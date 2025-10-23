Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23-26/10/2025: Cúp điện nhiều khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 23-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23-26/10/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 15:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần đường Lê Hồng Phong, một phần đường Nguyễn Công Trứ, Khu Cảng Cá, Dịch vụ Thủy Sản, Thanh Đoàn – Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 7 MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Đường Kinh ấp 2 (cũ), khóm 26 – Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,63 MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 14:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần đường Lý Văn Lâm, Kinh Giồng Kè – Phường An Xuyên; một phần đường Trương Phùng Xuân, Kinh Bà Cai Di, Kinh Ông Muộn, Kinh Cữu – Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4,5 MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Đường Bà Đệ – khóm 28, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,178 MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 13:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Đình Chiểu, đường 19/5 – Phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 2,7 MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 13:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần đường Phan Bội Châu, An Dương Vương, Quang Trung, một phần đường Lý Thường Kiệt, Chợ Bách Hóa, Chợ Nông Sản, Hồ Trung Thành, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Thái Học – Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4,5 MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần đường Kinh Đập Chùa – Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,03 MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/10/2025 12:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần cù lao đường Kinh Cái Nhúc – Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0,03 MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân – tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 23/10/2025 15:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Xóm Mới, Phòng Hộ, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 14:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Lung Đước, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 12:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Ông Chừng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 25/10/2025 11:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Mai Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Ông Chừng, Bùi Mắc, Tắc Năm Căn, Cây Thơ, Xóm Mới, Phòng Hộ, Láng Chiếu, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/10/2025 16:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp 4, ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 24/10/2025 14:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp Tắc Thủ, ấp Giao Vàm, Phường Lý Lâm, tỉnh Cà Mau; ấp Cỏ Xước, ấp Cái Bát, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 24/10/2025 15:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 4, 5, 6, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 25/10/2025 15:30:00 ngày 25/10/2025 Ấp Tân Hòa, Tân Phú, một phần ấp 5, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 26/10/2025 15:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần ấp 5, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 16:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 2.5 MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/10/2025 16:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần xã Nguyễn Phích và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 2.5 MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 25/10/2025 16:30:00 ngày 25/10/2025 Ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/10/2025 16:30:00 ngày 26/10/2025 Ấp Văn Luyện và một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 10:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Cây Sộp, ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 25/10/2025 16:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 23/10/2025 15:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Sào Lưới Tây, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 16:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Cái Bát, ấp Kiến Vàng A, ấp So Đũa, ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 25/10/2025 15:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Thứ Vải B, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 25/10/2025 15:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

