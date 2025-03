Lê Thúy: 'Tôi sẽ tìm con đến khi không thể nữa'

Hôm 7/3, Lê Thúy cho biết thời gian qua, cô khá "im hơi lặng tiếng" trên truyền thông, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện vì đã trải qua "nhiều biến cố tưởng chừng không thể vực dậy được".

Theo Lê Thúy, trong 6 năm sau khi giải nghệ người mẫu, cô cố gắng từng giây phút để được làm mẹ. "Tôi lấy chồng cũng đã 10 năm, niềm khao khát làm mẹ lớn bao nhiêu. Từ khi giải nghệ, tôi ăn uống khoa học để cơ thể lên cân hơn, tập thể dục nhiều hơn. Khi canh tự nhiên một thời gian không có con, thử IUI cũng không thành công, hành trình làm IVF của tôi bắt đầu", người mẫu viết trên trang cá nhân.

Lê Thúy và ông xã Đỗ An.

Chân dài sinh năm 1991 cho biết những năm qua, cô nhiều lần xét nghiệm kiểm tra máu, mổ nội soi, "tự tay tiêm từng mũi thuốc" để kích trứng dù sợ kim tiêm. Tháng 3/2024, cô tưởng như khao khát làm mẹ đã thành hiện thực khi thấy que thử thai hiện hai vạch. "Tôi đã ngồi trong nhà vệ sinh khóc rất nhiều. Tôi hạnh phúc vỡ òa khi mọi cố gắng, mọi sự đau đớn được đền đáp. Những vết bầm tím sưng đau trên bụng không còn gì bằng sự hạnh phúc của tôi lúc đó. Tuy nhiên sau hai hôm xét nghiệm lại, bác sĩ bảo với tôi thai bị vôi hóa nên không ổn", Lê Thúy kể.

Sau lần đó, cô tiếp tục làm IVF với hai phôi cuối cùng, tuy nhiên vẫn chưa được toại nguyện mong muốn làm mẹ. Theo người đẹp gốc Quảng Bình, thời gian đó cô tuyệt vọng, rơi vào trầm cảm. "Khi nghe bác sĩ đề cập đến phương án xin noãn, tôi gục ngã hoàn toàn, không thở nổi. Với một người yêu trẻ con và khát khao làm mẹ, tim tôi đau thắt lại. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cào cấu khắp người, cào đến khi rách da và cảm nhận được sự đau đớn trên da thịt", bà xã doanh nhân Đỗ An cho biết. Trong suốt hai năm, người mẫu liên tục tự làm đau mình, khóc cả khi ngủ và phải giấu chồng uống thuốc để chống trầm cảm. "Mọi người luôn nhìn thấy tôi gai góc, tưởng như tôi luôn ăn to nói lớn, thẳng tính, dữ dằn, nhưng thực chất đó là cách tôi che đi những cơn sóng trong tâm trí", chân dài chia sẻ.

Lê Thúy được chồng động viên, không đặt cho cô gánh nặng phải sinh con.

Trong thời gian đó, Lê Thúy nói cô được ông xã Đỗ An bên cạnh động viên. Chồng an ủi người mẫu bằng cách chia sẻ áp lực tâm lý, giúp cô không bị nặng nề việc duy trì nòi giống vì cả hai đến với nhau bằng tình yêu, còn con cái là duyên nợ. "Anh nói với tôi anh lấy em về không phải để em sinh con. Anh yêu em và chỉ muốn ở bên em thôi, có con hay không nó còn là duyên nợ của mình với con nữa. Nếu mình không có nợ thì sẽ không có". Dù đồng ý để chồng an tâm, Lê Thúy nói cô vẫn tiếp tục đi làm IVF. "Tôi làm đến khi không còn thở được nữa thì thôi", người đẹp nói.

Người đẹp cho biết đã lên kế hoạch cho lần thụ tinh ống nghiệm tiếp theo. Tuy nhiên cô không cố ép bản thân mà giữ tinh thần thoải mái, đón nhận mọi thứ tùy duyên. Thời gian qua, Lê Thúy đi học thần số học, tập đọc kinh, ăn chay, cố gắng tu sửa bản thân từ bên trong. Cô cho biết sẽ dừng việc kinh doanh quán ốc và chuyển hướng thời gian tới.

Hồi đầu năm, cô tái xuất trong bộ ảnh thời trang chụp cho Đỗ Mạnh Cường. Người đẹp nói với Ngôi Sao sau một thời gian tăng cân, cô hiện quay về cân nặng 58 kg như thời đỉnh cao sự nghiệp. Nhiều năm không còn chụp hình high fashion, Lê Thúy từng lo lắng nhưng sau đó cô được nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia khen vẫn giữ được phong độ. Trong 6 năm giải nghệ, người mẫu thỉnh thoảng nhận catwalk cho một vài nhà thiết kế thân thiết, bên cạnh vai trò khách mời. Ngoài công việc kinh doanh quán ốc khá thành công tại TP HCM, Lê Thúy còn có công việc livestream trên một số nền tảng bán hàng. Cô livestream tại nhà và thường khoe thành quả là doanh thu hàng trăm triệu đồng cho mỗi phiên.

Sắc vóc Lê Thúy sau 6 năm giải nghệ.

Lê Thúy sinh năm 1991, quê Quảng Bình. Cô được biết đến khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2011 và đóng một số phim như Bạn gái tôi là sếp, Siêu quậy có bầu ... Nhiều năm trong làng mốt, cô được biết đến là "nàng thơ của Đỗ Mạnh Cường". Năm 2015, cô kết hôn với doanh nhân, diễn viên Đỗ An. Năm 2018, cô cho biết giải nghệ, tập trung chăm sóc sức khỏe để làm mẹ.