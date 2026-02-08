Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà Tĩnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt quả tang Phạm Văn Hùng (SN 1974, trú tổ dân phố 5 Đại Nài, phường Thành Sen) đang thực hiện hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May.

Phạm Văn Hùng cùng tang vật nhiều tấn gạo giả thương hiệu nổi tiếng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo được đóng trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu “Cỏ May – Chất lượng thay lời nói” và chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất của Công ty TNHH Cỏ May (địa chỉ: số 186, Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

Hùng khai nhận mua gạo sóc dẻo giá rẻ, nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó sử dụng bao bì giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” để đóng gói, bán cho Trần Kim Thơ (SN 1972, trú phường Thành Sen) với giá 13 triệu đồng/tấn nhằm thu lợi bất chính. Trước thời điểm bị phát hiện, Hùng đã bán cho Thơ 2 tấn gạo giả thương hiệu.

Lực lượng chức năng xác định, tổng khối lượng gạo giả thương hiệu Hùng bán cho Thơ là 4,78 tấn. Ngoài ra, đối tượng Hùng còn khai, đã tiêu thụ số lượng lớn gạo giả mang các nhãn hiệu khác cho nhiều cá nhân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực.