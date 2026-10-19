Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 19 - 25/10/2026: Khu vực bị mất điện tăng cao

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 19 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 19 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 19 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: đường Tầm Vu, Trần Hoàng Na P.Tân An - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hẻm 14 Đường Nguyễn Thị Minh Khai –P Ninh Kiều

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Mậu Thân P.Ninh Kiều - TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 10:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Văn Khéo

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Hoàng Văn Thụ P.Ninh Kiều - TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: P. Hưng Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/10/2026 đến 16:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: P. Hưng Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Hưng Phú -Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Đài PTTH Cần Thơ (3x37,5kVA) trụ 63/1 - 479CT (VH475CR) phường Cái Răng -Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm trạm Công An Quận Cái Răng (1x160kVA) trụ 61A/CN1 - 472CT (VH477CR) phường Cái Răng -Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 20/10/2026 đến 11:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm TT Viễn Thông 2 - VNPT Cần Thơ (Đài Viễn Thông Cái Răng) (1x50kVA) trụ 36/4 - 472CT ) phường Cái Răng -Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Ban QLDA và PTQĐ Q.Cái Răng (Trường THCS Thường Thạnh 2) (1x50kVA) trụ 134/34/11/28 - 479CT (VH481CR) phường Cái Răng -Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: P. Hưng Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: P. Hưng Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: P. Hưng Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Công ty CP TĐ Đầu Tư Địa Ốc No Va (T1-400Kva) (1x400kVA) trụ 69/CN3/7T/1/CN1/CN1 - 473HP (VH471HP) phường Hưng Phú Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Công ty CP TĐ Đầu Tư Địa Ốc No Va (T3-400Kva) (1x400kVA) trụ 69/CN3/7T/1/CN2/CN2-473HP (VH 471HP) phường Hưng Phú Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:05:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Bánh Kẹo Liên Hưng II, khu vực 15, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 09:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Trường TH Trần Hưng Đạo, khu vực 13, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 19/10/2026 đến 11:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Hệ Thống Bơm Chống Ngập Chợ Mới Ô Môn, khu vực 10, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/10/2026 đến 14:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Cty Cp Đầu Tư Chợ Cửu Long, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Trung Tâm Y Tế Khu Vực Ô Môn, Số 83, đường Cách mạng tháng 8, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: Thới Hòa, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, phường Thới Long, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Đồng Hòa, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 20/10/2026 đến 11:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Tân Lê, khu vực 12, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ Sở Sản Xuất Túi Ni Lông - Quế Khương,Ấp Thới Bình A1, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Thới Bình A2, Ấp Thới Bình A3, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 09:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Thới Bình A, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực 10, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Hộ Kinh Doanh Trương Hồng Phú, khu vực Hòa An, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công ty TNHH Sản Xuất Bánh Thanh Phong, khu vực Thới Hòa, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công Ty Tnhh Sản Xuất & Thương Mại Liên Hưng Việt Nam, khu vực Thới Hòa, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực Thới Xương 2, Rạch Chanh, Phường Thới Long, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TTại Hộ Kinh Doanh Cẩm Huê 5, khu vực Thới Hòa, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại Công An phường Ô Môn, khu vực Hòa Thạnh A, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm CS Đường Tránh , khu vực Hòa Thạnh B, Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Phụng Thạnh 1, P. Thuận Hưng, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Phức Lộc 1, P.Trung Nhứt, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 10:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới An 2, P. Thốt Nốt, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phức Lộc 1, P.Trung Nhứt, Tp Cân Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Tổ 2 - Rạch Nước Lạnh - KV Bình Phó B - P Long Tuyền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/10/2026 đến 16:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Rạch Ông Hương, P Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 11:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đoạn cuối Rạch Mương Khai giáp với KDC Cái Sơn Hàng Bàn, P. Long Tuyền,TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/10/2026 đến 11:30:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV hẻm 7 - đường Bùi Hữu Nghĩa - P Bình Thủy + Kho Bạc QBT,Cục Thuế QBT,Học Viện Chính Trị QBT, Trường Dạy Nghề QBT- KDC Ngân Thuận - P Bình Thủy - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 11:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Cty 622 đến Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại-Đường Lê Hồng Phong - P Thới An Đông-TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 08:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ hẻm 22 đến hẻm 38 - KV tổ 3 + 5 -Đường Huỳnh Phan Hộ - P Thới An Đông - TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hẻm Tổ 7 - KV Bình An + Bình Nhựt A - đường Nguyễn Văn Linh - P Long Tuyền - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Quang Diệu từ đấu đường Đồng Ngọc Sứ đến đấu đường Phạm Hữu Lầu - P Bình Thủy - TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hẻm 401, hẻm 385, đường Trần Quang Diệu, P Bình Thủy - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 6, Qui Lân 7_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một pần áp Lân Quới 2_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/10/2026 đến 14:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 4_xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú; Trường Phú 1; Trường Thọ B - xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú; Trường Phú 2 - xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú B- xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Phú B- xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Nhơn Khánh; Nhơn Khánh A; Nhơn Thành; Nhơn Thuận 1; Nhơn Hưng; Nhơn Hưng A; Quốc lộ 61C xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Khu vực Thới Bình, Phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 12:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Bình, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 10:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 15:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 20/10/2026 đến 14:30:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Khánh, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Bình, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Thuận, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:30:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần P. Trung Nhứt, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/10/2026 đến 16:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Thới Hưng, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/10/2026 đến 09:45:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp