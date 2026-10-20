Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 20 - 25/10/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ nằm trong diện bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 20 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 20 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 20 - 25/10/2026
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: -Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Phạm Hồng Thái và các hẻm thuộc phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Đường Bạch Đằng: Từ cầu Tiệm Tương đến đường Lý Tự Trọng và các hẻm thuộc Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Ngự xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Trà Cuôn 1 ) ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:30:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Giồng Lớn ) ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng ( Trạm Sạc Điện Vinfast 0045 ) ấp Bến Đáy xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Bến Xe Huyện Cầu Ngang ) ấp Nô Công xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Nhà Máy Gạch Minh Đạt ) ấp Nô Công xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Cty TNHH MTV Busan Trade Vina ) ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Bưu Điện Nhị Trường ) ấp Nô Lựa xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NĐ Minh Phương ) ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ . Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển điện Trà Vinh ( trạm Bào Bèo 1 ) ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/10/2026 đến 10:30:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Trường THCS Hiệp Mỹ Tây ) ấp Mỹ Quí xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:30:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng ( trạm Cấp Nước Hiệp Mỹ Tây ) ấp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:30:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 12:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Bùi Thanh Dũng ) ấp Bến Ngự xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng ( trạm NTTS Nguyễn Phong Ba ) ấp Bến Ngự xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Điêu, xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ấp 1B Phong Phú) thuộc xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/10/2026 đến 08:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Sóc Ruộng 2) thuộc xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Chủ Lý) thuộc xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/10/2026 đến 10:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Chùa Bà Mi) thuộc xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/10/2026 đến 11:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Bưng Lớn 6) thuộc xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ngã Ba 1) thuộc xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/10/2026 đến 15:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chông Nô 2-3, trạm Chông Nô 2-4 thuộc một phần ấp Chông Nô, xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Sóc Kha 5) thuộc xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 08:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Bưng Lớn 10) thuộc xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Ngọc Hồ 8) thuộc xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/10/2026 đến 10:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Phát Triển Điện Trà Vinh (trạm Xã An Phú Tân 1) thuộc xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:30:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đầu Giồng 4.1) thuộc xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 09:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Chợ Long Hiệp 4) thuộc xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/10/2026 đến 10:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Ba Tục 1.1) thuộc xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Đồn Điền 1.1) thuộc xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Mềm Tập Sơn 3.1) thuộc xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Trà Cú B1.1) thuộc xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 09:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bãi Sào Dơi 2.1) thuộc xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/10/2026 đến 10:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bãi Sào Chót 1.1) thuộc xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bãi Sào Chót 1.2) thuộc xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 14:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cà Hom 3.1) thuộc xã Hàm Giang.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Chợ Leng 1) thuộc xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Giày Da Phú Tài (trạm Giày Da Phú Tài) thuộc xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm An Tân) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả (trạm Tập Đoàn Đèo Cả) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Bún Đôi 3) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 3.1) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH New Shoes Cái Bè (trạm Công ty TNHH New Shoes Cái Bè 2) thuộc xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Khách hàng Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (trạm Mộc Anh 1.1) thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: -Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 25/10/2026.
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Nông Sản Tám Bia (trạm NMXX Võ Văn Bia), thuộc ấp Nhà Thờ, xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/10/2026 đến 11:30:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng HKD Lúa, Gạo Minh Tâm (trạm HKD Minh Tâm), thuộc ấp Đại An xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 14:30:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ VinFast (trạm Sạt VinFast CXD43) thuộc ấp Trà Ốp, xã Tân An.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ Phần Chế Biến Lương Thực Hải Nam (trạm Hiệp Thành, CBLT Hải Nam), thuộc ấp An Định Cầu, xã An Trường
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vạn Hòa ấp Thạnh Hiệp, xã Nhị Long (trạm NMXX Vạn Hòa 2, NMXX Vạn Hòa 3)
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 12:30:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hiệp xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 12:30:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Vạn Hòa 01 (trạm NMXX Vạn Hòa 1) thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Dừa Hữu Cơ Chi Nhánh 3 (trạm Dừa Hữu Cơ 3) thuộc ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Kim Bôi Trà Vinh (trạm Cty TNHH Kim Bôi) thuộc ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH Dừa Hữu Cơ Chi Nhánh 2 (trạm Dừa Hữu Cơ 2) thuộc ấp Đức Mỹ, xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty phát triển Điện Trà Vinh (trạm Cầu Suối) xã Càng Long. Khách hàng Nguyễn Văn Bằng và Điện lực Càng Long ấp Mỹ Huê, xã Càng Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 09:00:00 ngày 24/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Nhị Long (khách hàng thuộc trạm Ấp Hạ 2)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Đầu Giồng xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 10:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Trạm chuyên dùng trạm Bơm Số 1, ấp Đầu Giồng xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Mỹ, xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/10/2026 đến 12:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Trạm chuyên dùngKhóm 4-1 ấp Tầm Phương, xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/10/2026 đến 14:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Kinh Xáng, xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/10/2026 đến 14:30:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Mỹ Xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/10/2026 đến 16:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Nhiêu xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 16:00:00 ngày 21/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 16:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -ấp Thanh Trì A, xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 09:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/10/2026 đến 15:00:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò, xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/10/2026 đến 16:30:00 ngày 22/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Bà Trầm Lợi xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, Rạch Ngựa, Rạch Giồng, Bùng Binh và Hai Thủ xã Long Hòa.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Thạnh - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/10/2026 đến 11:30:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lộ Sỏi - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/10/2026 đến 17:00:00 ngày 20/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 07:40:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mé Láng, Cây Xoài - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Động Cao - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Xoài - xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 16:50:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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