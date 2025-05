Lịch cúp điện Long An từ ngày 27/5 – 1/6/2025: Tăng thêm hàng loạt khu vực cúp điện

Một phần Kp Phú Nhơn, Bình Phú - phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần đường Quốc Lộ 62, đường Phạm Văn Chiêu thuộc Kp 8- Phường 1; Kp Bình Cư 3, Bình Cư 2 - phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần ấp Xuân Hoà, Ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Một phần xã bình tâm tp tân an và Nguyễn Thị Chữ, Phan Đông Sơ, Nguyễn Thị Lê thuộc Ấp 4, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An

31/05/2025 07:30:00

31/05/2025 17:00:00

Kp 5 - Phường 1; Kp 1, Kp 3, Kp 4; Kp Bình An- Phường 3; Kp Bình An 1, Bình An 2, An Thuận 1, An Thuận 2 - Phường 7; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hoà, Hoà Ngãi - xã An Vình Ngãi