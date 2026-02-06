Mới nhất
Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Thứ sáu, 11:51 06/02/2026
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có dấu hiệu hồi phục khi Phú Quý mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg, tương đương 2,706 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, giá bán ra của thương hiệu này đã vươn lên vùng 74,5 triệu đồng/kg, tương đương 2,795 triệu đồng/lượng.

Mức hồi phục tương đương hơn 2 triệu đồng/kg.

Hệ thống bạc Ancarat cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi giá mở phiên của thương hiệu này ở vùng đáy 72,3 triệu đồng/kg và đến trưa cùng ngày, giá bán ra đã vươn lên vùng 75,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,824 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh - Ảnh 1.

Biểu giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Sacombank-SBJ cũng không nằm ngoài xu hướng khi giá mở phiên hôm nay của thương hiệu này ở vùng 77,6 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, qua 8 nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá bạc của thương hiệu này đã neo lên vùng 85,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,219 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch giá giao dịch của Sacombank-SBJ so với Phú Quý và Ancarat khá rõ rệt, lên đến khoảng 10 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đến trưa nay (theo giờ Việt Nam) đang ở vùng 72 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý hôm nay.

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh - Ảnh 3.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat hôm nay.

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đến trưa nay (theo giờ Việt Nam) đang ở vùng 72 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay (4/3): Thị trường trong nước vươn lên vùng 90 triệu đồng/kg, tiếp tục rung lắc mạnhGiá bạc hôm nay (4/3): Thị trường trong nước vươn lên vùng 90 triệu đồng/kg, tiếp tục rung lắc mạnh

GĐXH - Giá bạc hôm nay có sự phục hồi nhẹ, giá bán ra trong nước đã vươn lên vùng 90 triệu đồng/kg nhưng tiếp tục rung lắc.

