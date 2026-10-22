Lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/10/2026: Số lượng khu dân cư bị mất điện tăng cao, có nơi 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 22 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 22 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Tầm Vu giáp với rạch Mương Sầm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực rạch cầu Cái Sơn đoạn từ cầu Cái Sơn đến cầu ngã 3) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên - Phường Mỹ Thới (Khu Công nghiệp Mỹ Quý, Đông lạnh Bình Minh, Cty Bê Tông Ly Tâm, hẻm Bê Tông Ly Tâm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/10/2026 đến 18:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Lý Thái Tổ Nối Dài) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/10/2026 đến 06:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực đường Ung Văn Khiêm, Bệnh viện đa khoa An Giang, trường Đại học An Giang, KDC Tiến Đạt, KDC Tây Đại Học, Chung cư ACC, đường Ung Văn Khiêm Nối Dài, KDC Kênh Đào Nối Dài) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/10/2026 đến 06:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (Khu vực từ cầu Cái Sơn đến Cống Bà Thứ phía bên trái QL91; khu Tây Sông Hậu, Kytoku) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/10/2026 đến 18:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực Tây Sông Hậu, đường Võ Thị Sáu, Hà Hoàng Hổ đoạn từ Võ Thị Sáu đến đèn Bốn Ngọn phía bên phải, đường Nguyễn Trãi, Thoại Ngọc Hầu, Lý Thái Tổ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương, Hùng Vương đoạn từ Nguyễn Trãi đến cầu Hùng Vương, Điện Biên Phù, Tản Đà, Đặng Dung, Kim Đồng, Bạch Đằng, Nguyễn Đình Chiểu, Châu Thị Tế, Lê Thánh Tôn, Dự Định 6) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 25/10/2026 đến 18:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Lý Thái Tổ Nối Dài) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 25/10/2026 đến 18:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực đường Ung Văn Khiêm, Bệnh viện đa khoa An Giang, trường Đại học An Giang, KDC Tiến Đạt, KDC Tây Đại Học, Chung cư ACC, đường Ung Văn Khiêm Nối Dài, KDC Kênh Đào Nối Dài) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 25/10/2026 đến 18:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực dọc Kênh Nông Trường), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực TBA Vĩnh Phước 4, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T1 Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T3 Kênh Thanh Niên, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T1 Kênh Thanh Niên, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T4 Kênh Thanh Niên, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T2 Kênh Thanh Niên, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA Vĩnh Bình 1, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA Vĩnh Bình 2, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA UBND Vĩnh Bình , xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T1 Tân Phú , xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T1B Tân Phú , xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T1 Mướp Văn , xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T3A Tân Phú , xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T3E Tân Phú , xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T2A Kênh Mướp Văn , xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T4 Tân Phú , xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cần Đăng (khu vực dọc Kênh 4 Tổng), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực TBA T3 Mướp Văn, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA TA3 Mướp Văn, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T6 Tân Phú, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T7 Tân Phú, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T7A Tân Phú, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T5 Mướp Văn, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T6 Mướp Văn, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T11 Tân Phú, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T1 Vĩnh An, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA T6 Vĩnh An, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA Số 6A Vĩnh An, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA Số 7 Vĩnh An, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA KDC Cầu Số 8, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA UBND xã Vĩnh An, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA Số 9A Vĩnh An, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA Số 9B Vĩnh An, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực TBA Số 11 Vĩnh An, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: T18 Quốc Lộ 91 (Ban CTCC -T4 Vĩnh Khánh) 478CĐ/238

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: T22 Quốc Lộ 91 (CTY CP ĐNAG (Trạm T6 Vĩnh Khánh) 478CĐ/259 - 2x37.5kVA

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: T12 Quốc Lộ 91 (Ban CTCC-T2 Vĩnh Khánh) 478CĐ/214

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đảng Ủy Phường Vĩnh Tế 478CĐ/233B/2/1 - 3x37.5kVA

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ĐĐ Trường Đua 473CĐ/84/36

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đèn Đường T2 Vĩnh Mỹ 471CĐ/10 (B)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đèn đường vành đai Vĩnh Tế (NS) 478CĐ/192/1

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đèn đường Vĩnh Xuyên (Cống Đồn) 478CĐ/193/14

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ban CTCC đèn đường Lê Lợi 473-476CĐ/69

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: T20 Quốc Lộ 91 (Ban CTCC T5 Vĩnh Khánh) 478CĐ/249

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: T10 Quốc Lộ 91 (Ban CTCC-T1 Vĩnh Khánh) 478CĐ/202

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đèn Đường T1 Vĩnh Mỹ 471CĐ/30

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH MTV Đông Nam Thành 478CĐ/114A/1

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 17:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/10/2026 đến 14:00:00 ngày 26/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 3 Thướt - Mỹ Phú Đông trụ 475TS/244/12 - Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 -Nam Vọng Đông 1 trụ 475TS/244/16 - Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Đông, xã Tây Phú (Dọc kênh Mỹ Giang 1, từ ngã 5 kênh đến đầu kênh số 1 Sơn Hòa)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh 2 bờ nam kênh Vọng Đông 1 trụ 475TS/244/24- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bờ bắc Vọng Đông 2 trụ 475TS/244/31- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh Ranh MPĐ An Bình trụ 475TS/244/33- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm TB ấp Chiến Lược trụ 479TS/88/98/2 - Tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 600 trụ 479TS/88/98/13 - Tuyến 479TS - Tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1800-Ba Thê Cũ trụ 479TS/88/98/31 - Tuyến 479TS - Tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 2400-Ba Thê Cũ trụ 479TS/88/98/40 - Tuyến 479TS - Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 3000 Ba Thê Cũ trụ 479TS/88/98/49 - Tuyến 479TS - Tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Đầu Kênh 700 trụ 479TS/88/98/68 - Tuyến 479TS - Tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thoại Sơn, xã Óc Eo (Dọc ĐT 943 từ sau Trung tâm Y tế Thoại Sơn thuộc ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn đến Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn thuộc ấp Sơn Lập, xã Óc Eo; dọc kênh Núi Chóc Năng Gù, từ cầu Vọng Đông hướng khu dưỡng lão đến kênh Thoại Giang 2).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Tiêu Ba Lợi trụ 474-475TS/184 - Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh Cô Chín 2 trụ 475TS/274/31A - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh 1 (xã An Bình) trụ 475TS/275/122/72T/20 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Sười 500 trụ 475TS/275/109/1 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Tổng 7 trụ 475TS/275/122/25 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm 600-TG III trụ 479TS/88/131- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh kênh 600 bờ nam kênh Thoại Giang 3 trụ 479TS/88/132/11 - Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh 1800 bờ nam kênh Thoại Giang 3 trụ 479TS/88/132/30 - Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh lô 3 bờ nam kênh Thoại Giang 3 trụ 479TS/88/132/52 - Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh lô 1 bờ nam kênh Thoại Giang 3 trụ 479TS/88/132/73 - Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh C bờ nam kênh Rạch Giá Long Xuyên trụ 479TS/88/71/1 - Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Nguyễn Thị Kim Thương).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Trí Minh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Phạm Văn Sang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Ngô Thanh Long).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Hàng Văn Quảng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm Bơm Kênh 8 Bắc Vịnh Tre).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Tám Tát Tây Kênh 8).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Bảy Ngươn Tây Kênh 8).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Khải Tây Kênh 8).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T2A Rạch Cây Gáo).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T2 Bình Hưng 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T3 Bình Hưng 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T13 Bình Mỹ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Nhà Máy Sản Xuất Bê Tông Nam Cường).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Lương Tây Kênh 3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Út Lộc).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương 500 Bắc Cây Gáo).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Rạch Cây Gáo Tây Kênh 8).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Ngã Cái Đông Kênh 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Bơm Thanh Sơn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Phan Long Đỉnh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Lò Bún Nguyễn Văn Sang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Mê Kong).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Ban Chỉ Huy Quân Sự Châu Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Vĩnh Hưng 1).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Tiến 1).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo bờ bắc Kênh Cần Thảo từ trạm biến áp T2A Mỹ Thiện đến Kênh Hào Đề Lớn và dọc theo Kênh 3, Kênh Hào Đề Lớn bờ bắc Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh 5 ra trạm biến áp Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo bờ nam Kênh Cần Thảo từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn; dọc Kênh 2, Kênh 4 Cũ và Kênh Hào Đề Lớn bờ nam Kênh Cần Thảo; Kênh 3 bờ nam Kênh Cần Thảo đến trạm biến áp Trạm Bơm Bảy Thêm Tây Kênh 3). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Cần Thảo từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh Tha La và dọc Kênh Tha La đến Cống Kênh 17; dọc Kênh 7, Kênh 10 bờ nam và bắc Kênh Cần Thảo; dọc Kênh 11, Kênh 13 bờ bắc Kênh Cần Thảo; dọc bờ nam Kênh Đào từ Kênh Hào Đề Lớn đến Kênh 11).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 18:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm (khu vực dọc kênh Sườn Phú Thạnh từ ấp Gò Ba Gia đến trạm Lê Phước Nghĩa và Lê Đại Phú) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm Kênh 3 Xã Phú Thạnh trụ 478PT/230/74/01 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm Cậu Tiểu (TB K26 Gò Ba Gia) trụ 478PT/230/86 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm Lung Tượng trụ 478PT/230/102 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Thị trấn Chợ Vàm 1 (T1 Chợ Vàm) trụ 480PT/274/01 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Nguyễn Thành Nhân, trụ 472PT/267/33 ( 472PT/289/33 ), tuyến 472PT, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:59:00 ngày 22/10/2026 đến 09:33:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm bơm HTX Phú Quới- Phú Thành trụ 475PT/163/136/01 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm Lung 6 Hà trụ 475PT/163/150 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T16 Phú Xuân- Phú Thành trụ 475PT/163/156 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KDC Xã Phú Thành trụ 475PT/376/06 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1 Phú Thành- Hòa Lạc trụ 475PT/375/10 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm Cầu Mương Chùa, Trạm bơm Cả Tre - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T4 ĐKH Tân Hòa trụ 476PT/125 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Phạm Thị Thúy Loan trụ 475PT/202B/88 (475PT/229/87) tuyến 475PT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:10:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cống Phú Hiệp trụ 475PT/202B/86/01 (475PT/229/85/01) tuyến 475PT

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 23/10/2026 đến 10:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ông Ne trụ 480PT/320 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Nguyễn Thanh Phương trụ 475PT/202B/72 (475PT/229/71) tuyến 475PT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:10:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Thọ Mỹ Hưng 1(TB Ông Dình) trụ 475PT/202B/60A (475PT/229/60/01) tuyến 475PT

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Phú An 8 (TB Phú Quý) trụ 475PT/229/44/01 tuyến 475PT

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 23/10/2026 đến 16:50:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Một phần Xã Tri Tôn, Xã Cô Tô, Ô Lâm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/10/2026 đến 15:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, xã Ô Lâm, xã Ba Chúc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/10/2026 đến 15:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tri Tôn khu vực trung tâm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/10/2026 đến 15:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, xã Vĩnh Gia.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/10/2026 đến 15:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, xã Cô Tô

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/10/2026 đến 15:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Gia

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/10/2026 đến 15:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cô Tô, Ô Lâm.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/10/2026 đến 18:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: - Khóm Sơn Đông, Sơn Tây, Thới Thuận (khu vực cặp kênh Trà Sư), phường Thới Sơn tỉnh An Giang - Ấp Văn Trà (khu vực cặp kênh Trà Sư), xã An Cư tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bệnh viện khu vực Tịnh Biên, khóm Sơn Đông phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Đình Thới Sơn, ấp Sơn Tây phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 - 25/10/2026.