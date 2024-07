Lí do Nghĩa tiếp tục tàn độc với An Nhiên chặng cuối phim “Trạm cứu hộ trái tim"

Nghĩa trả thù An Nhiên ở phim “Trạm cứu hộ trái tim". Ảnh: NSX.

Trong hé lộ tập 49 của phim "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều tình tiết mới của bộ phim gây chú ý.

Theo đó, Nghĩa (Quang Sự) có cuộc nói chuyện qua điện thoại với An Nhiên (Lương Thu Trang).

Nghĩa có những hành động phũ phàng khi không cho An Nhiên chăm sóc Gôn. Anh khẳng định khi nào An Nhiên và mình hoàn tất thủ tục ly hôn và ổn định cuộc sống thì mới cho cô đón con trai trở về.

Đáp trả lại, An Nhiên nói: "Anh bảo tôi ổn định cuộc sống, anh ném tôi ra khỏi nhà, tay trắng không có một đồng nào. Anh đuổi cùng giết tận đến thế mà".

Để trấn an An Nhiên, Nghĩa nói sẽ đàm phán lại về chuyện này và hẹn An Nhiên sau khi xong đám giỗ của ba mình.

An Nhiên cho rằng hiện tại cả hai chưa ly hôn, nên về lý cô vẫn là vợ của Nghĩa và yêu cầu anh cho về thắp hương cho bố.

Tuy nhiên, Nghĩa gạt đi và lạnh lùng nói: "Sớm muộn gì chúng ta cũng không liên quan đến nhau, đừng về làm mọi chuyện phức tạp thêm".

Có thể thấy, Nghĩa không chỉ chiếm hết tài sản của An Nhiên và hiện tại, anh còn tuyệt tình với cô.

Đối với Nghĩa, An Nhiên giờ chỉ là điều phiền phức, anh muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng để không còn ràng buộc vào cuộc hôn nhân nhiều tính toán với An Nhiên.

Nhiều khán giả cho rằng, sở dĩ Nghĩa thẳng tay loại An Nhiên ra khỏi cuộc đời mình vì anh đang muốn hàn gắn lại với Ngân Hà. Bởi hiện tại, Nghĩa đã biết Kitty là con gái ruột của mình.

Trước đó, trong cuộc đối thoại với Vũ - người yêu Ngân Hà, Nghĩa cảnh cáo Vũ rằng "đừng quên Kitty là con gái của ai".

Rất có thể, với bản tính hiếu thắng, tàn độc của mình, Nghĩa sẽ dùng mọi cách để cướp lấy Kitty. Vì suy cho cùng, Gôn không phải con ruột của anh.

Có thể, tình cảm Nghĩa dành cho Ngân Hà không nhiều nhưng điều anh cần chính là nhận lại con gái ruột của mình.

Liệu rằng, nếu Ngân Hà và Vũ cản trở, Nghĩa có làm liều bắt cóc Kitty như một số hé mở ở tập cuối phim "Trạm cứu hộ trái tim"?