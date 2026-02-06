Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay có dấu hiệu hồi phục khi Phú Quý mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg, tương đương 2,706 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, giá bán ra của thương hiệu này đã vươn lên vùng 74,5 triệu đồng/kg, tương đương 2,795 triệu đồng/lượng.

Mức hồi phục tương đương hơn 2 triệu đồng/kg.

Hệ thống bạc Ancarat cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi giá mở phiên của thương hiệu này ở vùng đáy 72,3 triệu đồng/kg và đến trưa cùng ngày, giá bán ra đã vươn lên vùng 75,3 triệu đồng/kg, tương đương 2,824 triệu đồng/lượng.

Biểu giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Sacombank-SBJ cũng không nằm ngoài xu hướng khi giá mở phiên hôm nay của thương hiệu này ở vùng 77,6 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, qua 8 nhịp điều chỉnh trong sáng nay, giá bạc của thương hiệu này đã neo lên vùng 85,8 triệu đồng/kg, tương đương 3,219 triệu đồng/lượng.

Mức chênh lệch giá giao dịch của Sacombank-SBJ so với Phú Quý và Ancarat khá rõ rệt, lên đến khoảng 10 triệu đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đến trưa nay (theo giờ Việt Nam) đang ở vùng 72 USD/ounce.

Bảng giá bạc của hệ thống Phú Quý hôm nay.

Bảng giá bạc của hệ thống Ancarat hôm nay.

