Vợ gào khóc kêu cứu bị bạo hành nhưng camera lại phơi bày sự thật gây chấn động

Thế nhưng, những đoạn video được ghi lại bí mật đã phơi bày sự thật hoàn toàn ngược lại: người chồng mới là người bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Cuộc hôn nhân đầy bạo hành phía sau cánh cửa khép kín

Sheree Spencer và Richard Spencer, một cặp vợ chồng người Anh, quen nhau từ năm 2000 và kết hôn sau đó 9 năm.

Họ có với nhau ba cô con gái và từng được xem là một gia đình bình thường. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài yên ổn ấy là chuỗi ngày bạo hành kéo dài gần hai thập kỷ.

Ngay từ những năm đầu chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ban đầu chỉ là những lời mắng mỏ, xúc phạm, nhưng không lâu sau, hành vi bạo hành đã xuất hiện và ngày càng leo thang.

Người vợ là kẻ bạo hành nhưng thường xuyên giả vờ mình là nạn nhân.

Bạo hành ngày càng nghiêm trọng, để lại thương tật vĩnh viễn

Theo lời kể của Richard, vợ anh không chỉ tát hay xô đẩy mà còn dùng nĩa chọc vào người, phun nước bọt, khóa anh ngoài cửa.

Đỉnh điểm của chuỗi bạo hành là khi Sheree dùng chai rượu đánh mạnh vào đầu chồng, khiến tai trái của anh bị biến dạng vĩnh viễn.

Dù có vóc dáng cao lớn hơn vợ, Richard cho biết anh không dám phản kháng vì mỗi lần chống cự, mức độ bạo hành lại trở nên tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần.

Không dừng lại ở bạo hành thể xác, Sheree còn kiểm soát toàn bộ tài chính gia đình.

Richard phải vay mượn tới 45.000 bảng Anh để đáp ứng các yêu cầu chi tiêu của vợ, dù luôn sống trong áp lực và lo sợ.

Để che giấu sự thật với bạn bè và người thân, anh buộc phải dùng mỹ phẩm che các vết bầm tím trên cơ thể, tiếp tục đóng vai một người chồng "ổn định" trước xã hội.

Giả làm nạn nhân bạo hành để đe dọa và khống chế chồng

Một trong những chiêu thức thao túng đáng sợ nhất của Sheree là liên tục đe dọa gọi cảnh sát, tố cáo chồng bạo hành mình.

Cô ta nhiều lần mở cửa sổ và hét lớn: "Không, Richard, dừng lại! Anh làm em đau quá", khiến hàng xóm tin rằng cô mới là nạn nhân của bạo hành gia đình.

Nỗi sợ bị vu khống và mất quyền nuôi con khiến Richard càng rơi sâu vào vòng kiểm soát.

Năm 2015, khi con gái lớn chào đời, Richard quyết định lắp đặt camera giám sát trong nhà, âm thầm ghi lại những lần mình bị bạo hành để làm bằng chứng, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Sự thật chỉ thực sự bị phanh phui khi Sheree liên lạc với một người bạn của Richard, nói rằng anh say rượu không thể tham dự một buổi gặp mặt. Lo lắng, người bạn này đã đến tận nhà kiểm tra và phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Sau đó, cảnh sát thu thập được 36 đoạn video, 9 bản ghi âm và 43 bức ảnh thương tích – những bằng chứng rõ ràng về hành vi bạo hành kéo dài.

Kẻ bạo hành lĩnh án tù, nạn nhân bắt đầu cuộc sống mới

Tháng 6/2021, Sheree Spencer bị bắt giữ. Đến tháng 3/2023, người phụ nữ này thừa nhận các tội danh kiểm soát, đe dọa và ba tội danh tấn công gây thương tích.

Tòa án tuyên phạt Sheree 4 năm tù giam vì hành vi bạo hành chồng trong thời gian dài.

Chia sẻ sau biến cố, Richard cho biết nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè, anh không biết bản thân sẽ ra sao.

Hiện tại, anh đã có cuộc sống mới bên một người bạn đời khác, hoàn toàn trái ngược với người vợ cũ.

"Trước đây tôi từng nghĩ đau đớn là minh chứng cho tình yêu. Nhưng giờ tôi hiểu, bạo hành không bao giờ là yêu thương, đó chỉ là sự kiểm soát và thao túng", Richard nói.

Nỗi đau từ bạo lực gia đình

Đằng sau mỗi vụ bạo hành là một quá trình tích tụ mâu thuẫn, áp lực và sự im lặng kéo dài của những người trong cuộc cũng như những người xung quanh. Ảnh minh họa

Bạo lực gia đình không chỉ để lại những tổn thương trên cơ thể, mà còn là nỗi đau tinh thần âm ỉ, kéo dài qua năm tháng, thậm chí ám ảnh cả cuộc đời nạn nhân.

Đằng sau mỗi vụ bạo hành là một quá trình tích tụ mâu thuẫn, áp lực và sự im lặng kéo dài của những người trong cuộc cũng như những người xung quanh.

Theo các chuyên gia, mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân thường bắt nguồn từ ba nhóm nguyên nhân chính. Trước hết là vấn đề kinh tế – tài chính.

Áp lực về thu nhập, chi tiêu, nợ nần hay sự mất cân bằng trong đóng góp kinh tế dễ khiến vợ chồng rơi vào trạng thái căng thẳng, bất mãn, lâu dần chuyển hóa thành xung đột.

Nguyên nhân thứ hai liên quan đến giao tiếp và kỳ vọng được lắng nghe. Khi hai người thiếu kỹ năng chia sẻ cảm xúc, không biết lắng nghe đúng cách, những khác biệt trong mong đợi và suy nghĩ sẽ dần tích tụ.

Sự im lặng kéo dài trong hôn nhân nhiều khi còn nguy hiểm hơn cả những cuộc cãi vã, bởi nó tạo ra khoảng cách và cảm giác cô độc.

Cuối cùng, không thể không nhắc tới các giá trị sống và cảm xúc cá nhân. Những tổn thương từ quá khứ, sự ghen tuông, cảm giác bị bỏ rơi, không được tôn trọng hoặc bị kiểm soát đều có thể trở thành "mồi lửa" khiến mâu thuẫn bùng phát thành bạo lực gia đình.

Các chuyên gia xã hội học cho rằng những bi kịch như vậy hiếm khi xảy ra trong "một sớm một chiều". Chính vì thế, vai trò của gia đình, hàng xóm và bạn bè là vô cùng quan trọng trong việc phòng ngừa bạo lực.

Người thân cần lắng nghe, sẻ chia và kịp thời động viên để các cặp vợ chồng không rơi vào trạng thái đơn độc trong hôn nhân.

Khi hàng xóm, bạn bè nhận thấy những dấu hiệu bất thường hoặc hành vi bạo hành, việc lên tiếng đúng lúc có thể ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng, bởi sự im lặng đôi khi vô tình trở thành đồng phạm của bạo lực.

Theo Sohu