Lật tẩy vỏ bọc đại gia của nhóm Phan Công Khanh trong các vụ lừa đảo bán siêu xe

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát đi lệnh truy nã đối với Huỳnh Xuân Vấn (34 tuổi, quê Bến Tre, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, Vấn là Phó giám đốc công ty TNHH K Supper (tức Showroom K Supper, trụ sở tại quận 1) chuyên kinh doanh siêu xe tại Việt Nam. Công ty này do Phan Công Khanh (tự Khanh Super, 30 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận 7), là giám đốc, là đối tượng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm tạm giam cuối tháng 7/2023 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phan Công Khanh, nổi tiếng là tay buôn siêu xe số 1 Việt Nam và Công an TP.HCM đã làm rõ 1 số vừa lừa đảo mua bán siêu xe. Ảnh: CA

Công an cũng khởi tố Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là cộng tác viên của Showroom K Supper) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP.HCM đã làm rõ 1 vụ mà Huỳnh Xuân Vấn cùng Phan Công Khanh lừa đảo bán siêu xe với giá 24,5 tỷ đồng.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội, tháng 10/2021 đại gia L.H.P. (32 tuổi, ngụ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có biết và liên hệ với Phan Công Khanh để mua 1 siêu xe Mc Laren với giá 30 tỷ đồng. Tháng 1/2022, anh P. tiếp tục mua của Phan Công Khanh siêu xe Mercedes G800 Brabus với giá 24 tỷ đồng.

Cả 2 siêu xe này đã đứng tên chủ sở hữu là anh L.H.P.

Ngày 3/6/2023, Phan Công Khanh liên hệ anh L.H.P. mượn 2 siêu xe để để trưng bày khai trương Showroom K Super (ở số 6 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) trong thời gian từ ngày 6/6/2023 đến ngày 8/6/2023. Anh P. đồng ý và khi cho mượn 2 xe thì có để bản chính các giấy tờ xe, giấy đăng kiểm trên xe.

Khi hết thời hạn cho mượn, anh P. liên thì thì Phan Công Khanh trả cho anh chiếc siêu xe Mc Laren, còn chiếc G800 Brabus thì không trả.

Đến khi Phan Công Khanh bị bắt giữ, anh P. tìm hiểu thì mới biết được, Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn đã bán chiếc siêu xe G800 Brabus của mình cho 1 người khác. Do đó, anh P. có đơn tố cáo 2 người đến Phòng Cảnh sát hình sự.

Qua điều tra xác định, năm 2019 Khanh cùng Vấn hùn vốn, mỗi người 50%, để thành lập công ty TNHH TM DV K-Supper, mỗi người góp vốn 50%. Khanh làm giám đốc, còn Vấn làm phó giám đốc.

Cả 2 tạo vỏ bọc là những dân chơi có tiếng, đại gia. Cụ thể, Khanh thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh siêu xe có giá hàng chục tỷ đồng, hiếm có tại Việt Nam, có mối quan hệ với giới nhà giàu và người nổi tiếng trong nước. Và Khanh được biết đến là tay chơi, buôn bán siêu xe số 1 Việt Nam và sở hữu K Super, là showroom siêu xe cũng là số 1 Việt Nam trong 1 giai đoạn.

Huỳnh Xuân Vấn là Phó giám đốc K Super cũng thể hiện đẳng cấp dân chơi siêu xe có tiếng và là 1 đại gia trong lĩnh vực bất động sản.

Thực tế, các siêu xe mà Khanh và Vấn sử dụng để di chuyển cũng như trưng bày tại showroom được xác định là đồ mượn từ nhiều người khác.

Về vụ siêu xe G800 Brabus của đại gia Phú Quốc nói trên thì công an đã xác định, ngày 10/6/2023 Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn bán cho anh T.H.P (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) với giá 24,5 tỷ đồng.

Khi giao dịch, Vấn nói với anh T.H.P. đây là xe đã mua, thuộc quyền sở hữu của Vấn và sẽ làm thủ tục ngay khi mua bán. Vấn ký hợp đồng mua – bán xe, không có công chứng và thoả thuận thanh toán vào 3 đợt.

Anh T.H.P. đã thanh toán 16,8 tỷ đồng, còn lại 7,7 tỷ đồng thì 2 bên hẹn đến ngày 5/7/2023 khi hoàn tất thủ tục sang tên thì giao đủ. Tuy nhiên, đến hẹn thì anh T.H.P. đã không liên lạc được Vấn và đã bỏ trốn. Sau đó thì đổ bể vụ án Phan Công Khanh cùng đồng bọn lừa đảo mua bán siêu xe.

Phân viện Kỹ thuật Hình sự tại TP.HCM – Bộ Công an có kết quả giám định, chữ ký đứng tên Huỳnh Xuân Vấn trong hợp đồng mua bán và các tài liệu khác so với các mẫu so sánh, là do cùng 1 người ký.

Về hành vi của Phan Công Khanh, đến nay Cơ quan CSĐT đã làm rõ, bị can này cùng 1 số đồng phạm đã lừa đảo nhiều người thông qua hoạt động mua – bán siêu xe.

Quá trình điều tra, Phan Công Khanh khai, từ trước đến nay, thường xuyên xuất cảnh sang Campuchia chơi cờ bạc. Từ đó, Khanh đã thua cờ bạc số tiền rất lớn, dẫn đến vỡ nợ và vay mượn tiền từ nhiều nguồn.

Gần đây, có 1 số chủ nợ tìm đến Showroom K Supper và tận nhà để truy đòi nợ. Để có tiền xoay sở các khoản nợ, Khanh đã mang xe của khách hàng gửi bán tại showroom đi cầm cố, hoặc bán.

Vụ việc điển hình mà khiến Khanh Super bị bắt giữ chính là cầm cố xe McLaren BKS 51F – 821xx trị giá 10 tỷ đồng của chị L.N.T.H. (ngụ quận Thủ Đức).

Chị H. gửi xe tại Showroom K Supper (số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1) để Khanh bán hộ. Giai đoạn cuối tháng 5 vừa qua, Khanh lừa để lấy bản chính giấy tờ xe rồi giao cho Mohamach Da Pha mang đi cầm cố cho người khác để lấy 2 tỷ đồng.

Ngoài ra., 1 số người về việc bị Phan Công Khanh chiếm đoạt tài sản thông qua mua hoa tặng khách hàng giao dịch xe tại showroom; tiền xây dựng, sửa chữa showroom… và nhiều nội dung tố cáo khác.