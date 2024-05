Kỹ năng phòng tránh sét cơ bản người dân cần nắm rõ trong những ngày mưa dông

8 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của mưa lớn, một lượng lớn lượng lớn cát, sỏi làm vật liệu xây dựng của các hộ dân trôi ra đường, gây mất an toàn giao thông. Phát hiện sự việc, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt, dọn dẹp giúp người dân lưu thông an toàn.