngưỡng mộ.

Theo Toutiao