Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng buôn bán gạo giả thương hiệu “Séng Cù Mường Khương”

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng bị khởi tố bao gồm: Nguyễn Thị Trang Nhung (SN 1989, Giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, số 525 đường Điện Biên, phường Lào Cai) và Phan Thị Lan (SN 1971, chủ hộ kinh doanh Quân Lan, số 556 đường Trần Phú, tổ 13 Bắc Cường, phường Cam Đường).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 8/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 và số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực trên địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường có dấu hiệu vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chi cục Quản lý thị trường phát hiện hộ kinh doanh Quân Lan đang đóng gạo vào bao bì "Gạo Séng Cù Mường Khương". Ảnh: CACC

Tại hộ kinh doanh Quân Lan và Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, lực lượng chức năng xác định cả 02 cơ sở đều thực hiện phương thức tương tự: Thu mua thóc có nguồn gốc từ khu vực xã Bản Xèo (Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - trước sáp nhập) sau đó xay xát thành gạo, đóng gói vào bao bì ghi nhãn hiệu gạo có thương hiệu nổi tiếng "Gạo Séng Cù Mường Khương" của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) để đưa ra thị trường bán cho khách hàng, nhằm thu lợi bất chính.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly. Ảnh: CACC

Kho hàng Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly. Ảnh: CACC

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, lực lượng chức năng thu giữ 590 bao gạo loại 5 kg và 800 bao loại 10 kg, tổng trọng lượng 10.950 kg, trị giá 350,4 triệu đồng, cùng 395 vỏ bao bì ghi nhãn "Gạo Séng Cù Mường Khương" chưa đóng gói thành phẩm.

Tại Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, vật chứng thu giữ gồm 2.240 túi gạo loại 5 kg, tổng khối lượng 11.200 kg, trị giá 377,44 triệu đồng, cùng 16.800 vỏ bao bì mang nhãn "Gạo Séng Cù Mường Khương" chưa đóng gói thành phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.