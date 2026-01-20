[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Chữa lành bằng ‘yêu’

1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người bước vào phòng ngủ với một câu hỏi quen thuộc: vì sao mình không còn ham muốn như trước? Câu trả lời thường bị đẩy về phía hormone, tuổi tác hay áp lực công việc. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, ham muốn không hề “hỏng”. Nó chỉ đang rút lui để tự bảo vệ, khi cảm giác an toàn trong mối quan hệ không còn đủ.