Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Thứ sáu, 09:21 24/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 24-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 24/10/2025

12:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần hẻm 170 đường Hoàng Quốc Việt từ phòng trọ Nguyễn Khái đi ra rạch Mương Khai, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Hẻm 636 đường 30/4, hẻm 107 đường 3/2, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

07:30:00 ngày 25/10/2025

Trường ĐH Y Dược 1, 2, 3; Kho Bạc; Ban CHQS quận Ninh Kiều 2; Cục Thuế TPCT; TC Tòa nhà Thiên Quân; Lò bánh Diên Thạnh; Đài VT khu vực 2; Điện báo điện thoại; XN Dược TW3; Cơ khí An Nghiệp; BHXH Cần Thơ; THPT An Khánh; NXB Giáo dục; Một phần đường Nguyễn Văn Cừ (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Ngỗng), TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:30:00 ngày 25/10/2025

Đường Lò Mổ, đường Hồ Búng Xáng và một phần hẻm liên tổ 12-20, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/10/2025

12:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần đường Trần Việt Châu từ quán Cà phê Thành Đạt đến hẻm 38, 99, 111, tiệm bánh mì Tiến Phát Bakery và đầu đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 25/10/2025

17:30:00 ngày 25/10/2025

Trường ĐH Y Dược 1, 2, 3; Kho Bạc; Ban CHQS quận Ninh Kiều 2; Cục Thuế TPCT; TC Tòa nhà Thiên Quân; Lò bánh Diên Thạnh; Đài VT khu vực 2; Điện báo điện thoại; XN Dược TW3; Cơ khí An Nghiệp; BHXH Cần Thơ; THPT An Khánh; NXB Giáo dục; Một phần đường Nguyễn Văn Cừ (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Ngỗng), TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 26/10/2025

06:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Linh, KDC Hồng Phát, Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 26/10/2025

06:00:00 ngày 26/10/2025

Đường Lộ Vòng Cung, Hoàng Quốc Việt và một phần đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Đường 3/2 từ TBA 110kV đến chân cầu Đầu Sấu; TT Ứng dụng CN ĐBSCL; hẻm 51 đường 3/2; Chung cư 148; khu TĐC An Bình, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần đường Nguyễn Trãi từ đường Trần Văn Khéo đến Trần Quang Khải, hẻm 10, 20, 24, Trần Phú, hẻm 42, 56, Ung Văn Khiêm, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:45:00 ngày 26/10/2025

12:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần đường 3/2 từ shop Minh Triết đến đường Mậu Thân, rẽ trái đến hẻm Trường Mầm Non An Nghiệp, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:15:00 ngày 26/10/2025

12:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần đường 30/4, KDC Cây Xanh, KDC số 9, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:15:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần đường 3/2, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:15:00 ngày 26/10/2025

17:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần đường 30/4, Trần Ngọc Quế, một phần đường 3/2, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:15:00 ngày 26/10/2025

17:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần chung cư 478, một phần đường 3/2, Nguyễn Văn Linh, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:15:00 ngày 26/10/2025

17:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần đường 30/4, KDC Cây Xanh, KDC số 9, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:15:00 ngày 26/10/2025

17:30:00 ngày 26/10/2025

Đường Lộ Vòng Cung, Hoàng Quốc Việt và một phần đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30:00 ngày 26/10/2025

17:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Linh, KDC 91B, KDC Hồng Phát, Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 24/10/2025

11:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần KV Yên Thượng, Yên Thuận, Yên Bình, Yên Hòa - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

KDC Xuân Khánh - KV Yên Hạ - Phường Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Đường Trương Vĩnh Nguyên, Nguyễn Văn Quy, Chí Sinh - Phường Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần KV Phú Tân, Phú Thuận - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần KV Phú Thuận - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần KV An Phú, An Hưng - Phường Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 24/10/2025

09:30:00 ngày 24/10/2025

Khu vực 13, khu vực 14, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 24/10/2025

11:00:00 ngày 24/10/2025

Khu vực 14, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/10/2025

14:30:00 ngày 24/10/2025

Khu vực 13, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 24/10/2025

16:30:00 ngày 24/10/2025

Khu vực Thới Bình, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 25/10/2025

12:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 24/10/2025

15:00:00 ngày 24/10/2025

Tổ 2, KV Bình Dương A, Rạch Khoáng Châu, P. Long Tuyền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/10/2025

09:00:00 ngày 26/10/2025

Kho Hậu Cần Tổng Hợp Cục Hậu Cần QK9, đường CMT8, P. Bình Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 26/10/2025

11:00:00 ngày 26/10/2025

Bộ Tư Lệnh QK9, đường CMT8, P. Bình Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 26/10/2025

15:00:00 ngày 26/10/2025

BTL Thông Tin, đường CMT8, P. Bình Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 26/10/2025

16:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần đường Võ Văn Kiệt, KV Bình Yên A, P. Long Tuyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 23/10/2025

09:40:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Phụng Lợi, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:50:00 ngày 23/10/2025

11:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Phụng Lợi, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/10/2025

14:10:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 23/10/2025

15:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/10/2025

11:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Qui Lân 4, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/10/2025

13:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 23/10/2025

08:00:00 ngày 23/10/2025

Các ấp: Thới An B, Thới An, An Thạnh, Bình Thạnh, Thới Thạnh, Tân Hưng, Thới Hưng, Tân Bình, Bình Xuân, Tân Nhơn, Ba Cao – xã Phong Điền; khu vực: Mỹ Ái, Mỹ Phụng, Mỹ Thuận – phường An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

15:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần khu vực Mỹ Lộc, Mỹ Thuận, Mỹ Long – phường An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00:00 ngày 23/10/2025

16:00:00 ngày 23/10/2025

Các ấp: Thới An B, Thới An, An Thạnh, Bình Thạnh, Thới Thạnh, Tân Hưng, Thới Hưng, Tân Bình, Bình Xuân, Tân Nhơn, Ba Cao – xã Phong Điền; khu vực: Mỹ Ái, Mỹ Phụng, Mỹ Thuận – phường An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

11:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần Ấp Trường Ninh 2, Trường Ninh 4, xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

10:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Thới Xuân, xã Đông Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23-26/10/2025: Cúp điện nhiều khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng lưới điệnLịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23-26/10/2025: Cúp điện nhiều khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần?Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần?

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23-26/10/2025: Cúp điện nhiều khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23-26/10/2025: Cúp điện nhiều khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần?

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần?

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 22-26/10/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 22-26/10/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 22-26/10/2025: Cúp điện nhiều khu dân cư từ 6h sáng để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 22-26/10/2025: Cúp điện nhiều khu dân cư từ 6h sáng để sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 22-26/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 22-26/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa lưới điện

Cùng chuyên mục

Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cách

Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cách

Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 24/10, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý và Phát triển thị trường chính thức khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'

Người dân Hà Nội mong muốn được hướng dẫn có sức thuyết phục khi nộp sổ đỏ photo 'làm sạch dữ liệu đất đai'

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”, nhiều người dân Hà Nội cho biết họ thực hiện đúng hướng dẫn của tổ dân phố nhưng vẫn băn khoăn vì chưa hiểu rõ mục đích, quy trình và quyền lợi của mình.

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Nhằm khuyến khích tiêu dùng và tôn vinh nông sản "Made in Việt Nam", trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt Nam do Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) phát động, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như GO!, Tops Market... đồng loạt bán các mặt hàng nông sản nội địa với mức giá ưu đãi, dễ tiếp cận.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 24/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 24/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Người dân ‘nhanh chóng’ nộp sổ đỏ, nhưng Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu Quốc gia về đất đai vẫn còn nhiều rào cản

Người dân ‘nhanh chóng’ nộp sổ đỏ, nhưng Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu Quốc gia về đất đai vẫn còn nhiều rào cản

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Theo TS. Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định: “Thời gian “chiến dịch” này chỉ có 03 tháng (90 ngày) và hai mục tiêu đặt ra (“làm sạch” và “làm giàu” dữ liệu) là rất chính đáng nhưng cũng có rất nhiều khó khăn" .

Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới 'chống cô đơn' cho người cao tuổi

Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới 'chống cô đơn' cho người cao tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

Khi mô hình dưỡng lão truyền thống dần lỗi thời trước nhu cầu sống chủ động, năng động của thế hệ cao tuổi mới, mô hình dưỡng lão bán trú (daycare) trở thành xu hướng toàn cầu. Tại Việt Nam, Vin New Horizon là nơi tiên phong kiến tạo hệ sinh thái hưu trí hiện đại, đánh thức “bình minh thứ hai” rực rỡ và giàu trải nghiệm cho thế hệ tuổi vàng.

Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu

Giá bạc hôm nay ngày 24/10: Thị trường trong nước giảm sâu

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh rõ rệt khi giá mở phiên từ 1,931 triệu đồng/lượng giảm còn 1,913 và sau đó phục hồi nhẹ lên 1,922 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Trải nghiệm xe số Honda Super Cub 110 huyền thoại giá 35 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, dễ đánh bại Wave Alpha và Future về doanh số

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe số Honda Super Cub 110 đã chính thức ra mắt với thiết kế đẹp vượt thời gian, giá bán siêu rẻ chỉ 35 triệu đồng, dễ hút khách hơn Wave Alpha, RSX và Future.

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?

Giá vàng hôm nay 24/10: Vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh, vàng miếng SJC ra sao?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tăng nhẹ, gần 150 triệu đồng/lượng.

Sedan hạng C giá 696 triệu đồng bán ở Việt Nam mạnh nhất phân khúc, rẻ hơn hẳn Honda Civic

Sedan hạng C giá 696 triệu đồng bán ở Việt Nam mạnh nhất phân khúc, rẻ hơn hẳn Honda Civic

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Sedan hạng C vừa gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá chỉ 696 triệu đồng, rẻ hơn gần 300 triệu đồng so với Honda Civic e:HEV nhưng mạnh nhất phân khúc sedan hạng C.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 39,9 triệu đồng trang bị đẳng cấp sánh ngang SH125i, rẻ chỉ như Vision

Xe máy điện giá 39,9 triệu đồng trang bị đẳng cấp sánh ngang SH125i, rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện mang thiết kế thể thao linh hoạt với sự kết hợp của một mẫu tay ga đường phố và một chiếc adventure với kính chắn gió cao.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường
Vụ thịt ôi, trứng mốc ở trường tiểu học Cự Khê Hà Nội: Mới xử lý đơn vị cung ứng thực phẩm, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan chỉ dừng ở lời xin lỗi?

Vụ thịt ôi, trứng mốc ở trường tiểu học Cự Khê Hà Nội: Mới xử lý đơn vị cung ứng thực phẩm, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan chỉ dừng ở lời xin lỗi?

Bảo vệ người tiêu dùng
Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Giá cả thị trường
Xe hatchback hạng A giá 230 triệu đồng sở hữu 6 túi khí, nội thất hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh hơn Honda SH sẽ về Việt Nam?

Xe hatchback hạng A giá 230 triệu đồng sở hữu 6 túi khí, nội thất hiện đại rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh hơn Honda SH sẽ về Việt Nam?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top