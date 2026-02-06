Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4 – 8/2/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày cả loạt khu dân cư và tuyến đường GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 6 – 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Nguyễn Du, khu bờ kè cồn Nguyễn Du) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại Cty May XK Thành An, phường Long Xuyên - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (một pần khu vực Mương Khai) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 15:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (một phần đường Hùng Vương, đường Nguyễn Huệ và một phần đường Trần Hưng Đạo) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 08:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (một phần đường Hùng Vương, đường Nguyễn Huệ và một phần đường Trần Hưng Đạo) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 08/02/2026 đến 15:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Nguyễn Văn Cưng, Ngô Gia Tự, Huỳnh Văn Hây, Phạm Hồng Thái, Lê Minh Ngươn, Phan Đình Phùng, Đoàn Văn Phối, Phan Thành Long, Lê Thị Nhiên, Huỳnh Thị Hưởng, khách sạn Đông Xuyên, TTTM Long Xuyên, NH Vietcombank) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 15:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại CTY Đông lạnh Thủy Sản AFA - Phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/02/2026 đến 09:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại CTY Đông lạnh Thủy Sản AFA - Phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực xung quanh NM BTLT) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 08/02/2026 đến 12:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ung Văn Khiêm, đường Trịnh Văn ấn, Trần Văn Thạnh, Trần Văn Lẫm, Đinh Trường Sanh, Lê Thiện Tứ, Bệnh viện ĐKAG, khu Đại Học AG mới, Trường CĐ Y Tế, khu DC Tây ĐH, khu DC ACC, DC Tỉnh Đoàn, DC Tầm Bót, DC Tiến Đạt) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/02/2026 đến 15:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Đại Học AG mới, Trường CĐ Y Tế, khu DC Tây ĐH, khu DC ACC, DC Tỉnh Đoàn, DC Tầm Bót, DC Tiến Đạt) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Bình Đức (khu vực từ cầu vượt Mương Điểm đến cổng chào Phú Hòa, xã Mỹ Khánh cũ từ cầu Thầy Giáo đến cầu Phú Vĩnh) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 06:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Bình Đức (khu vực từ cầu vượt Mương Điểm đến cổng chào Phú Hòa, xã Mỹ Khánh cũ từ cầu Thầy Giáo đến cầu Phú Vĩnh) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ Ngã 3 Lộ Tẻ đến bến xe Châu Thành) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực QL91 từ cổng chính KCN Bình Hòa đến nhà trọ Đặng Phuic71) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực QL91 bên phải từ nhà máy Tole Thiên Tân đến Cầu Chắc Cà Đao) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Pha Thị Ràng khu huyện ủy Châu Thành cũ) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cục Thuế số 7 An Giang, xã An Chậu - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 10:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Công ty TNHH Một Thành Viên Thiên Tân 1 Lê Thị Kim Châu xã An Chậu - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 15:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Lê Văn Ẩn Nước Đá Trí Toàn xã An Chậu - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 06/02/2026 đến 16:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực HKD Quang Phương 3 xã An Chậu - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 14:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Hộ Kinh Doanh Hữu Hạnh xã An Chậu - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Trạm Bơm Sườn 400 (Kênh 1) (Lê Thanh Hải), xã Vĩnh An- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Dọc kênh ba Thê từ cầu số 5 đến Dinh Cố Quản, xã Vĩnh An- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cổng KCN Bình Hòa đến Cầu Bình Hòa, dọc kênh Mạc Cần Dưng từ Cầu Bình Hòa đến Chùa Tân An) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KH Công Ty Cổ Phần Điện Nước An Giang (trạm T1B Vĩnh Hanh), xã Vĩnh Hanh tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 8/2/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 8/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Một phần phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thoại Sơn





HU VỰC: - Tại trạm Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ngây Thu trụ 479TS/167/2 tuyến 472TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm công ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Đức Toàn trụ 479TS/116A/1 tuyến 472TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Nguyễn Thanh Cường trụ 474TS/415/13A/1 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Trần Xuân Trường trụ 474TS/393A/3 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Toàn xã Vĩnh Trạch, xã Định Mỹ, xã Thoại Sơn, xã Óc Eo, xã Tây Phú tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 20:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Âp Vĩnh Hiệp, ấp Vĩnh Thành, ấp Vĩnh Thắng, ấp Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Trạch và một phần ấp Tây Bình C; xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Âp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Âp Phú Thuận và ấp Phú Thạnh, xã Tây Phú, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ Trạm biến áp Chùa Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ Trạm biến áp Trường Trung Học Cơ Sở Bình Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ Trạm biến áp Thanh Tân III (Cơ Sở Sản Xuất Gạch Ngói Nguyễn Công Khanh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Châu Phú (dọc theo Quốc lộ 91 từ Đội quản lý điện Châu Phú đến Cầu Chữ S, khu vực Chợ Cái Dầu, khu đô thị Sao Mai, dọc theo Kênh Phù Vật đến đầu Kênh Quốc Gia, dọc Kênh Chủ Mỹ đến trạm biến áp T1 Chủ Mỹ, đường Tòa Án từ Quốc lộ 91 đến T1 Bình An - Thạnh Lợi). - Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (dọc Quốc lộ 91 từ Cầu Chữ S đến Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Mỹ Phú, đường Đình đoạn từ trạm biến áp T1A Bình An - Thạnh Lợi đến trạm biến áp T4A Bình An, dọc theo Mương Khai Lấp đến trạm biến áp Trần Quốc Thái, dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Quốc lộ 91 đến Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Quốc lộ 91 đến Kênh 7, dọc Kênh 3 bờ bắc Kênh Vịnh Tre đến trạm biến áp T2 Mỹ An và dọc Kênh 1 bờ nam Kênh Vịnh Tre). - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (dọc theo bờ bắc Kênh Vịnh Tre từ Kênh Hào Đề Lớn và bờ nam Kênh Vịnh Tre từ Kênh 7 đến Cửa hàng Năm Hồng, dọc Kênh 8 bờ nam Kênh Vịnh Tre, dọc Kênh 12 bờ bắc Kênh Vịnh Tre và dọc Kênh 11, 12 đoạn từ Kênh Vịnh Tre đến Tỉnh lộ 945 mới)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm Lò Sấy Mai Văn Pháp trụ 471PT/03/01 tuyến 471PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 09:10:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lò sấy Nguyễn Hoàng Nguyên trụ 477-475PT/57 tuyến 477PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/02/2026 đến 10:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Thọ Mỹ Hưng 11 (TB Phú Hậu) trụ 477PT/70/35 tuyến 477PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:10:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Thọ Mỹ Hưng 10 (TB Ông Tấn) trụ 477PT/70/53 tuyến 477PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/02/2026 đến 15:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa Lạc và một phần xã Chợ Vàm (khhu vực TDC Phú Thành – Hòa Lạc; dọc ĐT951 từ Nghĩa trang nhân dân xã Hòa Lạc đến Cống Phú Hiệp; dọc kênh Bắc Phú Lạc từ cống Phú Hiệp đến trạm bơm Bún Môn 2; dọc kênh Thần Nông từ chợ Hòa Bình đến nhà thuốc nam xã Phú Thành cũ) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 18:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Một phần xã Cô Tô, từ trạm cấp Nước Chợ Tà Đảnh cũ hướng về TBA Đào Hữu Cảnh 1

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/02/2026 đến 15:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cô Tô, từ Chợ Tà Đảnh cũ hướng về trại Giống Tà Đảnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 13:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần xã Tri Tôn, Ô Lâm, Vĩnh Gia. Từ nhà Máy cấp Nước Châu Lăng cầu Cống Ranh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thượng, Đây Cà Hom, xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV





KHU VỰC: - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên, Phú Hòa, Phú Tâm, Phú Nhất, Sóc Tà Ngáo, Đông Hưng, Tây Hưng), phường Thới Sơn (khu vực khóm Trà Sư, Hòa Thuận, chợ Nhà Bàng), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần phường Thới Sơn (khu vực khóm Sơn Đông, Hòa Hưng, Thới Hòa, Thới Thuận, Núi Két, Trung Bắc Hưng), xã An Cư (khu vực ấp Văn Trà đoạn cặp kênh Trà Sư, ấp Đây Cà Hom hướng từ nhà xe Quang Huy đến Bọng 10 Tưa), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần phường Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên, Phú Hòa, Phú Tâm, Phú Nhất, Sóc Tà Ngáo, Đông Hưng, Tây Hưng), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp Vĩnh Thượng, Đây Cà Hom, xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/02/2026 đến 06:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Vĩnh Thượng, Đây Cà Hom, xã An Cư tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 08/02/2026 đến 19:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.