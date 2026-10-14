Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 14 - 18/10/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 14 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 14 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 14 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Một phần đường Lê Duẫn, đường Lương Văn Năm thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/10/2026 đến 12:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Sở Công an 2A trục đường Thủ Khoa Huân khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 10:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông thuộc một phần phường Phú Thủy, phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 15/10/2026 đến 07:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực khu dân cư Lại An Viên thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông thuộc một phần phường Phú Thủy, phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 11:45:00 ngày 15/10/2026 đến 12:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần Thôn 1, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 14:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Minh Tân 1, 2- xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 13:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 13:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 13:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Khu vực Láng Đá - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Lễ - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tri Phương - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Bình Trọng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Hòa - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Thanh Thủy - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hồ Hải Hòa - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Thống Nhất (từ Trường THPT Lý Thường Kiệt đến nhà thờ Đồng Tiến), đường Hồ Xuân Hương - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Xóm Gò - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Mai Thúc Loan, đường Mạc Đĩnh Chi - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Phú Long, một phần Tổ dân phố Phước Thiện Xuân, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 13:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Dân, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 13:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Phú Long, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 13:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Dân, Xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 13:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Thuận Phong, Xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Tùy Hòa, xã Hàm Thuận, một phần Tổ dân phố Phú Long, Tổ dân phố Phước Thiện Xuân, Tổ dân Phố Phú Hòa, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 09:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Phú Long, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 13:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Hòa, xã Hàm Thuận Băc, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/10/2026 đến 15:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 14/10/2026 đến 07:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 12:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 14/10/2026 đến 12:45:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 15/10/2026 đến 07:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Văn Lâm, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:15:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 16/10/2026 đến 07:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Hàm Cần, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 12:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Mương Mán, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 16/10/2026 đến 12:45:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Nam Trung, xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 16:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Hồng Lâm, Hồng Chính, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/10/2026 đến 10:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Đông , xã Lương Sơn , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Lương Đông, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/10/2026 đến 09:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Trung, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 15/10/2026 đến 10:20:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/10/2026 đến 11:30:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, Thái Thành, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/10/2026 đến 09:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Lương Sơn , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 16/10/2026 đến 09:40:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 16/10/2026 đến 10:20:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:10:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 16/10/2026 đến 11:40:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Lương Nam Xã Lương Sơn,thôn Suối Nhum - xã Sông Lũy - Tinh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 11:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Lương Bắc Xã Lương Sơn, Thôn Suối Nhum, Hòa Bình, Bình Nghĩa, Bình Tân - xã Sông Lũy; Một phần xã Hồng Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 11:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.