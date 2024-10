Kim Ji Won mặc hơn 100 bộ trang phục khi quay Nữ hoàng nước mắt

Kim Ji Won người nổi tiếng trong "Nữ hoàng nước mắt' dùng serum gì chăm sóc mà da lúc nào cũng bóng đẹp? GĐXH - Kim Ji Won nổi tiếng khắp châu Á trong thời gian qua bởi phim "Nữ hoàng nước mắt", ngoài tài năng diễn xuất, cô còn gây ấn tượng bởi làn da căng mướt mịn màng.

Trong buổi phỏng vấn với Vogue Hàn Quốc, Kim Ji Won đã chia sẻ về quá trình quay bộ phim ăn khách Nữ hoàng nước mắt. Theo đó, nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ đã phải chuẩn bị hơn 100 bộ trang phục cho nhân vật Hong Hae In của mình.

Trong bộ phim, Ji Won vào vai nữ chủ tịch thế hệ thứ ba của một tập đoàn lớn. Do đó, trang phục của cô cũng được đầu tư chỉn chu và kỹ lưỡng hơn so với các nhân vật khác. "Từ kiểu tóc, trang phục cho tới trang điểm, nhân vật của tôi luôn toát ra vẻ đẹp của một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp thực thụ. Thật thú vị khi tôi được thể hiện nhiều phong cách khác nhau trong quá trình quay phim ", nữ diễn viên chia sẻ.

Cũng trong buổi phỏng vấn, ngôi sao sinh năm 1992 thừa nhận phong cách thường ngày của bản thân giống với nhân vật Yeon Mi Jeong trong My Liberation Notes hơn là Hong Hae In của Nữ hoàng nước mắt. Tuy nhiên, phong cách của chủ tịch tập đoàn Hae In vẫn thu hút Ji Won.

"Khi vào vai Hong Hae In, tôi đã phải mặc hơn 100 bộ trang phục khác nhau", nữ diễn viên xứ sở kimchi nói tiếp, "Đó là một trải nghiệm mới đối với tôi".