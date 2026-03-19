Lịch cúp điện An Giang từ ngày 19 - 22/3/2026: 6 giờ sáng nhiều hộ dân cư không còn điện để dùng

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 19 - 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 19 - 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 19 - 22/3/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Bờ Hồ Cái Sao) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ngọn Bờ Hồ Cái Sao) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực từ Cống Bà Thứ xuống đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/03/2026 đến 10:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực từ Cống Bà Thứ xuống đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/03/2026 đến 12:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Dung đến cầu Cái Sắn Lớn phía bên phải) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/03/2026 đến 12:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực DC Tiến Đạt, DC Tầm Bót, DC Tỉnh Đoàn, DC Tây Đại Học, trường ĐHAG, trường CĐ Y Tế AG, Công an phường Long Xuyên) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực bến đò Mỹ Hòa Hưng, cầu Thiện Mỹ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (khu vực từ cầu Cái Sơn đến cống Bà Thứ phía bên trái, siêu thị Mega) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/03/2026 đến 06:35:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: khu vực dọc QL91 bên trái từ Cầu Chắc Cà Đao đến cây xăng Lê Ngọc , xã An Châu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 10:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc QL91 bên trái từ Cầu Xếp Ba Lý đến Nhà Máy Thuốc Sâu , xã An Châu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 10:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc Kênh Chắc Cà Đao từ cây xăng Út Nhơn cũ đến Xưởng tiện Ba Cường , xã An Châu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng tại TB Song Sắt, xã An Châu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng tại TB 600 ( Ngọn Cái ) , xã An Châu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng tại trạm T8 Hòa Bình Thạnh , xã An Châu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng tại TB CCĐ dưới , xã An Châu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng tại trạm T2 Hòa Bình Thạnh , xã An Châu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng tại trạm Rạch Chanh 3 , xã An Châu – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa khu vực (dọc QL91 từ cầu Mương Út Xuân đến cồng chính KCN Bình Hòa), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:32:00 ngày 19/03/2026 đến 08:17:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực dọc QL91 từ cầu Mương Út Xuân đến cổng chính KCN Bình Hòa) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 19/03/2026 đến 08:58:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đường dây - Hỏng phụ kiện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc Kênh Mạc Cần Dưng từ cầu Bình Hòa đến TB Tăng Lố) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc Quốc lộ 91 bên phải từ XNĐN Châu Thành đến Cầu Mương Út Xuân) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 08:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc Quốc lộ 91 bên phải từ XNĐN Châu Thành đến Cầu Mương Út Xuân) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:30:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc Quốc lộ 91 bên phải từ Cầu Xếp Bà Lý đến XNĐN Châu Thành) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 22/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc, đường Hoàng Diệu, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, Khu dân cư Châu Thới 1, khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/03/2026 đến 13:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB HTX NN Phường Châu Phú B, khóm Châu Long 8, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng, dãy số lẽ từ nhà số 355 đến nhà số 489 (trừ Lò Bánh mỳ Mai Hải Vy), phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 13:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang đường Lê Hồng Phong gồm T6 Lê Hồng Phong, khóm Vĩnh Đông II, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang đường Lê Hồng Phong gồm T8 Lê Hồng Phong, khóm Vĩnh Đông II, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Trung tâm y tế dự phòng Châu Đốc, đường số 3, KDC khóm 8, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Khóm Long Quới B và C thuộc phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hậu A1 thuộc xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Long Quới B và C thuộc phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:16:00 ngày 19/03/2026 đến 09:10:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm T1 Phú Long, Phường Long Phú - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 19/03/2026 đến 15:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hiệp thuộc xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Long An 1 thuộc xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm cấp nước Long An thuộc xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Tập đoàn 1 Long An thuộc xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm HKD Phúc Huỳnh Vĩnh Qui thuộc xã Tân An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Lê Hồng Liệt thuộc xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NMXL Phước Ái thuộc xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Ông Đổng thuộc xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Cơ sở Hàn Tiện Phước Nguyên thuộc xã Châu Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện Trạm Công ty Phú Vinh thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Dọc Kênh Ba thê cũ, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Dọc Kênh Kiên Hảo, xã Óc Eo, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tại trạm T4 Định Mỹ trụ 478TS/120 tuyến 478TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kinh G2.2 trụ 473TS/24/8 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Hòa Thới, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T10 Nam Vĩnh Tây trụ 475TS/326/44 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 2 - Bờ Nam Kênh Trường Tiền trụ 475TS/275/151/27 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 3 - Bờ Nam Kênh Trường Tiền trụ 475TS/275/151/39 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Nguyễn Văn Hiệp trụ 475TS/275/122/14/8 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Nguyễn Văn Thân trụ 473TS/69/52/11 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T1 Vĩnh Khánh trụ 471TS/146/32 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Đặng Thị Minh Yên trụ 476TS/19/1 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Bờ Bắc Kênh Vĩnh Tây trụ 476TS/196/162 tuyến 476TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (Khu công nghiệp Bình Long- trừ các TBA Công Ty TNHH Bình Long, Công Ty TNHH Kovie, Công Ty TNHH Thực Phẩm Chang Woo Jin Vina, Nhà Máy Cấp Nước Khu Công Nghiệp Bình Long), (Trạm biến áp Công Ty CP Rau Quả Thực Phẩm An Giang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 14:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm Trường THPT Tiến Bộ trụ 476PT/11/01 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 19/03/2026 đến 10:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T5 Phú Hưng trụ 471- 472PT/58 (471-472PT/57A) tuyến 471PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 14:10:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Trước trụ 475PT/130/01 (475PT/142/01) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 19/03/2026 đến 15:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công an Huyện Phú Tân trụ 476PT/24/06 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 09:10:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm sạc pin xe điện CHXD DFC Năng Gù - An Giang trụ 479PT/172/01 tuyến 479PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 22/03/2026 đến 10:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trần Ngọc Giàu Em trụ 479PT/182/06 tuyến 479PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/03/2026 đến 14:10:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TrạmT6 Phú Hưng trụ 471-472PT/69 tuyến 471PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 09:30:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ xã Đội Phú Hưng cũ hướng về cầu Bình Thạnh Đông và hướng về cầu Mương Trâu và từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về giáp gianh xã Hòa Lạc) và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/03/2026 đến 18:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú An (từ Trường Mần non Phú Thọ hướng về Nhà trọ Tú Văn) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 13:00:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Tại trạm Lê Minh Trang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm C.TY CPĐNAG – Nghĩa Trang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: - TBA T1A Núi Cấm, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - TBA T1 Núi Cấm, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: CS rượu Vủ Linh thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CS gỗ Bùi Văn Đặng thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NLMT Nguyễn Quang Chân thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Lòng Hồ thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lò bún Lê Văn Khanh thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Tám Xóm thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NTTS Trần Phú Hoàng 2 thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hầm cá Võ Văn Phát thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Hoa Tùng thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Mai Thị Mỹ Ngọc thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp