Giá xe máy Honda giảm sốc, thấp chưa từng thấy, SH, Vision, SH Mode chưa bao giờ rẻ thế
GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 2/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
Giá xe máy Honda mới nhất niêm yết
Trong tháng 2/2026, mức giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước, với mức giá dao động từ 17.859.273 đồng đến 87.273.818 đồng.
Các mẫu xe như Wave Alpha 110cc phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển ở mức 18.939.273 đồng.
Cũng trong phân khúc này, mẫu Blade 110 có ba phiên bản với giá bán ổn định, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn là 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao 21.943.637 đồng.
Mẫu Wave RSX FI 110 cũng được giữ ổn định giá bán với phiên bản tiêu chuẩn là 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao 25.566.545 đồng.
Tương tự, giá bán lẻ của các mẫu xe ga Honda không có sự thay đổi so với tháng 12/2025, dao động từ 31.113.818 đồng đến 152.690.000 đồng cho mỗi chiếc. Cụ thể:
Xe Honda Vision có giá từ 31.113.818 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 32.782.909 đồng cho phiên bản cao cấp, 34.157.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và cả hai phiên bản thể thao và cổ điển đều có giá 36.612.000 đồng.
Honda SH Mode 125cc giữ giá 57.132.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 62.139.273 đồng cho phiên bản cao cấp, 63.317.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao có giá 63.808.363 đồng.
Với Honda SH 160i, phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có giá 102.190.000 đồng.
Đặc biệt, trong tháng 2, Honda Việt Nam công bố các gói ưu đãi mới áp dụng cho nhiều dòng xe máy xăng và xe máy điện. Các gói ưu đãi bao gồm quà tặng hiện vật, voucher phụ kiện, thẻ điện thoại và đặc biệt là hình thức hỗ trợ tài chính khi mua trả góp.
Theo Honda, người tiêu dùng mua các mẫu xe Wave, Blade sẽ nhận được thẻ điện thoại hoặc phiếu mua phụ kiện. Không chỉ các mẫu xe máy xăng, mẫu xe máy điện ICON e: được áp dụng hình thức tặng voucher phụ kiện, bên cạnh phương án trả góp với lãi suất 0%.
Mẫu xe ga Honda Vision là mẫu có nhiều lựa chọn ưu đãi nhất. Theo đó, khi mua xe, người tiêu dùng có thể lựa chọn 2 voucher thẻ điện thoại 500.000 VNĐ hoặc 01 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3 hoặc gói trả góp lãi suất 0%.
Đáng chú ý, trong chương trình ưu đãi lần này, Honda cũng áp dụng lần đầu tiên chương trình "lên đời xe" cho mẫu SH Mode. Theo đó, người tiêu dùng nếu đang sở hữu các mẫu xe khác của Honda, khi mua SH Mode sẽ được hưởng các gói vay mua trả góp với lãi suất 0%. Đây là lần đầu tiên Honda áp dụng hình thức hỗ trợ tài chính đặc biệt như vậy cho dòng SH Mode.
Cần lưu ý rằng chương trình này không áp dụng cho khách hàng sở hữu các xe SH125i/SH150i/SH160i và các dòng xe có phân khối từ 300cc trở lên.
Giá xe máy Honda mới nhất đại lý
Theo ghi nhận tại các đại lý, cuối tháng 2/2026, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng. Theo chia sẻ của anh Mạnh Cường ở Nguyễn Xiển, đầu tháng 2, anh mua xe Vision bản cao cấp tại một đại lý ở gần nhà với giá chỉ 31 triệu đồng, thấp hơn niêm yết 500.000 đồng. Đây là điều vô cùng hiếm với xe máy Honda.
Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.
Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R vẫn đang 'dò đáy mới'. Giá xe Winner R trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda
Mẫu xe
Phiên bản
Giá đề xuất
Giá đại lý
Honda Wave Alpha
Tiêu chuẩn
17.859.273
18.000.000
Đặc biệt
18.742.909
19.000.000
Cổ điển
18.939.273
20.000.000
Honda Blade
Tiêu chuẩn
18.900.000
19.000.000
Đặc biệt
20.470.909
20.500.000
Thể thao
21.943.637
22.000.000
Honda Wave RSX Fi
Tiêu chuẩn
22.032.000
22.000.000
Đặc biệt
23.602.909
23.500.000
Thể thao
25.566.545
25.500.000
Honda Future 125 Fi
Tiêu chuẩn
30.524.727
30.000.000
Cao cấp
31.702.909
31.500.000
Đặc biệt
32.193.818
32.000.000
Honda Super Cub C125
Tiêu chuẩn
86.292.000
93.000.000
Đặc biệt
87.273.818
97.000.000
Honda Winner R
Tiêu chuẩn
46.160.000
38.500.000
Đặc biệt
50.060.000
43.000.000
Thể thao
50.560.000
44.000.000
Honda Vision
Tiêu chuẩn
31.113.818
30.000.000
Cao cấp
32.782.909
33.000.000
Đặc biệt
34.157.455
35.000.000
Thể thao
36.415.637
37.000.000
Cổ điển
36.612.000
37.500.000
Honda LEAD
Tiêu chuẩn
39.557.455
38.000.000
Cao cấp
41.717.455
41.000.000
Đặc biệt
45.644.727
47.000.000
Honda Air Blade
125 CBS Tiêu chuẩn
42.990.000
41.500.000
125 CBS Đặc biệt
44.190.000
42.500.000
160 ABS Tiêu chuẩn
56.890.000
56.000.000
160 ABS Đặc biệt
58.090.000
61.000.000
Honda Vario
125 Đặc biệt
40.735.637
41.000.000
125 Thể thao
41.226.545
41.500.000
160 Tiêu chuẩn
51.990.000
54.000.000
160 Cao cấp
52.490.000
55.000.000
160 Đặc biệt
55.990.000
59.000.000
160 Thể thao
56.490.000
60.000.000
Honda SH Mode
Tiêu chuẩn
57.132.000
57.500.000
Cao cấp
62.139.273
63.000.000
Đặc biệt
63.317.455
64.500.000
Thể thao
63.808.363
65.000.000
Honda SH
125 CBS Tiêu chuẩn
77.890.000
79.000.000
125i ABS Cao cấp
85.390.000
87.000.000
125i ABS Đặc biệt
86.590.000
89.000.000
125i ABS Thể thao
87.090.000
89.500.000
160i CBS Tiêu chuẩn
95.090.000
96.000.000
160i ABS Cao cấp
102.590.000
104.000.000
160i ABS Đặc biệt
103.790.000
106.000.000
160i ABS Thể thao
104.290.000
107.000.000
350i ABS Thể thao
152.490.000
128.000.000
Đánh giá xe máy Honda
Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.
Lưu ý: Giá xe Honda mang tính tham khảo, đã bao gồm phí biển số xe, phí VAT, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm xe máy. Giá xe có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm của từng đại lý Honda và khu vực bán.
Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như VisionGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hấp dẫn tiếp tục là thế mạnh giúp Mazda CX-5 thu hút khách hàng Việt, áp đảo các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Hyundai Tucson.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cận Tết Nguyên đán 2026Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng được sáp nhập từ quận Tây Hồ cũ cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.
Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Dù giá nhiều cành đào rừng lên tới 10–25 triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu, thị trường đào rừng năm nay vẫn sôi động. Nhu cầu tăng mạnh, khách sẵn sàng chi tiền để sở hữu những cành đào độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Nguyên đán 2026.
Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnhGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh tới 5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC về sát 172 triệu đồng/lượng.
Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội sắm điện thoại xịn giá bèo dịp TếtGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu cả triệu đồng đón Tết Nguyên đán 2026, trang bị mạnh không kém nhiều iPhone 17 Pro Max.
SUV hybrid giá 650 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị ấn tượng, camera AI tích hợp chắc chắn khách Việt sẽ thíchGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - SUV hybrid có khả năng chạy thuần điện tối đa 225 km, trong khi mức tiêu hao nhiên liệu duy trì ở mức rất thấp, chỉ 3,35 lít/100 km.
Trải nghiệm MPV 7 chỗ Suzuki XL7 hybrid giá 599 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế khỏe khoắn, trang bị đẳng cấp, tiết kiệm xăng hơn Toyota Yaris Cross hybrid, Honda HR-V hybridGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Suzuki XL7 Hybrid lại đi theo hướng khác khi định vị là MPV 7 chỗ hiếm hoi trên thị trường, trong khi Toyota Yaris Cross Hybrid và Honda HR-V Hybrid tạo sức hút ở nhóm xe lai điện cỡ nhỏ cấu hình 5 chỗ.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh tới 5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC về sát 172 triệu đồng/lượng.