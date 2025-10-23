Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần?

Thứ năm, 09:20 23/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 23-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần? - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-26/10/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 25/10/2025

12:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần tổ 3 khu phố Bình Công - phường Bến Tre

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Hẻm Thống Nhất - phường An Hội; Một phần tổ 14 khu phố 5 - phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần tổ 12,15 khu phố 3; Một phần tổ 8,9,11 khu phố 6; Một phần tổ 9,10,11 khu phố 7 - phường Phú Khương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Đường Nguyễn Thị Định từ Ngã tư Tú Điền đến khu dân cư Hiệp Hòa Phát - phường Phú Khương, phường Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần tổ 1 khu phố An Thuận B - phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Đường Nguyễn Văn Tư từ cống Hai Chương đến Khách sạn Dừa - phường Bến Tre

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Đường Đoàn Hoàng Minh từ Bệnh viện Trần Văn An đến vòng xoay chợ Ngã Năm - phường Sơn Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 26/10/2025

12:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần tổ 1,2,3 khu phố 1 - phường Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Tổ 1, ấp Nhơn Thuận, xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

16:00:00 ngày 23/10/2025

Tổ 2, 17, 20, ấp An Phú, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/10/2025

16:00:00 ngày 23/10/2025

Ấp Tân Điểm, xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/10/2025

12:00:00 ngày 24/10/2025

Tổ 14, 15, ấp An Thuận, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/10/2025

16:00:00 ngày 24/10/2025

Tổ 6, 7, 8, ấp An Lợi, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/10/2025

16:00:00 ngày 24/10/2025

Tổ 14, 15, ấp An Thuận, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

11:30:00 ngày 25/10/2025

Tổ 7, 10, 11, 13, 15, 16, ấp Giồng Quéo, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

16:00:00 ngày 25/10/2025

Tổ 13A, 13B, 14, 15, 16, ấp Nhơn Phú; Tổ 10, 11, 12, 13, ấp Nhơn Hòa, xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/10/2025

16:00:00 ngày 26/10/2025

Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

- Ấp 1, 2, 3, 4, 5, một phần ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Mỏ Cày
- Ấp Phú Lộc Hạ 1, Phú Lộc Hạ 2, Phú Đông, Phú Lộc Thượng, Phú Tây B, Phú Lợi Thượng xã An Định
- Ấp Tân Quới 2, Phú Tây Thượng, Phú Đông Thượng, Phú Tây Hạ xã Đồng Khởi
- Ấp An Hoà, An Phước, An Lợi, An Qui, An Thuận, An Lộc, Thới Hoà, An Thiện, một phần ấp Thới Đức, Thới Khương xã Thành Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

- Một phần ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, ấp An Bình, Bình Thới, An Hoà, An Phong, An Lộc Giồng, Bình Thới, An Lộc Thị, một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

- Một phần ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, ấp An Bình, Bình Thới, An Hoà, An Phong, An Lộc Giồng, Bình Thới, An Lộc Thị, một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày
- Ấp An Thiện, Tân Viên, Tân Bình, Tân Phong, An Trạch Tây, An Trạch Đông, Thới Đức, Thới Khương, Tân Điền, Tân Bình, Tân Hưng, Bình Thạnh, Thới Hoà, ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Thới Lợi 1, Thới An xã Thới Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Tổ 6, 7, 8 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Tổ 12, 13, 14, 15, 16, 17 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Phước Lợi, Phước Thạnh xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 24/10/2025

11:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần tổ 5, 11 Giồng Bông xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Khách hàng: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dừa Xanh + Công ty TNHH Thực Phẩm Dừa Xanh + Công ty TNHH Chế Biến Dừa An Hóa + Cty TNHH Phước Sang - ấp Long Nhơn xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Tổ 16 ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Tổ 9, 10, 11, 12 ấp Bình Thuận xã Bình Đại

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Tổ 9, 10 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Khách hàng: Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Khách hàng: Nguyễn Trọng Trách - ấp Phú Mỹ xã Lộc Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Ấp Hưng Thạnh; một phần ấp Hưng Chánh, Hưng Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Tổ 10, 11 ấp An Ninh A

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Thạnh Trị Thượng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Thạnh Mỹ - An Bình 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 26/10/2025

09:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Thạnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 26/10/2025

11:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp An Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 26/10/2025

14:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Thạnh Trị Hạ 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 26/10/2025

16:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp An Khương A

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

11:00:00 ngày 23/10/2025

Ấp Định Lễ, xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 23/10/2025

13:30:00 ngày 23/10/2025

Khu phố Hữu Thành, Hữu Chiến, Phước Trạch – phường Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Ấp 2, Tân Quới Nội xã Phú Túc; Ấp 1, Long Hòa, Quới Thạnh Đông, Quới Hưng, Phú Ngãi, Phước Hòa, Phước Thới xã Giao Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Khu phố Thạnh Hựu, Phước Tân, Phước Hựu – phường Sơn Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Ấp Thuận Điền xã Phú Túc; Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Vàm, Tiên Đông Thượng, ấp Chánh, ấp Chánh Đông, Phú Thành, Phú Hòa xã Tiên Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần xã Hưng Nhượng, một phần xã Tân Hào, ấp Linh Lân, Linh Long, Linh Qui, Linh Phụng xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần xã Hưng Nhượng, một phần xã Tân Hào

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần xã Hưng Nhượng, một phần xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/10/2025

13:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Tân Phước, Bình Thuận xã Hưng Nhượng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Ấp Bình An - Bình Đông A - Bình Đông B - Bình Phú xã Châu Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Tổ 3 ấp An Thạnh, tổ 6 ấp Tân An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

09:00:00 ngày 23/10/2025

Khách hàng Điện Máy Xanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Tổ 5, 8 ấp Long Huê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Phú Hội - Vĩnh Phú - Vĩnh Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long; một phần ấp Tân Trung xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 23/10/2025

10:00:00 ngày 23/10/2025

Khách hàng Công ty CP TM Bách Hóa Xanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 23/10/2025

11:00:00 ngày 23/10/2025

Khách hàng Ban Chỉ huy Quân Sự Chợ Lách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 23/10/2025

12:30:00 ngày 23/10/2025

Khách hàng Bưu điện Chợ Lách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

09:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Hòa 1 - Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Hòa 1 - Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 24/10/2025

13:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Hòa 1 - Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/10/2025

15:00:00 ngày 24/10/2025

Tổ 5 ấp Hòa Thọ, tổ 4 ấp Đông Kinh xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Long Vinh - Long Huê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng, Tây Lộc, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Tổ 4, 7 ấp Chợ xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 26/10/2025

16:30:00 ngày 26/10/2025

Ấp Tân Long 2, Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình; khu phố Thanh Sơn 1, Thanh Sơn 2, Thanh Sơn 3, Thanh Sơn 4, Tân Thông 1, Tân Thông 2, Tân Thông 3, Tân Thông 4, Tân Thông 5, Thanh Xuân 1, Thanh Xuân 2, Thanh Xuân 3 - phường Bến Tre

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ấm nóng.

Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Cách gửi tiết kiệm 10 triệu đồng để có lãi suất lên tới 6,7%/năm

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 27 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 27 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờ

NSND Tự Long livestream bán gạo đặc sản Việt Nam, hơn 6 tấn được 'chốt đơn' chỉ trong 2 giờ

Bảo vệ người tiêu dùng
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường

Top