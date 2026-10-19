Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 25/10/2026: Điểm danh những cụm dân cư sẽ bị cúp điện trong tuần

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 19 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Lộc Tô Châu, Đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:55:00 ngày 19/10/2026 đến 09:40:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng KTX Trường CĐSPKT, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 09:49:00 ngày 19/10/2026 đến 10:17:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Hưng Quới thuộc các ấp: Hưng Quới, Long Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Trần Phú 3, một phần hẻm Lò Rèn và một phần đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Long Quới 1A, ấp Long Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vòng Xoay Công viên Đài Truyền hình và trạm K2- P3, đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tổ 48 - K2P3, một phần đường Tôn Đức Thắng, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 250kVA Thiềng Đức 1, một phần đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: Hòa Thạnh, Vườn Xoài, Cườm Nga, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cống Hở Kinh 25, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khóm: Tân Quới Tây, Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, Khu tái định cư Trường An, Khu nhà ở Trường An, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khóm: Tân Quới Tây, Tân Quới Đông, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: Hòa Thạnh A, Hòa Thạnh B, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 6, ấp Phước Hòa; tổ 7, ấp Phước Lộc; tổ 8, ấp Phước Bình, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Kinh Cát, trạm Cầu Kinh Cát 1 thuộc hẻm 240, tổ 10, tổ 11, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Tân Vĩnh Phú thuộc các khóm: Tân Vĩnh Phú, Tân Quới Tây, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Khách hàng trạm HKD Trung Anh Luân, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/10/2026 đến 09:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm HKD Trường Hậu, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Khách hàng trạm Cty TNHH Mái Lợp Lộc Phát; ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cấp Nước Thuận Thới 2, ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 20/10/2026 đến 15:15:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà Trọ Ngọc Thẩm, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm DNTN Vận Tải Quốc Thông, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Xăng Dầu Thiện Mỹ, ấp Giồng Thanh Bạch, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 21/10/2026 đến 10:45:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trung Tâm Hành Chính Huyện, ấp 2, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường Trung Học Cơ Sở Thiện Mỹ, ấp Thiện Mỹ, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 14:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Xưởng Cưa Tân Dũng Phát 2, ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Hồ Tấn Vân, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường Cấp 3 Trà Ôn, ấp 2, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/10/2026 đến 09:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Xốp Bọc Trái Cây Thắng Lợi, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 22/10/2026 đến 10:45:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Vườn Thanh Long Cao Thị Diễm, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà Truyền Thống Đảng Bộ, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Vườn Thanh Long Nguyễn Văn Xum, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường THCS Thuận Thới, ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nghĩa Trang Huyện, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 22/10/2026 đến 15:15:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Trường Trung Học Cơ Sở Trà Côn, ấp Trà Ngoa, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Xăng Dầu số 12, ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Xăng Dầu Thảo Nhân, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 10:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tích Phú 3A, một phần tổ 6 và 7 ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm NMXX Trương Thị Bân, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm BTS Ngãi Hòa, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tích Phú 4, một phần tổ 10 ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm NMXX Nguyễn Văn Cường, ấp Hồi Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 23/10/2026 đến 15:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm NM XX Võ Phước Trung, ấp Hồi Phước, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Chín Phong A, tổ 7, ấp Cây Bàng, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Sóc Rừng 1 thuộc tổ 14, ấp Sóc Rừng, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Đông Thạnh 6A, thuộc tổ 8, tổ 9, ấp Đông Thạnh, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Chợ Cái Ngang 3, thuộc tổ 4, ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Mỹ Thới 5 thuộc một phần tổ 3, 6, 11 khóm Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Trường Thọ 5, thuộc tổ 17, ấp Phước Thọ, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 09:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hòa Nghĩa 1, thuộc tổ 08, ấp Quới Hiệp, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/10/2026 đến 11:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Trường 8, thuộc tổ 22, ấp An Quới, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 14:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Thọ 3, thuộc tổ 10, ấp Phước Thọ, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Thạnh 1, thuộc tổ 6, ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Gạch Không Nung Vĩnh Long, thuộc ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Thạnh 1B, thuộc tổ 8, ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Than Gáo Dừa, thuộc ấp Đại Hòa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Thạnh 3A, thuộc tổ 12, ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng NLMT VNECO, thuộc ấp Trường Hội, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Bình 1A, thuộc tổ 13, ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng NMN Vũng Liêm 1, khách hàng trạm Ấp 6D Trung Hiệp, thuộc ấp Trung Tín, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 10:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bình Thành 4, thuộc tổ 08, ấp Bình Thành, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Công Ty Thành Đạt, thuộc ấp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh Long Minh Triết, ấp Bình Tịnh, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 09:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Sấy lúa Thu Thảo, ấp Long Phước, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 09:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm GN Tấn Phát, ấp Bình Hòa 2, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 19/10/2026 đến 10:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XD Trường Tiến, ấp Long Thuận, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/10/2026 đến 10:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Khiết Anh, ấp Long Hòa 1, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/10/2026 đến 11:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty Phước Thành IV, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 19/10/2026 đến 11:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Phượng, ấp Rạch Sáng, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 14:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Nguyễn Tăng Ngừng, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/10/2026 đến 14:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Từ Quốc Huy, ấp Rạch Sáng, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 19/10/2026 đến 15:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Đức Phú, ấp Long Thuận, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cơ sở Hướng Dương, ấp Long Thuận A, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Phong Phú 1,Khóm Phước Lợi C, Phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Lẹ Đào-ấp An Thuận, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/10/2026 đến 10:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Nhà bia kỷ niệm Long Hồ-ấp Phú Đức, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Ông Thâm 2, tổ NDTQ số 12, ấp Thanh Thủy xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Thuận 1, tổ NDTQ số 1 ấp Phú Thuận xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Thuận 1A, tổ NDTQ số 2 ấp Phú Thuận xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Thuận 2, tổ NDTQ số 3, số 4 ấp Phú Thuận xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện tổ NDTQ số 3 số 4, số 5 ấp Định Thới xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện tổ NDTQ số 6 Số 7, ấp Định Thới xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Các ấp: Hưng Thuận, Hưng Lợi, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Tân Long 2, thuộc tổ 3, ấp Tân Long, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kênh Thầy Bang 1 , thuộc tổ 6, ấp Tân Long, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Súc 2A, thuộc tổ 5, ấp Tân Qui, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Súc 2, thuộc tổ 5, ấp Tân Qui, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp