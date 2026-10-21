Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 21 - 25/10/2026: Có những khu dân cư bị cúp điện lúc nửa đêm

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 21 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 21 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 21 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Các đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà số 106, 177 đến giáp đường Lê Duẩn), Võ Thị Sáu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 10:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các đường Lê Hồng Phong (từ giáp đường Lê Duẩn đến giáp nhà số 423, 288), Lê Văn Tám.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà số 290, 425 đến giáp nhà số 406, 569), Văn Ngọc Chính (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến nhà số 162, 167), Dương Minh Quan (từ giáp đường Văn Ngọc Chính đến giáp nhà số 89,106), Đoàn Thị Điểm (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp nhà số 40).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Hồng Phong (từ giáp nhà 406, 569 đến giáp nhà 546, 661).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các đường phan Bội Châu (từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Thủ Khoa Huân). Nguyễn Văn Thêm (từ giáp đường Phan bội Châu đến giáp đường Lê hồng Phong), Trần Hưng Đạo (từ giáp đường 30/4 đến giáp nhà số 5).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các đường Nguyễn Du, Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Phan Đình Phùng).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các đường Phan Đình Phùng (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp đường Lý Thường Kiệt), Nguyễn Đình Chiểu (từ giáp đường Phan Đình Phùng đến giáp đường Bùi Viện).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài (từ giáp đường Phan Đình Phùng đến giáp nhà số 100; 155)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Mạc Đĩnh Chi phía số lẻ (từ giáp nhà số 131 đến giáp nhà số 209).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ giáp nhà số 28, 33 đến giáp đường Lê Hồng Phong) và (từ giáp nhà số 30, 35 đến giáp đường 30/4).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 10:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các đường Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Nguyễn Trãi đến giáp đường 3/2), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Nguyễn Hùng Phước đến giáp đường 3/2), Nguyễn Trãi, 3/2, Đồng Khởi (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Mạc Đĩnh Chi), Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường 3/2 đến giáp đường Phan Đình Phùng)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/10/2026 đến 12:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại Điện lực Sóc Trăng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cabin An Phú 3,5&6:1250kVA - 2000kVA+2000kVA,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Phẩm – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần ấp Thạnh Hòa - xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 10:40:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gia Hòa - xã Nhu Gia

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:40:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 13:40:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lê Văn Xe - xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:40:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sông Cái - xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Sông Cái - xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Thạnh Lợi - phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Hòa Bạch, Hòa Nhờ, Hòa Hưng, Dương Kiển, Hòa Trung, Minh Duy - xã Hòa Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hưng – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Minh Duy – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ, phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Phẩm, xã Gia Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Khu 1, Khu 3, Khu 4, Sóc Bưng – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các Khu vực Hòa Mỹ, khu vực Thạnh Lợi - phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ – phường Mỹ Xuyên; một phần ấp Dù Tho – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Sông Cái, xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: ấp Bưng Cóc, Đai Úi, Bắc Dần, Một phần ấp Sóc Xoài, Tá Biên – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Trà Lây 2, Bố Liên 3, Tà Ân A1, Tà Ân A2, Bét Tôn, Sóc Xoài, Tá Biên – xã Mỹ Hương; một phần ấp Tam Sóc B, Tam Sóc C – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hòa, Mỹ Bình, Mỹ Lợi A (Mỹ Thạnh) – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực các ấp Mỹ Hòa, Mỹ Thuận – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Trà Coi A, Trà Coi B, Xẻo Gừa, Xóm Lớn, Mương Khai – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần ấp An Lạc xã An Thạnh TP Cần THơ

THỜI GIAN: Từ 08:36:00 ngày 21/10/2026 đến 10:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 03 khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 01 khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, An Lạc, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, An Lạc, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: một phần phường Vĩnh Phước,, một phần xã Lai Hòa, TPCT

THỜI GIAN: Từ 02:33:00 ngày 21/10/2026 đến 03:44:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp trà sết, xã Vĩnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Lê Văn Tư, phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực No Tom, Thạch Sao, Giầy Lăng, Hòa Giang, phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 15, ấp Vĩnh Thắng, ấp 13, ấp 20, ấp 16, ấp 17, ấp Tân Biên, ấp 11 – xã Vĩnh Lợi; ấp Tà Lọt – xã Phú Lộc; ấp 21 - xã Tân Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp 3, ấp Trương Hiền, ấp Giồng Chùa, ấp Rẫy Mới 1, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc; ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa, Kiết Lợi – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Trương Hiền, ấp Rẫy Mới 1 – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 13:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, một phần ấp Cứ Mạnh, một phần ấp 4, ấp An Bình, An Thới, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường dây hạ thế trạm Kênh Tư Liễu nhánh Kênh Tư Liễu, T473PH; - Đường dây hạ thế trạm Kênh Năm Bích (XDM) nhánh Kênh Năm Bích, T473PH

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Phú, Hòa Lợi , một phần ấp 3, An Thới, Phèn Đen, An Bình, An Ninh, ấp 1, ấp 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Tân, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ; một phần ấ́p An Hòa, An Phú, An Thạnh, An Lợi, Mỹ Hội, xã Thới An Hội; một phần ấp Phèn Đen, An Bình, ấp 1, ấp 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/10/2026 đến 17:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Ba - xã Tân Thạnh - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phú Thứ - xã Trường Khánh - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngãi Hội 1 - xã Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngãi Hội 1 , ấp Ngãi Hội 2- xã Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngãi Hội 1, ấp Ngãi Hội 2 - xã Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Tân Qui A, ấp Tân Qui B - xã Tân Thạnh - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Tân Qui A, ấp Tân Qui B - xã Tân Thạnh - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ngãi Hội 1, ấp Ngãi Hội 2, ấp An Đức - xã Đại Ngãi - Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Trung – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân Trung – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 08:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Quới - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Tân Thạnh - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân Thành – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Trà Cú – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Tân Quới – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 2 – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 2 – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Thuận – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long An - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Hiệp – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 23/10/2026 đến 09:20:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thành – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tân – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thành – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Sử – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Tiền – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An, xã Tân Long thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Thành - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 15:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp A2, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: ấp Mỹ Đức, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Mỹ Phú, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Giồng Chùa A, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Trạch, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Hiệp, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Prec Đôn Xã Tài Văn - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đại Nôn - Xã Liêu Tú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1, ấp Tú Điềm, ấp Thanh Liên, ấp chợ, ấp Lâm Dồ - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Hoà 1 Xã Thạnh Thới An - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 17:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.