Phòng the
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Chữa lành bằng ‘yêu’

Thứ ba, 15:00 20/01/2026 | Phòng the

Trong những năm gần đây, khái niệm “chữa lành” xuất hiện dày đặc trong đời sống tinh thần của chúng ta. Và trong đó, sự gần gũi thể xác, sự thân mật…đôi khi lại là nơi tổn thương được bộc lộ rõ nhất – và cũng là nơi con người tìm kiếm sự hồi phục.

Việt Hồng

Làm thế nào để tìm lại cảm giác thăng hoa khi cả hai đã quá hiểu nhau?

Làm thế nào để tìm lại cảm giác thăng hoa khi cả hai đã quá hiểu nhau?

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyện yêu hiếm khi nguội lạnh chỉ vì cơ thể. Nó nguội vì hai người không còn cảm thấy được kết nối như trước.

Lý do thực sự khiến ham muốn biến mất

Lý do thực sự khiến ham muốn biến mất

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người bước vào phòng ngủ với một câu hỏi quen thuộc: vì sao mình không còn ham muốn như trước? Câu trả lời thường bị đẩy về phía hormone, tuổi tác hay áp lực công việc. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, ham muốn không hề “hỏng”. Nó chỉ đang rút lui để tự bảo vệ, khi cảm giác an toàn trong mối quan hệ không còn đủ.

Điều gì quan trọng nhất khi 'khởi động cuộc yêu'?

Điều gì quan trọng nhất khi 'khởi động cuộc yêu'?

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều cặp đôi nhầm lẫn rằng vấn đề nằm ở kỹ thuật hay tần suất, trong khi gốc rễ lại bắt đầu từ sự thiếu vắng dạo đầu cảm xúc.

Lời nói vô thức làm 'nguội' cảm xúc chỉ trong vài giây

Lời nói vô thức làm 'nguội' cảm xúc chỉ trong vài giây

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều cặp đôi ngạc nhiên khi thấy ham muốn bỗng tắt nhanh như công tắc, dù trước đó mọi thứ vẫn rất ổn. Nhưng họ quên mất rằng, phòng ngủ không chỉ là nơi của cơ thể, mà còn là nơi cảm xúc được đặt ở trạng thái nhạy cảm nhất.

Điều quan trọng nhất để thăng hoa là đừng 'yêu' trong trạng thái này

Điều quan trọng nhất để thăng hoa là đừng 'yêu' trong trạng thái này

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều cặp vợ chồng, còn gần gũi nghĩa là còn yêu. Nhưng ít ai để ý rằng, sự vội vàng trong phòng ngủ lại thường không bắt nguồn từ ham muốn, mà từ một thứ rất đời thường: mệt mỏi.

Điều gì tiêu diệt ham muốn nhanh nhất?

Điều gì tiêu diệt ham muốn nhanh nhất?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng không hiểu vì sao chuyện gần gũi ngày càng nhạt nhẽo, dù không có mâu thuẫn lớn, không phản bội, không thiếu yêu thương. Họ chỉ cảm thấy “không còn hứng”, “không còn muốn”, rồi âm thầm chấp nhận điều đó như một hệ quả tất yếu của hôn nhân lâu năm.

'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

'Cuộc yêu' chất lượng không thể thiếu nghi thức này!

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, không ít cặp đôi xem nụ hôn như một nghi thức “có thì tốt, không có cũng chẳng sao”.

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều cặp đôi tin rằng để làm mới đời sống phòng the, họ cần học thêm kỹ thuật mới, tư thế mới hoặc tìm kiếm những trải nghiệm táo bạo hơn.

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong nhiều năm, câu chuyện về khoái cảm nữ giới thường bị giản lược thành việc “tìm đúng điểm G”. Không ít người tin rằng chỉ cần chạm đúng chỗ, đúng kỹ thuật là phụ nữ sẽ thăng hoa.

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Khi nói về gần gũi, nhiều người nghĩ đàn ông luôn sẵn sàng và ít nhạy cảm hơn phụ nữ. Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Không phải 'điểm G', phụ nữ thực sự cần điều gì khi cả hai gần gũi?

Phòng the

GĐXH - Trong nhiều năm, câu chuyện về khoái cảm nữ giới thường bị giản lược thành việc “tìm đúng điểm G”. Không ít người tin rằng chỉ cần chạm đúng chỗ, đúng kỹ thuật là phụ nữ sẽ thăng hoa.

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Khi nào chàng không thể 'lên đỉnh'?

Phòng the
Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Không cần thay đổi kỹ thuật, hãy để tâm tới những điều này, 'chuyện yêu' lại thăng hoa như ngày đầu

Phòng the
Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Những lời chàng muốn nghe khi cả hai gần gũi

Phòng the
Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Những điều phụ nữ làm khiến đàn ông sợ hãi khi gần gũi

Phòng the

