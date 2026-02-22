Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời
GĐXH - Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú nổi tiếng này còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý dạy con đặc biệt.
Hai bài học ông dạy cho con cái được đánh giá giá trị hơn hàng tỷ USD và trở thành nền tảng giúp gia tộc duy trì sự giàu có qua nhiều thế hệ.
Nhắc đến những biểu tượng thành công vĩ đại nhất lịch sử kinh doanh Mỹ, không thể không nhắc tới John D. Rockefeller – tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ hiện đại.
Vào năm 1916, tài sản của ông từng chiếm gần 2% giá trị toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Nếu quy đổi theo lạm phát ngày nay, khối tài sản này ước tính lên tới khoảng 418 tỷ USD.
Nhiều người cho rằng tiền bạc chính là bí quyết giúp gia tộc Rockefeller giàu có lâu dài. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lịch sử gia đình lại chỉ ra rằng yếu tố quan trọng nhất chính là phương pháp dạy con mà Rockefeller kiên trì áp dụng suốt cuộc đời.
Trong 38 bức thư gửi con trai, ông gần như không nói về cách kiếm tiền, mà tập trung vào triết lý sống và những nguyên tắc dạy con dựa trên trải nghiệm thực tế của chính mình.
Hai bài học dưới đây được xem là di sản lớn nhất ông để lại cho thế hệ sau.
Dạy con biến lời xúc phạm thành động lực trưởng thành
Theo Rockefeller, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi dạy con là giúp trẻ học cách đối diện với sự đánh giá và thất bại.
Khi còn học trung học, ông từng bị xúc phạm vì xuất thân nghèo khó. Trong buổi chụp ảnh lớp, người thợ ảnh yêu cầu giáo viên cho ông rời khỏi chỗ ngồi vì quần áo quá cũ kỹ.
Cậu bé Rockefeller khi ấy không phản kháng, cũng không oán trách cha mẹ. Ông chỉ lặng im quan sát các bạn trong bộ quần áo đẹp đang chụp ảnh và âm thầm đưa ra lời thề thay đổi cuộc đời mình.
Sau này, ông viết cho con: Những lời chỉ trích không phải để hủy hoại con người, mà là cơ hội để mỗi người biết mình cần nỗ lực đến đâu.
Triết lý dạy con này giúp trẻ hiểu rằng tổn thương không phải điểm kết thúc, mà có thể trở thành động lực phát triển nếu biết chuyển hóa đúng cách.
Theo nhiều chuyên gia giáo dục, trẻ được dạy cách đối diện với thất bại từ sớm thường có khả năng chịu áp lực và ý chí bền bỉ cao hơn khi trưởng thành.
Dạy con làm giàu đời sống tinh thần để luôn suy nghĩ tích cực
Bài học dạy con thứ hai Rockefeller luôn nhấn mạnh là nuôi dưỡng đời sống tinh thần.
Ông cho rằng nhiều người thất bại không phải vì hoàn cảnh khó khăn mà vì nội tâm yếu ớt. Khi tinh thần trống rỗng, con người dễ bi quan, lo lắng và nhanh chóng bỏ cuộc.
Quan điểm này tương đồng với tư tưởng của nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung, người từng kể câu chuyện về một người đàn ông đối diện trận lũ nhưng vẫn giữ thái độ lạc quan trước mọi mất mát.
Cùng một hoàn cảnh, người bi quan chỉ nhìn thấy thiệt hại, còn người tích cực lại nhìn ra cơ hội. Chính cách suy nghĩ khác nhau tạo nên kết quả khác nhau trong cuộc sống.
Rockefeller tin rằng khi dạy con biết nuôi dưỡng tinh thần tích cực, trẻ sẽ hình thành sự bình tĩnh trước những biến động của cuộc sống, giữ được sự kiên nhẫn khi đối mặt với khó khăn, tự tin bước qua thử thách và từ đó có nhiều cơ hội đạt được thành công bền vững trong tương lai.
Ông từng nhắc nhở rằng nhiều người sẵn sàng đầu tư cho vẻ ngoài nhưng lại quên làm giàu đời sống nội tâm trong khi đây mới là tài sản theo con người suốt cả cuộc đời.
Dạy con đúng cách là di sản lớn hơn mọi tài sản
Gia tộc Rockefeller duy trì sự giàu có suốt hơn 7 thế hệ không chỉ nhờ tiền bạc mà nhờ hệ giá trị được truyền lại thông qua cách dạy con nhất quán.
Hai nguyên tắc ông để lại rất đơn giản nhưng sâu sắc: Biến tổn thương thành động lực và nuôi dưỡng tinh thần tích cực trước nghịch cảnh.
Đây cũng là lời nhắc dành cho các bậc cha mẹ hiện đại: điều quý giá nhất không phải là tài sản để lại cho con, mà là khả năng giúp con tự đứng vững trước cuộc đời.
Một đứa trẻ được dạy đúng cách sẽ không phụ thuộc vào may mắn hay xuất phát điểm, mà có thể tự tạo ra tương lai của chính mình.
