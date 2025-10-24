Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 24-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 24/10/2025
12:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần hẻm 170 đường Hoàng Quốc Việt từ phòng trọ Nguyễn Khái đi ra rạch Mương Khai, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Hẻm 636 đường 30/4, hẻm 107 đường 3/2, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
07:30:00 ngày 25/10/2025
Trường ĐH Y Dược 1, 2, 3; Kho Bạc; Ban CHQS quận Ninh Kiều 2; Cục Thuế TPCT; TC Tòa nhà Thiên Quân; Lò bánh Diên Thạnh; Đài VT khu vực 2; Điện báo điện thoại; XN Dược TW3; Cơ khí An Nghiệp; BHXH Cần Thơ; THPT An Khánh; NXB Giáo dục; Một phần đường Nguyễn Văn Cừ (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Ngỗng), TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:30:00 ngày 25/10/2025
Đường Lò Mổ, đường Hồ Búng Xáng và một phần hẻm liên tổ 12-20, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/10/2025
12:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần đường Trần Việt Châu từ quán Cà phê Thành Đạt đến hẻm 38, 99, 111, tiệm bánh mì Tiến Phát Bakery và đầu đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 25/10/2025
17:30:00 ngày 25/10/2025
Trường ĐH Y Dược 1, 2, 3; Kho Bạc; Ban CHQS quận Ninh Kiều 2; Cục Thuế TPCT; TC Tòa nhà Thiên Quân; Lò bánh Diên Thạnh; Đài VT khu vực 2; Điện báo điện thoại; XN Dược TW3; Cơ khí An Nghiệp; BHXH Cần Thơ; THPT An Khánh; NXB Giáo dục; Một phần đường Nguyễn Văn Cừ (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Ngỗng), TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 26/10/2025
06:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Linh, KDC Hồng Phát, Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 26/10/2025
06:00:00 ngày 26/10/2025
Đường Lộ Vòng Cung, Hoàng Quốc Việt và một phần đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Đường 3/2 từ TBA 110kV đến chân cầu Đầu Sấu; TT Ứng dụng CN ĐBSCL; hẻm 51 đường 3/2; Chung cư 148; khu TĐC An Bình, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần đường Nguyễn Trãi từ đường Trần Văn Khéo đến Trần Quang Khải, hẻm 10, 20, 24, Trần Phú, hẻm 42, 56, Ung Văn Khiêm, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:45:00 ngày 26/10/2025
12:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần đường 3/2 từ shop Minh Triết đến đường Mậu Thân, rẽ trái đến hẻm Trường Mầm Non An Nghiệp, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:15:00 ngày 26/10/2025
12:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần đường 30/4, KDC Cây Xanh, KDC số 9, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:15:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần đường 3/2, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:15:00 ngày 26/10/2025
17:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần đường 30/4, Trần Ngọc Quế, một phần đường 3/2, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:15:00 ngày 26/10/2025
17:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần chung cư 478, một phần đường 3/2, Nguyễn Văn Linh, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:15:00 ngày 26/10/2025
17:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần đường 30/4, KDC Cây Xanh, KDC số 9, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:15:00 ngày 26/10/2025
17:30:00 ngày 26/10/2025
Đường Lộ Vòng Cung, Hoàng Quốc Việt và một phần đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30:00 ngày 26/10/2025
17:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Linh, KDC 91B, KDC Hồng Phát, Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 24/10/2025
11:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần KV Yên Thượng, Yên Thuận, Yên Bình, Yên Hòa - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
KDC Xuân Khánh - KV Yên Hạ - Phường Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Đường Trương Vĩnh Nguyên, Nguyễn Văn Quy, Chí Sinh - Phường Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần KV Phú Tân, Phú Thuận - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần KV Phú Thuận - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần KV An Phú, An Hưng - Phường Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 24/10/2025
09:30:00 ngày 24/10/2025
Khu vực 13, khu vực 14, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 24/10/2025
11:00:00 ngày 24/10/2025
Khu vực 14, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/10/2025
14:30:00 ngày 24/10/2025
Khu vực 13, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 24/10/2025
16:30:00 ngày 24/10/2025
Khu vực Thới Bình, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 25/10/2025
12:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 24/10/2025
15:00:00 ngày 24/10/2025
Tổ 2, KV Bình Dương A, Rạch Khoáng Châu, P. Long Tuyền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/10/2025
09:00:00 ngày 26/10/2025
Kho Hậu Cần Tổng Hợp Cục Hậu Cần QK9, đường CMT8, P. Bình Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 26/10/2025
11:00:00 ngày 26/10/2025
Bộ Tư Lệnh QK9, đường CMT8, P. Bình Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 26/10/2025
15:00:00 ngày 26/10/2025
BTL Thông Tin, đường CMT8, P. Bình Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 26/10/2025
16:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần đường Võ Văn Kiệt, KV Bình Yên A, P. Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 23/10/2025
09:40:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Phụng Lợi, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50:00 ngày 23/10/2025
11:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Phụng Lợi, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/10/2025
14:10:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 23/10/2025
15:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/10/2025
11:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Qui Lân 4, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/10/2025
13:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 23/10/2025
08:00:00 ngày 23/10/2025
Các ấp: Thới An B, Thới An, An Thạnh, Bình Thạnh, Thới Thạnh, Tân Hưng, Thới Hưng, Tân Bình, Bình Xuân, Tân Nhơn, Ba Cao – xã Phong Điền; khu vực: Mỹ Ái, Mỹ Phụng, Mỹ Thuận – phường An Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
15:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần khu vực Mỹ Lộc, Mỹ Thuận, Mỹ Long – phường An Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00:00 ngày 23/10/2025
16:00:00 ngày 23/10/2025
Các ấp: Thới An B, Thới An, An Thạnh, Bình Thạnh, Thới Thạnh, Tân Hưng, Thới Hưng, Tân Bình, Bình Xuân, Tân Nhơn, Ba Cao – xã Phong Điền; khu vực: Mỹ Ái, Mỹ Phụng, Mỹ Thuận – phường An Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
11:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần Ấp Trường Ninh 2, Trường Ninh 4, xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
10:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Thới Xuân, xã Đông Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
