4 tố chất 'vàng' giúp trẻ càng lớn càng thành công: Cha mẹ khéo léo vun đắp sẽ giúp con tiến xa
GĐXH - Thực tế cho thấy, những đứa trẻ "càng lớn càng có khí chất", dễ gặt hái thành công thường bộc lộ những đặc điểm riêng biệt ngay từ khi còn nhỏ.
Trong hành trình nuôi dạy con cái, bậc làm cha làm mẹ nào chẳng mong con mình sau này có tiền đồ xán lạn, cuộc sống ấm êm. Thực tế cho thấy, những đứa trẻ "càng lớn càng có khí chất", dễ gặt hái thành công thường bộc lộ những đặc điểm riêng biệt ngay từ khi còn nhỏ.
Nếu con bạn sở hữu dù chỉ một trong 4 "tố chất vàng" dưới đây, xin chúc mừng, bạn đang có một "viên ngọc quý" trong tay đấy!
4 đặc điểm của người thành công ngay từ khi còn là đứa trẻ
1. Trái tim khao khát khám phá: "Nhà thám hiểm" với trí tò mò vô hạn
Những đứa trẻ có trí tò mò mạnh mẽ giống như một nhà thám hiểm tí hon, luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt đầy nghi vấn và khao khát khám phá. Chúng thường xuyên đặt câu hỏi "Tại sao?", thích sờ tận tay, nhìn tận mắt mọi thứ mới lạ xung quanh.
Chẳng hạn, thấy đàn kiến đang chuyển tổ, trẻ có thể ngồi xổm quan sát hàng giờ để tìm hiểu xem chúng giao tiếp và vận chuyển thức ăn ra sao. Thay vì tỏ ra thiếu kiên nhẫn, cha mẹ nên bảo vệ sự tò mò này bằng cách cùng con tra cứu sách báo, tìm kiếm câu trả lời trên mạng hoặc đưa trẻ đi bảo tàng, triển lãm khoa học.
Hãy khuyến khích trẻ tự tay làm những thí nghiệm nhỏ để thỏa mãn khát khao tìm tòi của mình.
2. Sức mạnh của sự tự giác: Làm chủ bản thân từ những việc nhỏ nhất
Một đứa trẻ có tính tự giác cao thường kiểm soát rất tốt hành vi và cảm xúc của mình. Trẻ biết tự thức dậy, đi ngủ và hoàn thành bài tập đúng giờ mà không cần cha mẹ phải thúc giục, rầy la. Trước những cám dỗ như trò chơi điện tử hay tivi, trẻ vẫn có thể kiềm chế để làm xong việc cần làm trước.
Để rèn luyện đức tính này, cha mẹ hãy cùng con lập thời biểu hằng ngày rõ ràng. Khi con thực hiện tốt, đừng tiếc lời khen ngợi hoặc phần thưởng nhỏ để khích lệ. Quan trọng hơn cả, chính cha mẹ phải là tấm gương sáng về sự tự kỷ luật để con noi theo.
3. Kỹ năng giao tiếp khéo léo: "Chìa khóa" mở cửa những mối quan hệ
Đứa trẻ giỏi giao tiếp có thể dễ dàng bắt chuyện và chung sống hòa đồng với nhiều kiểu người khác nhau. Chúng biết cách lắng nghe ý kiến của người khác, đồng thời cũng biết cách bày tỏ quan điểm và cảm xúc của bản thân một cách tinh tế.
Trong các hoạt động tập thể, những đứa trẻ này thường tham gia rất tích cực và phối hợp nhịp nhàng với bạn bè. Để bồi đắp kỹ năng này, cha mẹ nên tạo điều kiện cho con tham gia các buổi dã ngoại, tiệc tùng; dạy con những quy tắc lịch sự cơ bản và cách đặt mình vào vị trí của người khác để xử lý các mâu thuẫn một cách êm đẹp.
4. Bản lĩnh trước nghịch cảnh: "Thất bại là mẹ thành công"
Những trẻ có khả năng chịu đựng áp lực và vượt qua nghịch cảnh sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Chúng coi thất bại là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Nếu chẳng may một bài kiểm tra bị điểm kém, trẻ sẽ không nản lòng mà tự phân tích nguyên nhân để nỗ lực hơn vào lần sau.
Cha mẹ có thể "thử thách" con bằng những nhiệm vụ nhỏ vừa sức để trẻ rèn luyện bản lĩnh. Khi con gặp khó khăn, đừng vội vã làm thay, hãy hướng dẫn con tự suy nghĩ và thử nghiệm các cách giải quyết khác nhau. Sự ủng hộ và tin tưởng của cha mẹ chính là liều thuốc tinh thần lớn nhất giúp trẻ tin vào năng lực vượt khó của chính mình.
Nếu con bạn đang sở hữu dù chỉ một trong 4 đặc điểm: tò mò, tự giác, giỏi giao tiếp hay bản lĩnh trước khó khăn, hãy thầm vui mừng vì đó là những "hạt giống" của sự thành công đã bắt đầu nảy mầm. Tuy nhiên, tố chất bẩm sinh chỉ là điểm khởi đầu, chính sự định hướng đúng đắn và tình yêu thương kiên trì của cha mẹ mới là dòng nước mát lành giúp những hạt giống ấy đơm hoa kết trái.
Mong rằng mỗi bậc phụ huynh sẽ luôn là người bạn đồng hành tinh tế, giúp con vững bước trên con đường tương lai. Đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè và những người xung quanh để cùng nhau nuôi dạy những thế hệ trẻ tương lai thật rạng rỡ!
