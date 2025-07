Tiếp vụ nhà xe Quang Mười ở Quảng Ninh bị tố chạy ẩu: Từng gây tai nạn 'kinh hoàng'

Liên quan đến những lùm xùm xoay quanh nhà xe Quang Mười ở Quảng Ninh bị tố chạy ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ngày 10/7, nhóm PV tiếp tục bám theo chiếc xe 16 chỗ có gắn tên Quang Mười và dán tem xe hợp đồng mang BKS 14F-010.78 chạy trên Quốc lộ 18 (hướng bến xe Bãi Cháy đi Mông Dương). Sau thời gian di chuyển trên Quốc lộ 18 đến gần ngã tư Quốc lộ 18 - Trần Hưng Đạo - Trần Phú, chiếc xe này dừng lại để trả khách. Sau khi trả khách, xe tiếp tục di chuyển trên Quốc lộ 18 đến gần ngã ba hướng vào đường Phan Thị Khương thì dừng lại và trả hàng. Sau đó, xe di chuyển trên đường Quốc lộ 18 hướng về TP Cẩm Phả cũ.

Tiếp đến ngày 11/7, PV ghi nhận tại khu bến xe Bãi Cháy (phía đường hướng về TP. Hải Phòng), chiếc xe 16 chỗ có tên Quang Mười mang BKS 14H-057.01 đang di chuyện bất ngờ tấp vào lề đường đón một khách đang đứng chờ (ngay trước cổng bến xe Bãi Cháy). Sau đó, chiếc xe này từ từ di chuyển qua bến xe Bãi Cháy và tấp vào lề đường dừng đỗ để chờ thêm khách. Khoảng 10 phút sau, tài xế lên xe và di chuyển về hướng Hải Phòng.

Xe Quang Mười đón trả khách và hàng trên đường Quộc lộ 18 ở Quảng Ninh - (ảnh Nhật Tân).

Tương tự, ngày 13/7, ghi nhận của PV tại trước cửa Go Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình (gần bến xe phía Đông Ninh Bình) có 2 xe Quang Mười đang dừng đỗ chờ khách và đến giờ chạy. Một xe màu trắng mang BKS 14F-004.05 dừng đỗ ngay ở ngõ đi vào cạnh Go Ninh Bình. Xe còn lại màu đen có dán tem xe hợp đồng, gắn tên Quang Mười mang BKS 14B-037.81 dừng ngay mặt đường Trần Nhân Tông. Sau khi chờ khách, khoảng 15h40, chiếc xe này rời vị trí và chạy băng băng trên các tuyến đường ở tỉnh Ninh Bình. Khi đến gần cầu cây xăng Non Nước (Ninh Bình), xe đi chậm và dừng lại để chờ đón khách rồi tiếp tục di chuyển về Quảng Ninh.

Không chỉ dừng đón, trả khách và hàng hóa, trong quá trình ghi nhận của PV, một số xe của Quang Mười còn chạy nhanh, chuyển làn không xi nhan tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Đáng nói, khoảng 11h48 phút ngày 4/6/2025, trong quá trình di chuyển trên Quốc lộ 10 điểm giáp ranh tỉnh Quảng Ninh - TP Hải Phòng, xe Quang Mười mang BKS 14E-004.59 còn đi vào làn xe dành riêng cho xe máy, xe đạp....

Xe Quang Mười chạy sai làn trên địa phận Hải Phòng - (ảnh Nhật Tân).

Cùng ngày 4/6/2025, trong vai là khách hàng, PV lên xe có tên Quang Mười mang BKS 14G -003.xx (cách bến xe Bãi Cháy hơn 1km), hướng di chuyển Hạ Long – Mông Dương, trên xe lúc này khoảng 10 hành khách. Quá trình di chuyển, tài xế liên tục cho xe dừng, bắt, trả khách dọc đường. Khi khách thông báo địa điểm xuống, tài xế mới thu tiền vé. Tuy nhiên nhà xe không phát hành vé, khách trả tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Việc đón trả khách dọc đường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân và tài sản. Trên thực tế, nhà xe này đã từng gây tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn Nam Định và TP Hải Phòng.

Cụ thể, vào sáng 24/12/2019, xe khách mang biển kiểm soát 14B - 035.37 chạy trên quốc lộ 10, đoạn qua xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định (nay là xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) thì va chạm với một xe máy khiến 2 người ngã xuống đường. Xe máy bị cuốn vào gầm ô tô khách và bị kéo lê hàng chục mét.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Thành L (26 tuổi, trú huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) tử vong và Đoàn Văn K (33 tuổi, ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) nguy kịch.

Thời điểm đó cơ quan chức năng huyện Ý Yên xác định, tài xế xe khách là Nguyễn Văn H (39 tuổi, ở Quảng Ninh).

Xe Quang Mười gây tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ vào năm 2019.

Cùng năm 2019, báo chí cũng đưa tin về sự việc chiếc xe khách Limousine có tên Quang Mười chạy tuyến Quảng Ninh – Ninh Bình mang BKS 14B-035.90 đang di chuyển trên đường bỗng dưng phanh gấp gây tai nạn khiến nhiều người bức xúc.

Tiếp đó, năm 2020, một chiếc xe của Quang Mười cũng gây tai nạn nghiêm trọng ở khu công nghiệp nam Cầu Kiền thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Tài xế chạy trên chiếc xe chia sẻ với PV, sau khi gây tai nạn, người này đã bị khởi tố ngay sau đó và chịu hình phạt tù theo quy định pháp luật.

"Sau gây tai nạn tôi phải đi chấp hành án phạt tù. Khi mãn hạn tù, tôi về và lên văn phòng công ty lấy tiền hỗ trợ của bảo hiểm nhưng họ không trả. Ngày hôm đó, tôi may mắn được bạn cho 1 triệu đồng mới có tiền đi về nhà. Khi tai nạn, gia đình tôi chạy khắp nơi mượn tiền để lo liệu cho nhà nạn nhân. Tôi lâm vào cảnh nợ nần, tù tội nhưng khi mãn hạn tù đến lấy tiền bảo hiểm thì cũng không được trả" - anh A (từng là tài xế xe khách Quang Mười) ngậm ngùi chia sẻ với PV.

Trước đó, theo ghi nhận của PV, tại khu vực văn phòng nhà xe Quang Mười còn được xây dựng trạm bơm xăng dầu. Hằng ngày, nơi này là điểm tiếp nhiên liệu phục vụ cho nhà xe. Trước sự việc này, ngày 10, 11/7, chúng tôi liên hệ với UBND phường Cửa Ông và được ông Nguyễn Đức Lợi - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị, phường Cửa Ông cho biết đã tiếp nhận thông tin sẽ kiểm tra, xử lý.

Đến ngày 15/7, PV liên hệ lại với ông Nguyễn Đức Lợi để hỏi về kết quả kiểm tra nhưng chưa nhận được phản hồi.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

