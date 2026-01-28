Harvard: Trẻ sơ sinh có IQ cao hiếm khi là 'em bé dễ nuôi'

Nghiên cứu của Harvard chỉ ra rằng, chính những biểu hiện khiến cha mẹ mệt mỏi ấy lại là dấu hiệu sớm của IQ cao.

Trong đời sống thường ngày, không ít phụ huynh than phiền rằng con mình rất khó chăm sóc, luôn làm ồn, không chịu ngồi yên và tò mò mọi thứ xung quanh. Ngược lại, những đứa trẻ ít khóc, dễ ngủ, ít đòi hỏi lại được khen là "ngoan".

Thế nhưng, khoa học cho thấy trẻ có trí thông minh vượt trội thường không thuộc nhóm "dễ nuôi", mà ngược lại, các em đòi hỏi sự quan tâm và tương tác nhiều hơn.

Trẻ có IQ cao thường rơi vào nhóm nhu cầu cao, với đặc điểm nổi bật là ngủ ít, dễ tỉnh giấc và phản ứng mạnh với các kích thích từ môi trường. Ảnh minh họa

Trẻ có IQ cao thường thuộc nhóm "nhu cầu cao" ngay từ sơ sinh

Theo các nhà tâm lý học, trẻ sơ sinh được chia thành hai nhóm chính là trẻ có nhu cầu cao và trẻ có nhu cầu thấp.

Trẻ có IQ cao thường rơi vào nhóm nhu cầu cao, với đặc điểm nổi bật là ngủ ít, dễ tỉnh giấc và phản ứng mạnh với các kích thích từ môi trường.

Não bộ của những trẻ này hoạt động liên tục, nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh và những thay đổi nhỏ xung quanh. Vì thế, các em khó đi vào giấc ngủ sâu và dễ quấy khóc.

Sự tò mò cao khiến trẻ luôn muốn quan sát, chạm vào đồ vật và khám phá thế giới theo cách riêng của mình.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ có IQ cao thường tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh hơn, dẫn đến việc não bộ phát triển mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Hành vi bị coi là "khó nuôi" thực chất lại phản ánh tốc độ phát triển trí tuệ vượt trội của trẻ.

Trẻ hay khóc có thể là dấu hiệu sớm của IQ cao

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng khi con sơ sinh hay khóc, cho rằng đó là biểu hiện của sự yếu đuối hoặc khó chiều.

Tuy nhiên, theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), trẻ hay khóc thường có khả năng nhận thức tốt hơn, đặc biệt là trong việc cảm nhận sự thay đổi của môi trường xung quanh.

Những trẻ này nhạy cảm hơn với âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ và dễ phát hiện ra các khác biệt nhỏ.

Đây là đặc điểm phổ biến ở trẻ có IQ cao, bởi não bộ của các em liên tục phân tích và phản hồi thông tin.

Việc phát âm thường xuyên khi khóc cũng giúp rèn luyện cơ miệng, tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ sớm hơn.

Không chỉ vậy, khóc còn là cách trẻ học cách giao tiếp và tương tác xã hội.

Một nghiên cứu của Harvard theo dõi hơn 1.000 trẻ sơ sinh cho thấy, những trẻ có cường độ cảm xúc cao và hay bộc lộ nhu cầu sớm đạt điểm số nhận thức cao hơn rõ rệt khi lên 5 tuổi.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ có IQ cao thường tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh hơn, dẫn đến việc não bộ phát triển mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu đời. Ảnh minh họa

Trẻ có IQ cao thường "bướng bỉnh" và không thích nghe lời rập khuôn

Trong quá trình lớn lên, trẻ có IQ cao thường không dễ chấp nhận những quy tắc áp đặt một chiều. Các em hay đặt câu hỏi "tại sao", không thích học thuộc lòng máy móc và luôn muốn tự mình tìm ra câu trả lời.

Những hành vi như tháo rời đồ vật để khám phá cấu trúc, từ chối làm theo khuôn mẫu hay thách thức những quy tắc vô lý thường bị người lớn xem là bướng bỉnh.

Thế nhưng, đây lại là nền tảng quan trọng của tư duy logic và khả năng sáng tạo - hai yếu tố cốt lõi ở người có IQ cao.

Albert Einstein từng bị đánh giá là thiếu kỷ luật khi còn nhỏ vì không hài lòng với những câu trả lời có sẵn.

Thực tế cho thấy, trẻ có IQ cao thường sở hữu tư duy độc lập mạnh mẽ và khả năng đổi mới vượt trội, nếu được nuôi dưỡng đúng cách.

Nhiều trẻ có IQ cao bị hiểu lầm là ồn ào, bướng bỉnh hoặc quá nhạy cảm trong những năm đầu đời. Ảnh minh họa

Cha mẹ nên làm gì để nuôi dưỡng trẻ có IQ cao nhưng "khó nuôi"?

Khi nhận ra con có nhiều biểu hiện của IQ cao, điều quan trọng nhất với cha mẹ là thay đổi cách nhìn.

Thay vì lo lắng hay tìm cách ép con "ngoan ngoãn", cha mẹ cần tạo điều kiện để trí tuệ của trẻ được phát triển đúng hướng.

Một môi trường giàu kích thích với đồ chơi đa dạng về màu sắc, âm thanh và chất liệu sẽ giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu khám phá.

Trong giới hạn an toàn, việc cho phép trẻ tự do trải nghiệm, dù có thể gây bừa bộn, lại rất cần thiết cho sự phát triển trí não.

Trẻ có IQ cao cũng cần được đáp ứng cảm xúc kịp thời. Sự kiên nhẫn, lắng nghe và phản hồi tích cực từ cha mẹ giúp trẻ hình thành cảm giác an toàn, từ đó phát triển cân bằng cả về trí tuệ lẫn cảm xúc.

Các hoạt động như xếp hình, lắp ghép hay trò chơi tư duy sẽ giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung và kiên trì.

Đừng vội gắn mác "khó nuôi" cho trẻ có IQ cao

Nhiều trẻ có IQ cao bị hiểu lầm là ồn ào, bướng bỉnh hoặc quá nhạy cảm trong những năm đầu đời.

Tuy nhiên, đằng sau những biểu hiện khiến cha mẹ mệt mỏi ấy lại là một bộ não phát triển nhanh hơn bình thường và tiềm năng trí tuệ vượt trội.

Thay vì cố gắng "uốn con cho ngoan", điều cha mẹ cần làm là thấu hiểu, đồng hành và định hướng đúng cách. Bởi đôi khi, một đứa trẻ hay khóc và không chịu ngồi yên chính là dấu hiệu của một tương lai thông minh, sáng tạo và độc lập.