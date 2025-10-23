Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 23-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-26/10/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 25/10/2025
12:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần tổ 3 khu phố Bình Công - phường Bến Tre
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Hẻm Thống Nhất - phường An Hội; Một phần tổ 14 khu phố 5 - phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần tổ 12,15 khu phố 3; Một phần tổ 8,9,11 khu phố 6; Một phần tổ 9,10,11 khu phố 7 - phường Phú Khương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Đường Nguyễn Thị Định từ Ngã tư Tú Điền đến khu dân cư Hiệp Hòa Phát - phường Phú Khương, phường Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần tổ 1 khu phố An Thuận B - phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Đường Nguyễn Văn Tư từ cống Hai Chương đến Khách sạn Dừa - phường Bến Tre
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Đường Đoàn Hoàng Minh từ Bệnh viện Trần Văn An đến vòng xoay chợ Ngã Năm - phường Sơn Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 26/10/2025
12:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần tổ 1,2,3 khu phố 1 - phường Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Tổ 1, ấp Nhơn Thuận, xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
16:00:00 ngày 23/10/2025
Tổ 2, 17, 20, ấp An Phú, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/10/2025
16:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp Tân Điểm, xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
12:00:00 ngày 24/10/2025
Tổ 14, 15, ấp An Thuận, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
16:00:00 ngày 24/10/2025
Tổ 6, 7, 8, ấp An Lợi, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/10/2025
16:00:00 ngày 24/10/2025
Tổ 14, 15, ấp An Thuận, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Tổ 7, 10, 11, 13, 15, 16, ấp Giồng Quéo, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
16:00:00 ngày 25/10/2025
Tổ 13A, 13B, 14, 15, 16, ấp Nhơn Phú; Tổ 10, 11, 12, 13, ấp Nhơn Hòa, xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/10/2025
16:00:00 ngày 26/10/2025
Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
- Ấp 1, 2, 3, 4, 5, một phần ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
- Một phần ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, ấp An Bình, Bình Thới, An Hoà, An Phong, An Lộc Giồng, Bình Thới, An Lộc Thị, một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
- Một phần ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, ấp An Bình, Bình Thới, An Hoà, An Phong, An Lộc Giồng, Bình Thới, An Lộc Thị, một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Thới Lợi 1, Thới An xã Thới Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Tổ 6, 7, 8 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Tổ 12, 13, 14, 15, 16, 17 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Phước Lợi, Phước Thạnh xã Thạnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 24/10/2025
11:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần tổ 5, 11 Giồng Bông xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Khách hàng: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dừa Xanh + Công ty TNHH Thực Phẩm Dừa Xanh + Công ty TNHH Chế Biến Dừa An Hóa + Cty TNHH Phước Sang - ấp Long Nhơn xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Tổ 16 ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Tổ 9, 10, 11, 12 ấp Bình Thuận xã Bình Đại
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Tổ 9, 10 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khách hàng: Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khách hàng: Nguyễn Trọng Trách - ấp Phú Mỹ xã Lộc Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Ấp Hưng Thạnh; một phần ấp Hưng Chánh, Hưng Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Tổ 10, 11 ấp An Ninh A
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Thạnh Trị Thượng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Thạnh Mỹ - An Bình 1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 26/10/2025
09:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Thạnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 26/10/2025
11:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp An Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 26/10/2025
14:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Thạnh Trị Hạ 4
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 26/10/2025
16:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp An Khương A
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
11:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp Định Lễ, xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 23/10/2025
13:30:00 ngày 23/10/2025
Khu phố Hữu Thành, Hữu Chiến, Phước Trạch – phường Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Ấp 2, Tân Quới Nội xã Phú Túc; Ấp 1, Long Hòa, Quới Thạnh Đông, Quới Hưng, Phú Ngãi, Phước Hòa, Phước Thới xã Giao Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Khu phố Thạnh Hựu, Phước Tân, Phước Hựu – phường Sơn Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Ấp Thuận Điền xã Phú Túc; Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Vàm, Tiên Đông Thượng, ấp Chánh, ấp Chánh Đông, Phú Thành, Phú Hòa xã Tiên Thủy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần xã Hưng Nhượng, một phần xã Tân Hào, ấp Linh Lân, Linh Long, Linh Qui, Linh Phụng xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần xã Hưng Nhượng, một phần xã Tân Hào
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần xã Hưng Nhượng, một phần xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
13:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Tân Phước, Bình Thuận xã Hưng Nhượng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Ấp Bình An - Bình Đông A - Bình Đông B - Bình Phú xã Châu Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Tổ 3 ấp An Thạnh, tổ 6 ấp Tân An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
09:00:00 ngày 23/10/2025
Khách hàng Điện Máy Xanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Tổ 5, 8 ấp Long Huê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Phú Hội - Vĩnh Phú - Vĩnh Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long; một phần ấp Tân Trung xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 23/10/2025
10:00:00 ngày 23/10/2025
Khách hàng Công ty CP TM Bách Hóa Xanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 23/10/2025
11:00:00 ngày 23/10/2025
Khách hàng Ban Chỉ huy Quân Sự Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 23/10/2025
12:30:00 ngày 23/10/2025
Khách hàng Bưu điện Chợ Lách
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
09:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Hòa 1 - Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Hòa 1 - Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 24/10/2025
13:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Hòa 1 - Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/10/2025
15:00:00 ngày 24/10/2025
Tổ 5 ấp Hòa Thọ, tổ 4 ấp Đông Kinh xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Long Vinh - Long Huê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng, Tây Lộc, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Tổ 4, 7 ấp Chợ xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 26/10/2025
16:30:00 ngày 26/10/2025
Ấp Tân Long 2, Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình; khu phố Thanh Sơn 1, Thanh Sơn 2, Thanh Sơn 3, Thanh Sơn 4, Tân Thông 1, Tân Thông 2, Tân Thông 3, Tân Thông 4, Tân Thông 5, Thanh Xuân 1, Thanh Xuân 2, Thanh Xuân 3 - phường Bến Tre
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
