Tìm thấy máy bay mất tích dưới đáy đại dương khiến 52 người thiệt mạng sau 74 năm, MH370 liệu còn hy vọng?

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Tìm thấy máy bay mất tích dưới đáy đại dương khiến 52 người thiệt mạng sau 74 năm

Hình ảnh ghép các mảnh vỡ của xác tàu Clipper Endeavor. Ảnh do AirSea Heritage Foundation và Deep Sea Vision cung cấp.





Bí ẩn kéo dài 74 năm, còn được gọi là Thảm kịch Thứ Sáu Tuần Thánh, và là một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử Puerto Rico, cuối cùng đã khép lại.

Chiếc máy bay số hiệu 526A của hãng Pan Am, mất tích ngày 11/4/1952, khiến 52 người thiệt mạng, đã được tìm thấy ở dưới đáy Đại Tây Dương, ngoài khơi Puerto Rico, theo các trang CNN và Fox.

Theo Quỹ Di sản Hàng không và Biển (ASHF), phương pháp định vị bằng sóng siêu âm độ phân giải cao đã được sử dụng trong quá trình tìm kiếm. Chiếc máy bay được tìm thấy vào ngày 2/6, nhưng thông tin mới được công bố.

Chiếc máy bay bị vỡ làm 2 phần, hiện đang ở độ sâu khoảng 600 mét dưới mặt nước biển.

Chuyến bay xấu số này cất cánh từ Puerto Rico, dự định bay đến New York (Mỹ). Trên máy bay có 64 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Theo ASHF, máy bay đã gặp nhiều sự cố về động cơ không lâu sau khi cất cánh, buộc phi công John C. Burn phải hạ cánh xuống biển.

Lúc ấy, điều kiện không thuận lợi cho việc hạ cánh xuống nước, gió nhẹ ban đầu bỗng mạnh lên, khiến sóng cũng mạnh.

Ban đầu, tất cả người trên máy bay đều sống sót khi máy bay đập xuống nước. Nhưng rồi phần đuôi máy bay bị gãy, nước tràn vào và máy bay chìm trong vòng 3 phút.

Chỉ có 12 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn sống sót. Trong số những người thiệt mạng, có 39 người không bao giờ được đưa về bờ, theo The Guardian.

Vụ tai nạn của chuyến bay Pan Am 526A được xem là một bước ngoặt trong lịch sử an toàn hàng không.

Bởi vì sau đó, nhiều cải cách được thực hiện, bao gồm việc bắt buộc phải hướng dẫn an toàn và các quy trình khẩn cấp trước chuyến bay, chẳng hạn hướng dẫn hành khách về vị trí lối thoát hiểm, vị trí và cách dùng áo phao…

Việc tìm thấy 526A làm dấy lên hy vọng về MH370

Hy vọng tìm thấy MH370 vẫn chưa từng tắt. Ảnh: Getty





Những hình ảnh đầu tiên về chiếc máy bay Pan Am nằm dưới đáy Đại Tây Dương không chỉ khép lại một bí ẩn kéo dài hơn 7 thập kỷ, mà còn khiến nhiều người nghĩ đến MH370 - chuyến bay của Malaysia Airlines đã mất tích từ năm 2014.

Dù hai vụ việc có nhiều điểm khác nhau, nhưng việc tìm thấy chiếc máy bay mất tích sau 74 năm cho thấy những bí ẩn tưởng chừng không có lời giải vẫn có thể được làm sáng tỏ nhờ công nghệ.

Điều này mang lại hy vọng cho những vụ máy bay mất tích chưa có lời giải, trong đó có bí ẩn MH370 - chuyến bay đã biến mất cách đây 12 năm, trên đó có 239 người.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng hai trường hợp này có điểm khác nhau quan trọng: Vị trí gặp nạn của chuyến bay Pan Am 526A vốn đã được khoanh vùng khá rõ, còn khu vực nghi MH370 rơi thì rộng hơn đáng kể, khiến việc tìm kiếm cũng khó khăn hơn nhiều.