Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

7 tín hiệu 'tố' nàng 'thèm yêu'

Thứ năm, 16:30 22/01/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải lúc nào mong muốn gần gũi của phụ nữ cũng được thể hiện bằng lời. Trên thực tế, nhiều phụ nữ chọn cách “nói” bằng cảm xúc, thái độ và những thay đổi rất nhỏ trong hành vi. Hiểu đúng những tín hiệu này không chỉ giúp người đàn ông tránh hiểu lầm, mà còn tạo nên sự kết nối an toàn và tôn trọng trong đời sống vợ chồng.

Khi nàng chủ động tìm sự gần gũi cảm xúc

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là nhu cầu được ở gần. Nàng có xu hướng ngồi sát hơn, tìm cớ để ở chung không gian, hoặc kéo dài những khoảnh khắc riêng tư. Đây không đơn thuần là thói quen, mà là cách phụ nữ tạo nền tảng cảm xúc trước khi bước vào sự gần gũi thể xác.

Các nhà tâm lý học cho rằng, với phụ nữ, ham muốn thường bắt đầu từ cảm giác được kết nối. Khi cảm xúc được kích hoạt, cơ thể mới sẵn sàng đáp lại.

Ánh mắt và sự chú ý trở nên khác đi

Khi mong muốn tăng lên, sự chú ý của nàng dành cho bạn trở nên trọn vẹn hơn. Ánh mắt giữ lâu hơn, cách lắng nghe sâu hơn, và những khoảng lặng không còn gượng gạo. Đó là dấu hiệu cho thấy nàng đang ở trạng thái mở, sẵn sàng cho sự thân mật.

Không cần lời nói trực tiếp, sự hiện diện đầy chú tâm đã là một tín hiệu mạnh mẽ.

7 Tín hiệu nàng thèm yêu và cách Nhận biết sự gần gũi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nàng dịu dàng và mềm lại trong giao tiếp

Một thay đổi thường thấy là giọng nói và cách phản hồi trở nên nhẹ nhàng hơn. Những căng thẳng trong ngày dường như được gác lại, nhường chỗ cho sự mềm mại. Theo các chuyên gia trị liệu hôn nhân, đây là thời điểm cảm xúc an toàn được thiết lập – điều kiện quan trọng để ham muốn xuất hiện.

Khi nàng không còn phòng vệ, đó là lúc cơ thể dễ mở ra với sự gần gũi.

Nhu cầu được chạm và được trấn an tăng lên

Không cần những cử chỉ táo bạo, đôi khi chỉ là mong muốn được ôm lâu hơn, được nắm tay, hoặc được dựa vào bạn. Những tiếp xúc này mang tính trấn an nhiều hơn kích thích, nhưng lại chính là “màn dạo đầu cảm xúc” mà phụ nữ cần.

Khoa học cho thấy, những tiếp xúc nhẹ nhàng giúp cơ thể giải phóng oxytocin – hormone gắn kết, từ đó làm tăng cảm giác an toàn và sẵn sàng.

Nàng chủ động tạo bối cảnh yên tĩnh

Một dấu hiệu khác là việc nàng vô thức dọn dẹp, sắp xếp không gian riêng tư hoặc rút lui khỏi những yếu tố gây xao nhãng. Điều này cho thấy nàng đang tìm kiếm sự yên tĩnh để kết nối sâu hơn.

Với phụ nữ, bối cảnh an toàn và riêng tư có ý nghĩa lớn trong việc khơi gợi ham muốn.

Sự đồng thuận luôn là tín hiệu quan trọng nhất

Dù những dấu hiệu trên có xuất hiện, điều cốt lõi vẫn là sự đồng thuận rõ ràng và tôn trọng. Ham muốn của phụ nữ có thể đến nhanh, nhưng cũng có thể thay đổi theo cảm xúc. Một người đàn ông tinh tế là người biết lắng nghe không chỉ tín hiệu “muốn”, mà cả tín hiệu “chưa sẵn sàng”.

Khi sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu, sự gần gũi mới thực sự trọn vẹn và bền vững.

Hiểu tín hiệu để yêu thương đúng cách

Nhận biết dấu hiệu nàng muốn được quan hệ không phải để thúc ép hay tận dụng, mà để đáp lại một cách dịu dàng và đúng nhịp. Khi người đàn ông biết chậm lại, quan sát và thấu hiểu, sự gần gũi sẽ đến tự nhiên hơn, sâu sắc hơn.

Bởi sau cùng, điều phụ nữ mong muốn không chỉ là sự gần gũi thể xác, mà là cảm giác được an toàn khi trao gửi cảm xúc của mình.

7 Tín hiệu nàng thèm yêu và cách Nhận biết sự gần gũi - Ảnh 2.6 điều phụ nữ cần nhớ nếu muốn kích thích ham muốn của đàn ông

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng sự hưng phấn của đàn ông đến rất nhanh, rất bản năng và không cần “chuẩn bị”. Nhưng các nghiên cứu tâm lý – sinh lý học hiện đại cho thấy điều ngược lại: đàn ông, đặc biệt là đàn ông trưởng thành, chỉ thực sự hưng phấn khi cảm xúc được an toàn, được công nhận và được kết nối.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Vì sao càng cố gắng 'làm mới', nhiều cặp đôi lại càng thất vọng?

Vì sao càng cố gắng 'làm mới', nhiều cặp đôi lại càng thất vọng?

Làm thế nào để tìm lại cảm giác thăng hoa khi cả hai đã quá hiểu nhau?

Làm thế nào để tìm lại cảm giác thăng hoa khi cả hai đã quá hiểu nhau?

Lý do thực sự khiến ham muốn biến mất

Lý do thực sự khiến ham muốn biến mất

Điều gì quan trọng nhất khi 'khởi động cuộc yêu'?

Điều gì quan trọng nhất khi 'khởi động cuộc yêu'?

Lời nói vô thức làm 'nguội' cảm xúc chỉ trong vài giây

Lời nói vô thức làm 'nguội' cảm xúc chỉ trong vài giây

Cùng chuyên mục

6 điều phụ nữ cần nhớ nếu muốn kích thích ham muốn của đàn ông

6 điều phụ nữ cần nhớ nếu muốn kích thích ham muốn của đàn ông

Phòng the - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng sự hưng phấn của đàn ông đến rất nhanh, rất bản năng và không cần “chuẩn bị”. Nhưng các nghiên cứu tâm lý – sinh lý học hiện đại cho thấy điều ngược lại: đàn ông, đặc biệt là đàn ông trưởng thành, chỉ thực sự hưng phấn khi cảm xúc được an toàn, được công nhận và được kết nối.

Vì sao càng cố gắng 'làm mới', nhiều cặp đôi lại càng thất vọng?

Vì sao càng cố gắng 'làm mới', nhiều cặp đôi lại càng thất vọng?

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít cặp đôi rơi vào nghịch lý: càng tìm cách làm mới chuyện yêu, họ lại càng cảm thấy hụt hẫng. Những gì được kỳ vọng là gia vị cho hôn nhân đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến cả hai mệt mỏi hơn, xa nhau hơn. Điều đáng nói là sự thất vọng này không đến từ việc họ không cố gắng, mà đến từ việc họ cố gắng… sai hướng.

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Chữa lành bằng ‘yêu’

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Chữa lành bằng ‘yêu’

Phòng the - 2 ngày trước

Trong những năm gần đây, khái niệm “chữa lành” xuất hiện dày đặc trong đời sống tinh thần của chúng ta. Và trong đó, sự gần gũi thể xác, sự thân mật…đôi khi lại là nơi tổn thương được bộc lộ rõ nhất – và cũng là nơi con người tìm kiếm sự hồi phục.

Làm thế nào để tìm lại cảm giác thăng hoa khi cả hai đã quá hiểu nhau?

Làm thế nào để tìm lại cảm giác thăng hoa khi cả hai đã quá hiểu nhau?

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Chuyện yêu hiếm khi nguội lạnh chỉ vì cơ thể. Nó nguội vì hai người không còn cảm thấy được kết nối như trước.

Lý do thực sự khiến ham muốn biến mất

Lý do thực sự khiến ham muốn biến mất

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người bước vào phòng ngủ với một câu hỏi quen thuộc: vì sao mình không còn ham muốn như trước? Câu trả lời thường bị đẩy về phía hormone, tuổi tác hay áp lực công việc. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, ham muốn không hề “hỏng”. Nó chỉ đang rút lui để tự bảo vệ, khi cảm giác an toàn trong mối quan hệ không còn đủ.

Điều gì quan trọng nhất khi 'khởi động cuộc yêu'?

Điều gì quan trọng nhất khi 'khởi động cuộc yêu'?

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Nhiều cặp đôi nhầm lẫn rằng vấn đề nằm ở kỹ thuật hay tần suất, trong khi gốc rễ lại bắt đầu từ sự thiếu vắng dạo đầu cảm xúc.

Lời nói vô thức làm 'nguội' cảm xúc chỉ trong vài giây

Lời nói vô thức làm 'nguội' cảm xúc chỉ trong vài giây

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Nhiều cặp đôi ngạc nhiên khi thấy ham muốn bỗng tắt nhanh như công tắc, dù trước đó mọi thứ vẫn rất ổn. Nhưng họ quên mất rằng, phòng ngủ không chỉ là nơi của cơ thể, mà còn là nơi cảm xúc được đặt ở trạng thái nhạy cảm nhất.

Điều quan trọng nhất để thăng hoa là đừng 'yêu' trong trạng thái này

Điều quan trọng nhất để thăng hoa là đừng 'yêu' trong trạng thái này

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều cặp vợ chồng, còn gần gũi nghĩa là còn yêu. Nhưng ít ai để ý rằng, sự vội vàng trong phòng ngủ lại thường không bắt nguồn từ ham muốn, mà từ một thứ rất đời thường: mệt mỏi.

Điều gì tiêu diệt ham muốn nhanh nhất?

Điều gì tiêu diệt ham muốn nhanh nhất?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng không hiểu vì sao chuyện gần gũi ngày càng nhạt nhẽo, dù không có mâu thuẫn lớn, không phản bội, không thiếu yêu thương. Họ chỉ cảm thấy “không còn hứng”, “không còn muốn”, rồi âm thầm chấp nhận điều đó như một hệ quả tất yếu của hôn nhân lâu năm.

'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, không ít cặp đôi xem nụ hôn như một nghi thức “có thì tốt, không có cũng chẳng sao”.

Xem nhiều

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Phòng the

GĐXH - Trong nhiều năm, câu chuyện về khoái cảm nữ giới thường bị giản lược thành việc “tìm đúng điểm G”. Không ít người tin rằng chỉ cần chạm đúng chỗ, đúng kỹ thuật là phụ nữ sẽ thăng hoa.

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Phòng the
Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Phòng the
Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Phòng the
'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top