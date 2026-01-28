Làm 'chuyện ấy' buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Câu trả lời bất ngờ từ chuyên gia

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, câu trả lời không nằm ở một khung giờ cố định, mà phụ thuộc nhiều hơn vào đồng hồ sinh học, trạng thái tinh thần và mức độ kết nối của mỗi cặp đôi.

Đồng hồ sinh học quyết định ham muốn

Theo khảo sát được tờ HuffPost dẫn lại, nam giới có xu hướng hứng thú với chuyện chăn gối vào buổi sáng, trong khi phụ nữ lại dễ rung động hơn vào buổi tối muộn. Sự khác biệt này không phải ngẫu nhiên, mà liên quan trực tiếp đến nhịp sinh học và sự dao động của nội tiết tố.

Nhà trị liệu tình dục và nghiên cứu thần kinh Nan Wise cho biết, khi tuổi càng cao, nhiều người có xu hướng ngủ sớm và thức dậy sớm hơn, từ đó ham muốn cũng dễ xuất hiện vào buổi sáng. Ngược lại, người trẻ thường sinh hoạt theo nhịp “cú đêm”, nên buổi tối lại là khoảng thời gian thuận lợi hơn cho sự gần gũi.

Dù vậy, các chuyên gia đều thống nhất rằng không tồn tại một “khung giờ vàng” chung cho tất cả mọi người.

Ảnh minh họa

Buổi sáng: nhiều năng lượng nhưng dễ vội vàng

Theo chuyên gia giáo dục tình dục Robin Wilson-Beattie, khoảng 8 giờ sáng là thời điểm nồng độ testosterone ở nam giới đạt mức cao nhất do hormone này được sản sinh trong lúc ngủ. Điều này giúp phản ứng tình dục thuận lợi hơn, cảm giác hưng phấn đến nhanh và rõ rệt.

Ngoài ra, quan hệ tình dục vào buổi sáng còn kích thích cơ thể giải phóng endorphin và dopamine – những chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác tích cực. Nhà trị liệu tình dục Nazanin Moali cho rằng điều này giúp cải thiện tâm trạng và tạo một khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi.

Tuy nhiên, mặt trái của buổi sáng là sự vội vàng. Lịch trình đi làm, đưa con đi học hay những áp lực khởi động ngày mới khiến nhiều người khó toàn tâm toàn ý. Khi tâm trí còn căng thẳng, sự gần gũi dễ trở thành trải nghiệm thiếu trọn vẹn, thậm chí gây hụt hẫng cảm xúc.

Một số người cũng chia sẻ rằng khoái cảm buổi sáng khiến cơ thể thư giãn quá mức, dẫn đến cảm giác buồn ngủ, không phù hợp khi ngày làm việc chỉ vừa bắt đầu.

Buổi tối: dễ kết nối nhưng dễ mệt

Buổi tối vẫn là thời điểm phổ biến nhất với nhiều cặp đôi. Khi công việc trong ngày đã khép lại, không gian riêng tư và cảm giác an toàn giúp hai người dễ kết nối hơn. Theo chuyên gia Wilson-Beattie, đây là lúc nhiều người có thể “thở ra”, buông bỏ vai trò xã hội và trở về với cảm xúc cá nhân.

Một lợi ích khác của việc gần gũi trước khi ngủ là hỗ trợ giấc ngủ. Bác sĩ thần kinh và chuyên gia giấc ngủ Amer Khan cho biết, hoạt động tình dục giúp giải phóng prolactin và oxytocin – những hormone liên quan đến thư giãn và cảm giác gắn bó, từ đó giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Tuy nhiên, nếu cơ thể đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, buổi tối lại trở thành thử thách. Nhà trị liệu Moali nhận định rằng nhiều người gặp khó khăn khi chuyển từ trạng thái căng thẳng sang cảm xúc tình dục. Với người có bệnh lý nền, đau nhức cơ thể hoặc kiệt sức tinh thần, buổi tối có thể không phải thời điểm lý tưởng.

Vậy khi nào là thời điểm tốt nhất?

Các chuyên gia đồng thuận rằng không có thời điểm nào là “tốt nhất” cho tất cả. Khoảnh khắc lý tưởng cho chuyện gần gũi là lúc cả hai cảm thấy thoải mái, không bị áp lực thời gian và có thể kết nối cảm xúc với nhau.

Khi hai người có nhịp sinh học khác nhau, việc trao đổi thẳng thắn, linh hoạt – luân phiên hoặc tìm một khung giờ trung hòa – được xem là chìa khóa. Theo nhà trị liệu Nan Wise, sự thân mật cũng không nhất thiết phải gói gọn trong một khuôn mẫu cố định. Gần gũi có thể đến từ nhiều hình thức khác nhau, miễn là mang lại cảm giác an toàn và gắn kết.

Sau cùng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất của “chuyện ấy” không nằm ở buổi sáng hay buổi tối, mà ở sự đồng thuận, thấu hiểu và cảm giác được ở bên nhau một cách trọn vẹn. Khi cảm xúc đã sẵn sàng, thời điểm chỉ còn là yếu tố phụ.