Lạ: Một con hươu cao cổ mất tích không dấu vết, cả nước Mỹ tò mò dõi theo

Trong gần hai tuần qua, cư dân tại một hạt nông thôn ở Texas (Mỹ) đã liên tục tìm kiếm, chủ yếu là ngước nhìn lên cao, để săn lùng một con hươu cao cổ mất tích có tên Gracie sau khi nó lang thang rời khỏi một trang trại động vật tư nhân.

Trong 2 tuần mất tích, Gracie, một con hươu cao cổ mạng lưới có nguồn gốc từ một số quốc gia Đông Phi, đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong khu vực xung quanh Trang trại Cedar Hollow ở Leakey, một thị trấn với khoảng 700 cư dân và nổi tiếng trên mạng xã hội Mỹ.

Thông tin lan truyền nhanh chóng trên internet và văn phòng cảnh sát đã kêu gọi người dân trong một thông cáo báo chí để mắt tìm kiếm con hươu cao cổ đang đi lang thang. Cơ quan này thậm chí còn cung cấp một danh sách chi tiết về các đặc điểm nhận dạng của con vật, có lẽ là để tránh nhầm lẫn với bất kỳ loài động vật săn bắn ngoại lai cổ dài nào khác mà người dân có thể bắt gặp.

"Họ đã đưa ra một mô tả, 'Gracie có đôi tai tròn,'" một người quan sát đăng trên X. "Vì vậy nếu bạn phát hiện ra một con hươu cao cổ ngoài đường ở vùng đồi núi Texas, hãy kiểm tra tai của nó trước khi gọi điện báo cáo. Không ai muốn làm tràn ngập đường dây nóng vì nhận nhầm danh tính cả."

Vick Jones, quản lý của trang trại, chia sẻ với tờ New York Times rằng Gracie nằm trong độ tuổi từ ba năm rưỡi đến bốn tuổi, và đã lang thang vào vùng đồng cỏ đồi núi khi nó "vô tình đi nhầm sang phía bên kia cổng" sau khi cố rướn người ăn lá từ một cái cây.

"Con hươu cao cổ này, không giống bất kỳ con nào khác trước đây, nó rất thích đi dạo xung quanh," ông nói.

Jones đã treo giải thưởng 5.000 USD (khoảng 127 triệu đồng) và thuê trực thăng cùng thiết bị bay không người lái để tìm kiếm, theo kênh tin tức KENS trực thuộc CBS News tại San Antonio.

Johnson cho biết ông đã bật cười khi lần đầu nhận được báo cáo mất tích hươu cao cổ, nhưng đã xử lý vụ việc một cách nghiêm túc và tự tin rằng con hươu cao cổ sẽ được tìm thấy.

"Tất cả các chủ đất lân cận đều đã biết chuyện," ông nói. "Đó là một khu vực rộng lớn, rất hoang sơ, không có nhiều người sinh sống trong vùng đó, chỉ toàn là các trang trại."

"Chúng tôi từng có linh dương đầu bò, khỉ, ngựa vằn và những thứ khác đi lạc khỏi các trang trại động vật, và cuối cùng chúng cũng xuất hiện tại các điểm cho ăn hoặc đâu đó, phần lớn là như vậy. Chúng tôi chỉ chưa bao giờ có một con hươu cao cổ."

Vào thứ Tư (24/6), bí ẩn về cuộc hành trình của loài động vật có vú thích đi rông này càng trở nên ly kỳ hơn, khi một cảnh sát trưởng địa phương bác bỏ thông tin cho rằng nó được báo cáo là tìm thấy an toàn ở một nơi "hơi xa hơn dự kiến" so với ngôi nhà của mình tại vùng đồi núi, và khẳng định cuộc tìm kiếm chắc chắn vẫn đang tiếp diễn.

"Con hươu cao cổ vẫn chưa được định vị. Nó vẫn đang lẩn trốn," Nathan Johnson, cảnh sát trưởng hạt Real, cho biết.

Cuối cùng, vào ngày 27/6, Gracie đã được tìm thấy thực sự, chỉ cách trang trại vài dặm.

Ông Johnson nói với WOAI rằng Gracie "béo và vui vẻ" khi được tìm thấy và có thái độ kiểu "bắt tôi đi, đồ ngốc".

Nguồn: The Guardian