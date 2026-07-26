Lý do cụ ông 94 tuổi qua đời để lại hơn 8 tỷ đồng nhưng 4 người con ruột không được quyền thừa kế

Cụ ông 94 tuổi qua đời để lại hơn 8 tỷ đồng nhưng 4 người con ruột không được thừa kế

Không chỉ hỗ trợ nhà ở, các cán bộ địa phương còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ sinh hoạt và chăm sóc ông trong nhiều năm. (Ảnh: 163)





Mới đây, các trang Yahoo News, 163, Sohu đăng tải câu chuyện cụ ông Cao Faquan, sống tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đã dành phần lớn cuộc đời trong cảnh cô độc. Chỉ đến khi ông qua đời ở tuổi 94, một câu chuyện gây tranh cãi mới dần được hé lộ, kéo theo cuộc tranh chấp khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm.

Theo Sohu, năm 1959, khi mới 34 tuổi, ông Cao Faquan hưởng ứng phong trào phát triển nông thôn và từ bỏ công việc công nhân để trở về quê làm nông. Quyết định này khiến cuộc hôn nhân của ông tan vỡ. Vợ ông không đồng ý quay về quê sinh sống, hai người ly hôn rồi mất liên lạc từ đó.

Suốt nhiều thập kỷ tiếp theo, ông sống một mình trong căn nhà chưa đầy 30 m². Ông mưu sinh bằng nghề nông rồi làm nhân viên vệ sinh với mức lương khoảng 1.800 nhân dân tệ mỗi tháng.

Năm 2003, khu vực ông sinh sống nằm trong diện giải tỏa, tái định cư. Do tuổi cao và điều kiện kinh tế khó khăn, ông không đủ khả năng chi trả khoản tiền cần thiết để chuyển sang nơi ở mới. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền khu phố đã hỗ trợ hơn 100.000 nhân dân tệ để ông nhận căn hộ tái định cư rộng khoảng 120 m².

Không chỉ hỗ trợ nhà ở, các cán bộ địa phương còn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ sinh hoạt và chăm sóc ông trong nhiều năm. Theo Sohu, trong thời gian còn minh mẫn, ông Cao đã ký một bản thỏa thuận tự nguyện, theo đó khu phố sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tuổi già và lo hậu sự cho ông. Đổi lại, toàn bộ tài sản của ông sẽ được chuyển giao sau khi ông qua đời.

Đến năm 2019, sức khỏe ông Cao suy giảm nghiêm trọng. Theo Sohu, ông được đưa vào viện dưỡng lão và qua đời chỉ một tuần sau đó ở tuổi 94. Chính quyền địa phương tiếp tục chi hơn 60.000 nhân dân tệ để tổ chức tang lễ.

Trong quá trình giải quyết tài sản, mọi người phát hiện ông đã dành dụm được khoảng 300.000 nhân dân tệ tiền mặt và tiền tiết kiệm. Căn hộ tái định cư của ông được định giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ. Tổng giá trị tài sản tương đương hơn 8 tỷ đồng.

Lý do thuyết phục đưa ra

Không lâu sau, ba người con còn lại cũng tham gia tranh chấp, cho rằng với tư cách con ruột, họ mới là những người có quyền thừa kế hợp pháp. (Ảnh: 163)





Theo 163, ngay sau khi tang lễ kết thúc, một người đàn ông tên Wu Haiping bất ngờ xuất hiện và tự nhận là con trai thứ hai của ông Cao. Không lâu sau, ba người con còn lại cũng tham gia tranh chấp, cho rằng với tư cách con ruột, họ mới là những người có quyền thừa kế hợp pháp.

Trong khi đó, phía khu phố đã cung cấp hàng loạt tài liệu và bằng chứng liên quan đến quá trình chăm sóc ông Cao trong nhiều năm, từ việc hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt hằng ngày đến chi phí mai táng. Người cháu gái của ông cùng nhiều hàng xóm cũng xác nhận họ chưa từng thấy bốn người con xuất hiện hay chăm sóc cha trong suốt nhiều năm cuối đời.

Theo Yahoo News, tòa án đã xem xét bản thỏa thuận được ông Cao tự nguyện ký kết khi còn tỉnh táo và xác định văn bản này có hiệu lực pháp lý. Sau khi cân nhắc các chứng cứ, tòa án phán quyết bốn người con không được hưởng bất kỳ phần di sản nào.

Phán quyết trên đã nhận được sự đồng tình của nhiều người tại Trung Quốc. Theo Sina News, không ít ý kiến cho rằng quyền thừa kế không chỉ dựa trên quan hệ huyết thống mà còn đi kèm với trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Trong trường hợp của ông Cao Faquan, những người đồng hành, chăm sóc và giúp ông vượt qua quãng đời cô độc cuối cùng mới là những người nhận được sự tin tưởng mà ông gửi gắm trước lúc nhắm mắt.