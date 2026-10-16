Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 16 - 18/10/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày dài

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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 16 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 16 - 18/102026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 16 - 18/10/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày dài - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 16 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu


KHU VỰC: Đường Cao Văn Lầu - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Khỉnh, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Trường Tộ, Mậu Thân, Kim Đồng, Bế Văn Đàn, Lê Thị Riêng, Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Thông - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Trần Phú nối dài (lề bên phải từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã tư Trần Phú nối dài - 23 Tháng 8), Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Khỉnh, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Trường Tộ, Mậu Thân, Kim Đồng, Bế Văn Đàn, Lê Thị Riêng, Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Thông, đường số 2, Khu dân cư Tràng An - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (lề bên trái từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú), Trần Phú (từ ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Phú đến ngã tư Trần Phú - Hòa Bình), Lâm Thị Anh, Dương Văn Diệp, Khu Đài Phát Thanh, Nguyễn Tất Thành - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Giá Rai


KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - phường Giá Rai; Khóm Phong Tân, 19, 21 - phường Láng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Lợi


KHU VỰC: Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 14:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trà Hất, Xóm Lớn, Công Điền, Bào Sen, Giồng Bướm, Bà Chăng, Thới Chiến, Tràm 1, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 14:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: Ấp Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hồng Dân


KHU VỰC: Ấp Lộ Xe, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm, Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông, Ninh Thạnh Tây, Chòm Cao, Cai Giảng, Xẻo Dừng, Cây Cui, Xẻo Gừa, Ngô Kim, Thống Nhất, Kos Thum - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 13:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Tây, Chòm Cao, Cai Giảng, Xẻo Dừng, Cây Cui, Xẻo Gừa, Ngô Kim, Thống Nhất, Kos Thum - xã Ninh Thạnh Lợi;Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đông Hải


KHU VỰC: Ấp Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Kinh Xáng - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Văn Đức, Thành Thường, Hoàng Minh, Lung Lá, Anh Dũng - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1, 2 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 15:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền, Ngọc Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền; Ấp Trường Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Cây Dương, Đầu Lá - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 14:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hòa Bình


KHU VỰC: Ấp Tân Tiến, 15A - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Tiến - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 15A, Châu Phú - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 13:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 15A, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Láng Giài, Láng Giài A, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 18/10/2026 đến 11:30:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 15A, Xóm Lớn A, Châu Phú, Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân, Thị Trấn A, Chùa Phật, Cái Tràm B, Láng Giài, Láng Giài A, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, Cái Tràm, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Hậu; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 18/10/2026 đến 15:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 14 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 17:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Do Thới - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 18/10/2026 đến 16:30:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 16 - 18/10/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày dài - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 14 - 18/10/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

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