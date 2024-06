Lãnh án chung thân vì đi đòi nợ hộ rồi đâm chết người

Ngày 25/6, TAND tỉnh Long An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phương (SN 1989, quê Bến Lức, Long An) mức án chung thân về tội “giết người”. Cũng trong phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Phước Hòa (SN 1996, quê Bến Lức, Long An) bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “che dấu tội phạm”.



Bị cáo Phương và Hòa tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tháng 1/2022, T.T.T.T. (ngụ Cần Đước) mượn Nguyễn Ngọc Minh 20 triệu đồng. Không có tiền, Minh mượn của Nguyễn Trường Giang để cho chị T. mượn lại.

Tháng 9/2023, bị Giang đòi tiền, Minh hỏi chị T. thì chị T. không có tiền trả. Sau khi thương lượng, Minh và Giang đồng ý bớt cho chị T. 15 triệu đồng, chị T. chỉ trả cho 2 đối tượng này 5 triệu.

Toàn (chưa rõ lai lịch) được nhóm Giang nhờ đến nhà chị T. đòi nợ. Tháng 11/2023, Toàn đến lấy tiền thì chị T. chỉ trả 1,5 triệu. Tháng 12/2023, Toàn lại tìm đến lấy tiền nhưng chị T. không trả mà còn nảy sinh mâu thuẫn với Toàn. Toàn gọi điện cho Phương đến hỗ trợ.

Chị T. hứa hẹn trả nhưng mấy tuần sau vẫn phớt lờ, Toàn và Phương liên tục tìm chị T. thì chồng chị T. là Trần Công Doanh trả tiếp cho 2 đối tượng này 1 triệu. Toàn trả cho Phương 500 ngàn tiền công.

7 ngày sau Toàn và Phương lại tìm đến đòi nợ, Doanh trả thêm 500 ngàn, Toàn trả cho Phương 200 ngàn tiền công.

Tối 4/1/2024, Phương 1 mình đến nhà T. đòi số nợ còn lại. Không đòi được tiền Phương còn bị Doanh đánh. Tức giận, sáng 5/1, Phương cầm theo hung khí đến nhà T. đâm Doanh. Doanh tránh được và vào bếp lấy con dao ra đánh trả. Trong lúc xô xát, Phương đã đâm chém túi bụi khiến Doanh bị thương và gục xuống tử vong.

Sau khi gây án, Phương chạy về nhà Hòa nhờ Hòa cất giấu dao, áo và xe gắn máy rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Quảng Ninh: Nghi vấn đi đòi nợ 2 người đàn ông nghi bị ném mìn GĐXH - Hai người đàn ông tới nhà ông L. tại phường Hà Lầm (TP Hạ Long, Quảng Ninh) để đòi tiền thì bị ném một vật nghi là mìn.