Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025: Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn và nhiều khu vực khác bị cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 24-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 24-26/10/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 24/10/2025 12:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần hẻm 170 đường Hoàng Quốc Việt từ phòng trọ Nguyễn Khái đi ra rạch Mương Khai, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Hẻm 636 đường 30/4, hẻm 107 đường 3/2, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 07:30:00 ngày 25/10/2025 Trường ĐH Y Dược 1, 2, 3; Kho Bạc; Ban CHQS quận Ninh Kiều 2; Cục Thuế TPCT; TC Tòa nhà Thiên Quân; Lò bánh Diên Thạnh; Đài VT khu vực 2; Điện báo điện thoại; XN Dược TW3; Cơ khí An Nghiệp; BHXH Cần Thơ; THPT An Khánh; NXB Giáo dục; Một phần đường Nguyễn Văn Cừ (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Ngỗng), TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:30:00 ngày 25/10/2025 Đường Lò Mổ, đường Hồ Búng Xáng và một phần hẻm liên tổ 12-20, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/10/2025 12:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần đường Trần Việt Châu từ quán Cà phê Thành Đạt đến hẻm 38, 99, 111, tiệm bánh mì Tiến Phát Bakery và đầu đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 25/10/2025 17:30:00 ngày 25/10/2025 Trường ĐH Y Dược 1, 2, 3; Kho Bạc; Ban CHQS quận Ninh Kiều 2; Cục Thuế TPCT; TC Tòa nhà Thiên Quân; Lò bánh Diên Thạnh; Đài VT khu vực 2; Điện báo điện thoại; XN Dược TW3; Cơ khí An Nghiệp; BHXH Cần Thơ; THPT An Khánh; NXB Giáo dục; Một phần đường Nguyễn Văn Cừ (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến cầu Rạch Ngỗng), TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 26/10/2025 06:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Linh, KDC Hồng Phát, Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 26/10/2025 06:00:00 ngày 26/10/2025 Đường Lộ Vòng Cung, Hoàng Quốc Việt và một phần đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Đường 3/2 từ TBA 110kV đến chân cầu Đầu Sấu; TT Ứng dụng CN ĐBSCL; hẻm 51 đường 3/2; Chung cư 148; khu TĐC An Bình, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần đường Nguyễn Trãi từ đường Trần Văn Khéo đến Trần Quang Khải, hẻm 10, 20, 24, Trần Phú, hẻm 42, 56, Ung Văn Khiêm, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:45:00 ngày 26/10/2025 12:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần đường 3/2 từ shop Minh Triết đến đường Mậu Thân, rẽ trái đến hẻm Trường Mầm Non An Nghiệp, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:15:00 ngày 26/10/2025 12:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần đường 30/4, KDC Cây Xanh, KDC số 9, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:15:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần đường 3/2, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:15:00 ngày 26/10/2025 17:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần đường 30/4, Trần Ngọc Quế, một phần đường 3/2, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:15:00 ngày 26/10/2025 17:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần chung cư 478, một phần đường 3/2, Nguyễn Văn Linh, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:15:00 ngày 26/10/2025 17:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần đường 30/4, KDC Cây Xanh, KDC số 9, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:15:00 ngày 26/10/2025 17:30:00 ngày 26/10/2025 Đường Lộ Vòng Cung, Hoàng Quốc Việt và một phần đường Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30:00 ngày 26/10/2025 17:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Linh, KDC 91B, KDC Hồng Phát, Nguyễn Văn Cừ, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 24/10/2025 11:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần KV Yên Thượng, Yên Thuận, Yên Bình, Yên Hòa - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 KDC Xuân Khánh - KV Yên Hạ - Phường Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Đường Trương Vĩnh Nguyên, Nguyễn Văn Quy, Chí Sinh - Phường Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần KV Phú Tân, Phú Thuận - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần KV Phú Thuận - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần KV An Phú, An Hưng - Phường Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 09:30:00 ngày 24/10/2025 Khu vực 13, khu vực 14, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 24/10/2025 11:00:00 ngày 24/10/2025 Khu vực 14, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/10/2025 14:30:00 ngày 24/10/2025 Khu vực 13, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 24/10/2025 16:30:00 ngày 24/10/2025 Khu vực Thới Bình, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 25/10/2025 12:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần KV Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 24/10/2025 15:00:00 ngày 24/10/2025 Tổ 2, KV Bình Dương A, Rạch Khoáng Châu, P. Long Tuyền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/10/2025 09:00:00 ngày 26/10/2025 Kho Hậu Cần Tổng Hợp Cục Hậu Cần QK9, đường CMT8, P. Bình Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 26/10/2025 11:00:00 ngày 26/10/2025 Bộ Tư Lệnh QK9, đường CMT8, P. Bình Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 26/10/2025 15:00:00 ngày 26/10/2025 BTL Thông Tin, đường CMT8, P. Bình Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 26/10/2025 16:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần đường Võ Văn Kiệt, KV Bình Yên A, P. Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 23/10/2025 09:40:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Phụng Lợi, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 ngày 23/10/2025 11:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Phụng Lợi, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/10/2025 14:10:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 23/10/2025 15:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp B1, xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 11:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Qui Lân 4, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/10/2025 13:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 23/10/2025 08:00:00 ngày 23/10/2025 Các ấp: Thới An B, Thới An, An Thạnh, Bình Thạnh, Thới Thạnh, Tân Hưng, Thới Hưng, Tân Bình, Bình Xuân, Tân Nhơn, Ba Cao – xã Phong Điền; khu vực: Mỹ Ái, Mỹ Phụng, Mỹ Thuận – phường An Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 15:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần khu vực Mỹ Lộc, Mỹ Thuận, Mỹ Long – phường An Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Các ấp: Thới An B, Thới An, An Thạnh, Bình Thạnh, Thới Thạnh, Tân Hưng, Thới Hưng, Tân Bình, Bình Xuân, Tân Nhơn, Ba Cao – xã Phong Điền; khu vực: Mỹ Ái, Mỹ Phụng, Mỹ Thuận – phường An Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần Ấp Trường Ninh 2, Trường Ninh 4, xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 10:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Thới Xuân, xã Đông Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

