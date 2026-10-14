Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 14 - 18/10/2026: Sẽ cúp điện những khu vực nào để phục vụ sửa chữa?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 14 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 14 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 14 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 15:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 14:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Hiệp và ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/10/2026 đến 14:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 16/10/2026 đến 14:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Bảy





KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 10:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 13:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Mỹ





KHU VỰC: Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Mỹ , TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Xà Phiên , TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 16:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/10/2026 đến 11:30:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/10/2026 đến 16:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Đông Bình, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 15:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Tân A, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 11:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 11:30:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 18/10/2026.

Lịch cúp điện Vị Thủy





KHU VỰC: xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/10/2026 đến 17:00:00 ngày 14/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 16:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/10/2026 đến 11:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Viễn





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 16:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Cách xử lý an toàn khi bị mất điện mà gia đình nào cũng nên biết

Theo Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC), khi mất điện trong gia đình, người dân nên xử lý theo các bước sau để đảm bảo an toàn và sớm khắc phục:

1. Nếu xung quanh vẫn có điện, kiểm tra nguyên nhân trong nhà.

Xem cầu dao, aptomat tổng có bị ngắt không. Nếu bị sập, kiểm tra sơ bộ các thiết bị trong nhà sau đó thử bật lại một lần.

Nếu vừa bật lên lại bị ngắt ngay → có thể do quá tải hoặc chập điện. Lúc này phải kiểm tra từng thiết bị nếu chưa phát hiện thiết bị chạm chập, cháy hỏng có thể ngắt toàn bộ thiết bị rồi bật aptomat, sau đó cắm thiết bị lần lượt để tìm nguyên nhân.

Khi ngắt hết các thiết bị mà đóng aptomat vẫn ngắt thì sẽ bị chập tại các ổ điện hoặc dây dẫn. Nếu không có khả năng sửa chữa thì gọi thợ lắp đặt điện nước để xử lý.

2. Quan sát khu vực xung quanh

Nếu hàng xóm cũng mất điện → khả năng cao là sự cố điện lưới, không phải do riêng nhà bạn.

Nếu chỉ nhà bạn mất → kiểm tra dây điện, aptomat trong hộp công tơ xem có bị ngắt không. Trường hợp bị ngắt dùng bút thử điện thử má trên aptomat xem còn điện không, nếu hai bên cực aptomat đều có điện (bút sáng) là bị mất nguội. Nếu thử thấy nguồn điện bình thường xử lý như mục 1 ở trên.

Nếu thử thấy không có điện hoặc bất thường liên hệ đơn vị Điện lực để sửa chữa.

3. Trong khi chờ sửa chữa cần ngắt các thiết bị điện đặc biệt thiết bị có công suất lớn như điều hòa, bếp điện, tủ lạnh và thiết bị điện tử… để khi có điện trở lại không bị sốc điện hay quá tải.

Đặc biệt với tủ lạnh, chỉ mở khi thật cần để giữ lạnh lâu hơn.

4. Sử dụng nguồn sáng an toàn.

Dùng đèn pin, đèn sạc; hạn chế dùng nến (dễ cháy nổ).

Nếu bắt buộc dùng nến, đặt nơi chắc chắn, xa vật dễ cháy và trẻ em.

5. Báo cho đơn vị điện lực

Gọi tổng đài chăm sóc khách hàng miền để báo sự cố, cung cấp thông tin địa chỉ, mã khách hàng...