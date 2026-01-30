Mới nhất
Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành

Thứ sáu, 15:44 30/01/2026 | Nuôi dạy con
Hà My
Hà My
GĐXH - Khi cha mẹ trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, con cái sẽ tự khắc thay đổi. Hành trình của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng – chị Lê Thị Bích Ngọc cho thấy, nuôi dạy con thực chất là quá trình cha mẹ học cách thấu hiểu và làm gương.

Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành - Ảnh 1.Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng ôm chặt: 3 thời điểm cha mẹ nên buông tay

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng nuôi dạy con là phải kiểm soát mọi thứ, nhưng đôi khi chính sự bao bọc quá mức lại khiến con khó trưởng thành. Buông tay đúng lúc không phải bỏ mặc, mà là cách giúp trẻ tự lập và lớn lên vững vàng hơn.

Phía sau vỏ bọc của một gia đình "kiểu mẫu"

Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng và chị Lê Thị Bích Ngọc (Hà Nội) từng là hình mẫu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bề ngoài là một tổ ấm yên ả, đủ đầy, nhưng phía sau lớp vỏ bình yên ấy là những vết nứt âm thầm ngày một rõ nét: vợ chồng thiếu sự thấu hiểu sâu sắc, con trai út ngày càng xa cách và không thay đổi theo kỳ vọng của cha mẹ.

Chị Ngọc thường xuyên cảm thấy cô đơn, không thực sự hạnh phúc như những lời khen ngợi mà gia đình nhận được. Còn anh Hùng thẳng thắn nhìn nhận, thời điểm đó anh là người khá bảo thủ, nóng nảy, ít lắng nghe vợ con và thường áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Nỗi đau lớn nhất của anh chị là khoảng cách ngày càng xa với cậu con trai út. Dù đã dùng đủ mọi cách khuyên bảo, uốn nắn, phản hồi mà họ nhận lại chỉ là sự im lặng hoặc những phản kháng ngầm.

Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành - Ảnh 2.

Anh Hùng và chị Ngọc tại một chương trình offline của Minh Trí Thành

Cơ duyên đưa chị Ngọc đến với chương trình chia sẻ miễn phí của Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Lanh (Học viện Minh Trí Thành). Và chị đã kéo anh Hùng đi cùng. Ban đầu, anh Hùng tham gia chỉ để "chiều lòng vợ". Nhưng càng học, anh càng bị thuyết phục bởi những tư duy mà các chương trình giới thiệu. Anh quyết tâm tham gia các chương trình chuyên sâu hơn tại đây.

Anh Hùng nhận ra rằng: Mọi thứ đều đều đến từ chính mình. Bấy lâu nay, anh đã gieo những hạt mầm tiêu cực vào người thân bằng sự cáu gắt và cái tôi quá lớn. Anh thấu hiểu lý thuyết về "Con người màu đỏ" (chứa đựng những ký ức tổn thương) và "Con người màu xanh" (con người tự tin, yêu thương). Từ hành trình này, cả hai vợ chồng thống nhất với nhau rằng, muốn con thay đổi, cha mẹ phải thay đổi trước.

Sức mạnh của sự làm gương

Những thay đổi không diễn ra ồn ào, nhưng bền bỉ. Gia đình anh chị thiết lập những thói quen mới: cùng chạy bộ, cùng học tập, cùng dành thời gian trò chuyện mỗi ngày. Anh Hùng dần bỏ thói quen quát mắng, áp đặt, thay vào đó là lắng nghe và ghi nhận nỗ lực của vợ con. Chị Ngọc cũng học cách nhìn lại bản thân, chủ động chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Sự kiên trì của cha mẹ trở thành tấm gương cho các con. Khi thấy bố đều đặn chạy 10km mỗi ngày, con trai đầu âm thầm tham gia. Khi bố chinh phục mốc 21km, con thứ hai cũng tự nguyện đồng hành. Không cần ép buộc hay dạy dỗ nặng lời, chính hành động của cha mẹ đã tạo ra sự thay đổi từ bên trong các con.

Giờ đây, căn nhà của anh Hùng, chị Ngọc luôn ngập tràn tiếng cười và sự quan tâm chân thành. Các con không còn thu mình, mà chủ động chia sẻ, quan tâm và kết nối với bố mẹ qua những sinh hoạt thường ngày qua từng bữa ăn, câu chuyện.

Tinh thần tích cực ấy cũng lan tỏa sang công việc. Với thái độ cởi mở, thấu hiểu và trách nhiệm hơn, anh Hùng – chị Ngọc nhận được sự ghi nhận từ đồng nghiệp và lãnh đạo, nhận được sự đánh giá cao.

Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành - Ảnh 3.

Theo Ths Nguyễn Thị Lanh, sự làm gương của cha mẹ là điều rất quan trọng. Muốn con thay đổi, cha mẹ phải thay đổi trước.

Như chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh vẫn thường chia sẻ: "Con cái không nghe những gì bạn nói, chúng nhìn những gì bạn làm". Câu chuyện về tổ ấm của anh Hùng, chị Ngọc một lần nữa khẳng định, chính sự thay đổi và hành động mạnh mẽ của cha mẹ là tấm gương để tiếp thêm sự tự tin cho các con trên hành trình trưởng thành. Đồng thời, những vết nứt trong mối quan hệ gia đình được lấp đầy một cách tự nhiên.

Đừng ép con thay đổi, hãy để con nhìn thấy cha mẹ trưởng thành - Ảnh 4.5 thói quen âm thầm làm tổn hại não bộ trẻ: Cha mẹ đừng chủ quan

GĐXH - Trong quá trình lớn lên của trẻ, có những thói quen tưởng chừng rất nhỏ, lại có thể âm thầm gây tổn hại đến não bộ mà cha mẹ không hề hay biết.

