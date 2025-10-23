Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 23-26/10/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần?

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 23-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 23-26/10/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 12:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần tổ 3 khu phố Bình Công - phường Bến Tre Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Hẻm Thống Nhất - phường An Hội; Một phần tổ 14 khu phố 5 - phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần tổ 12,15 khu phố 3; Một phần tổ 8,9,11 khu phố 6; Một phần tổ 9,10,11 khu phố 7 - phường Phú Khương Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Đường Nguyễn Thị Định từ Ngã tư Tú Điền đến khu dân cư Hiệp Hòa Phát - phường Phú Khương, phường Phú Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần tổ 1 khu phố An Thuận B - phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Đường Nguyễn Văn Tư từ cống Hai Chương đến Khách sạn Dừa - phường Bến Tre Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Đường Đoàn Hoàng Minh từ Bệnh viện Trần Văn An đến vòng xoay chợ Ngã Năm - phường Sơn Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 26/10/2025 12:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần tổ 1,2,3 khu phố 1 - phường Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Tổ 1, ấp Nhơn Thuận, xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Tổ 2, 17, 20, ấp An Phú, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Tân Điểm, xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 12:00:00 ngày 24/10/2025 Tổ 14, 15, ấp An Thuận, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Tổ 6, 7, 8, ấp An Lợi, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Tổ 14, 15, ấp An Thuận, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Tổ 7, 10, 11, 13, 15, 16, ấp Giồng Quéo, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Tổ 13A, 13B, 14, 15, 16, ấp Nhơn Phú; Tổ 10, 11, 12, 13, ấp Nhơn Hòa, xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/10/2025 16:00:00 ngày 26/10/2025 Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 - Ấp 1, 2, 3, 4, 5, một phần ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Mỏ Cày

- Ấp Phú Lộc Hạ 1, Phú Lộc Hạ 2, Phú Đông, Phú Lộc Thượng, Phú Tây B, Phú Lợi Thượng xã An Định

- Ấp Tân Quới 2, Phú Tây Thượng, Phú Đông Thượng, Phú Tây Hạ xã Đồng Khởi

- Ấp An Hoà, An Phước, An Lợi, An Qui, An Thuận, An Lộc, Thới Hoà, An Thiện, một phần ấp Thới Đức, Thới Khương xã Thành Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 - Một phần ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, ấp An Bình, Bình Thới, An Hoà, An Phong, An Lộc Giồng, Bình Thới, An Lộc Thị, một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 - Một phần ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, ấp An Bình, Bình Thới, An Hoà, An Phong, An Lộc Giồng, Bình Thới, An Lộc Thị, một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

- Ấp An Thiện, Tân Viên, Tân Bình, Tân Phong, An Trạch Tây, An Trạch Đông, Thới Đức, Thới Khương, Tân Điền, Tân Bình, Tân Hưng, Bình Thạnh, Thới Hoà, ấp Nẩy, Thành Long xã Thành Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Thới Lợi 1, Thới An xã Thới Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Tổ 6, 7, 8 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Tổ 12, 13, 14, 15, 16, 17 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Phước Lợi, Phước Thạnh xã Thạnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 24/10/2025 11:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần tổ 5, 11 Giồng Bông xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Khách hàng: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dừa Xanh + Công ty TNHH Thực Phẩm Dừa Xanh + Công ty TNHH Chế Biến Dừa An Hóa + Cty TNHH Phước Sang - ấp Long Nhơn xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Tổ 16 ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Tổ 9, 10, 11, 12 ấp Bình Thuận xã Bình Đại Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Tổ 9, 10 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khách hàng: Hồ Văn Cát - ấp Phú Thành xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khách hàng: Nguyễn Trọng Trách - ấp Phú Mỹ xã Lộc Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Ấp Hưng Thạnh; một phần ấp Hưng Chánh, Hưng Nhơn, Tân Hưng xã Châu Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Tổ 10, 11 ấp An Ninh A Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Thạnh Trị Thượng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Thạnh Mỹ - An Bình 1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 ngày 26/10/2025 09:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Thạnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 26/10/2025 11:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 26/10/2025 14:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Thạnh Trị Hạ 4 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 26/10/2025 16:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp An Khương A Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Định Lễ, xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 23/10/2025 13:30:00 ngày 23/10/2025 Khu phố Hữu Thành, Hữu Chiến, Phước Trạch – phường Phú Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Ấp 2, Tân Quới Nội xã Phú Túc; Ấp 1, Long Hòa, Quới Thạnh Đông, Quới Hưng, Phú Ngãi, Phước Hòa, Phước Thới xã Giao Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Khu phố Thạnh Hựu, Phước Tân, Phước Hựu – phường Sơn Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Ấp Thuận Điền xã Phú Túc; Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Vàm, Tiên Đông Thượng, ấp Chánh, ấp Chánh Đông, Phú Thành, Phú Hòa xã Tiên Thủy Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần xã Hưng Nhượng, một phần xã Tân Hào, ấp Linh Lân, Linh Long, Linh Qui, Linh Phụng xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần xã Hưng Nhượng, một phần xã Tân Hào Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần xã Hưng Nhượng, một phần xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 13:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Tân Phước, Bình Thuận xã Hưng Nhượng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Ấp Bình An - Bình Đông A - Bình Đông B - Bình Phú xã Châu Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Tổ 3 ấp An Thạnh, tổ 6 ấp Tân An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 09:00:00 ngày 23/10/2025 Khách hàng Điện Máy Xanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Tổ 5, 8 ấp Long Huê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Phú Hội - Vĩnh Phú - Vĩnh Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long; một phần ấp Tân Trung xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 23/10/2025 10:00:00 ngày 23/10/2025 Khách hàng Công ty CP TM Bách Hóa Xanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 23/10/2025 11:00:00 ngày 23/10/2025 Khách hàng Ban Chỉ huy Quân Sự Chợ Lách Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 23/10/2025 12:30:00 ngày 23/10/2025 Khách hàng Bưu điện Chợ Lách Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 09:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Hòa 1 - Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Hòa 1 - Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 24/10/2025 13:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Hòa 1 - Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 15:00:00 ngày 24/10/2025 Tổ 5 ấp Hòa Thọ, tổ 4 ấp Đông Kinh xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Long Vinh - Long Huê xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hưng, Tây Lộc, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2 xã Vĩnh Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Tổ 4, 7 ấp Chợ xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 26/10/2025 16:30:00 ngày 26/10/2025 Ấp Tân Long 2, Chợ Xếp - xã Tân Thành Bình; khu phố Thanh Sơn 1, Thanh Sơn 2, Thanh Sơn 3, Thanh Sơn 4, Tân Thông 1, Tân Thông 2, Tân Thông 3, Tân Thông 4, Tân Thông 5, Thanh Xuân 1, Thanh Xuân 2, Thanh Xuân 3 - phường Bến Tre Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 22-26/10/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.