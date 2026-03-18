Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 18 - 22/3/2026: Cúp điện từ 8 – 11 tiếng/ngày cả loạt khách hàng

Thứ tư, 10:00 18/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 18 - 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 18 - 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 18 - 22/3/2026

KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp (từ giáp Công ty Khang An đến giáp Công ty QNL).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 11:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Lò Bún Lệ Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty Sông Hậu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trung Tâm Văn Hóa-Thể Thao.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: DNTN Hưng Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CTY TNHH MTV Biển Mê Kông

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 15:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TT An Dưỡng Hoàng Tuấn

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ (Cơ sở 3)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 12:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bưu Điện Thành Phố Cần Thơ - Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/03/2026 đến 15:30:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: đường Lý Tự Trọng (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Trung Trực), Bùi Thị Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:30:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Viễn Thông ST.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/03/2026 đến 12:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Chi cục Hải quan Khu vực XIX

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/03/2026 đến 15:30:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: thuộc các đường Lê Hoàng Chu (từ giáp nhà số 18 đến giáp Đông Lạnh Thái Tân), Khu vực Khóm 3, Khóm 4 Phường 7

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/03/2026 đến 16:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Nhu Gia


KHU VỰC: Một phần các ấp: Thạnh Bình, Thạnh Thới – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 12:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khu vực Châu Thành, Khu vực Hòa Mỹ - Phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 14:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Mỹ Tú


KHU VỰC: Một phần ấp Tam Sóc A – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi A – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Đồn – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Trà Coi A – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Trà Coi A – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Đồn – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 12:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: ấp Tân Hòa A, Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B, Tân Phước A1, Tân Phước A2, Tân Phước B, Ấp Mới, Tân Thành – xã Long Hưng– TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/03/2026 đến 18:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cù Lao Dung


KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà A, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 10:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/03/2026 đến 13:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/03/2026 đến 17:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp An Lạc, ấp An Trung, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà A, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Hồ, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 16:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du, ấp Bình Danh, xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/03/2026 đến 17:30:00 ngày 22/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Châu


KHU VỰC: Một Phần xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực Tân Thời phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: .Khu vực Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Lẫm Thiết, phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu Vực 7 phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Khánh Nam phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một Phần phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Lộc


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp 12 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp 12 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp 11 - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Biên, ấp 12 - xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tân Biên, ấp 12 - xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Tân Biên, ấp 12 - xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Kế Sách


KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/03/2026 đến 14:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mang Cá, xã Đại Hải, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 17:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Thọ, một phần ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, một phần ấp Thọ Hòa đông B, xã Phú Tâm, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 17:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Kinh Giữa 1, Kinh Giữa 2, Thành Tân, Ba Lăng, một phần ấp Bồ Đề, Cây Sộp, An Thành, An Định̀, xã Kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 17:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Long Phú


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2, ấp 3, ấp Nước Mặn 1 - xã Long Phú - TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 4, xã Long Phú, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 13:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Ngã Năm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 18 – 22/3/2026.

Lịch cúp điện Thuận Hòa


KHU VỰC: ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 16:00:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp An Trạch, xã An Ninh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 09:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp An Trạch, xã An Ninh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Trà Canh, xã Thuận Hòa TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trần Đề


KHU VỰC: Ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 10:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tắc Bướm, An Hòa 2, xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/03/2026 đến 14:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/03/2026 đến 17:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Giồng Chát, Tổng Cáng, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tiếp Nhựt, Bờ Đập, xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/03/2026 đến 17:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bưng Sa, xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/03/2026 đến 17:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Hòa 2, An Hòa 1, Hưng Thới, Đầy Hương 3, xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tổng Cáng - Xã Liêu Tú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/03/2026 đến 16:30:00 ngày 18/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
