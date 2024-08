Liên tiếp các vụ cướp tài sản còn 'chặt' biển số xe nạn nhân để 'thị uy'

Ngày 23/8, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 18 để điều tra hành vi "Cướp tài sản" và một đối tượng về hành vi "Che giấu tội phạm".



Theo tài liệu của cơ quan công an, do muốn "ra oai" với các nhóm thanh niên khác ở khu vực huyện Hoài Đức và huyện Quốc Oai (Hà Nội) nên nhóm N.M.T (SN 2006, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất sử dụng xe máy mang theo hung khí lang thang trên các tuyến đường thuộc các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và hẹn nhau nếu gặp thanh niên nào "trông ngứa mắt" sẽ chặn đánh, sau đó chặt biển số xe máy để thị uy.

Khoảng 21h30 ngày 17/8, cả nhóm tập trung tại cánh đồng thuộc xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, cầm theo hung khí là những tuýp sắt dài gắn vật sắc nhọn và 3 két vỏ chai bia.

Các đối tượng di chuyển trên 3 chiếc xe máy đi theo hướng từ Sài Sơn, Quốc Oai sang địa phận huyện Hoài Đức. Khi đi đến cầu vượt thuộc thôn 6, xã Song Phương, nhóm đối tượng nhìn thấy chị T trú tại huyện Quốc Oai đang điều khiển xe máy Honda Wave chở theo anh Th trú tại Sơn Tây, Hà Nội.

Cả nhóm liền dùng vỏ chai bia ném trúng đầu chị T, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại, chúng dùng tuýp sắt chém vào phần đuôi xe của chị T., mục đích lấy biển số xe rồi bỏ đi.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Hoài Đức đã xác định và triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ 2 túi nilon đựng biển số xe mà chúng cướp được. Từ số lượng biển kiểm soát xe thu giữ được, Công an huyện Hoài Đức đã điều tra khai thác mở rộng 6 vụ việc khác đều do nhóm này thực hiện từ ngày 15 đến ngày 17/8.

Theo các đối tượng, mục đích của nhóm ban đầu là đi trên đường nếu gặp nhóm thanh niên nào cầm hung khí, nẹt pô thì sẽ đuổi đánh, "chặt" biển số xe. Sau đó cả nhóm sẽ khoe biển số lấy được như một "chiến tích" trên mạng xã hội. Nhóm chuẩn bị các loại hung khí như tuýp sắt hàn lưỡi hái, dao phay gắn tuýp sắt, dao quắm, kiếm… được mua trên mạng và tự làm.

Những biển số xe bị nhóm đối tượng chặt rồi khoe trên mạng xã hội (ảnh tư liệu).

Nhóm đối tượng cho biết, dù không ai có bằng lái xe và vẫn lấy xe của gia đình đi. Các thanh niên đi trên 3 xe máy, người ngồi đằng sau cầm hung khí và vỏ chai bia. Các cung đường đi đường đê Hoài Đức, đê Quốc Oai,… vì né camera và tránh nơi đông người.

Cùng thời điểm này, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi "chặt" biển số xe người đi đường để khoe khoang trên mạng xã hội.

Theo điều tra, tối 16/8, tại địa bàn tổ 6, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, các đối tượng Nguyễn Ánh Đông, Nguyễn Quốc Toàn, Đoàn Hoàng Việt, Phạm Hải Sơn (cùng trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát phóng tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo kiếm và truy đuổi, chặn xe 2 thanh, thiếu niên.

Khi bắt kịp 2 "con mồi", nhóm đối tượng người Kim Bảng rút kiếm chém đứt phần nhựa đuôi xe gắn biển kiểm soát 28FN-013.00 và chiếm đoạt, sau đó khoe "chiến tích" trên mạng xã hội.

Tiến hành điều tra, Công an TP Phủ Lý đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Ánh Đông, Nguyễn Quốc Toàn, Đoàn Hoàng Việt, Phạm Hải Sơn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai do thích phô trương và muốn thị uy với các nhóm thanh niên khác nên đã sử dụng xe máy mang theo hung khí lang thang trên các tuyến đường, nếu gặp thanh, thiếu niên nào "thấy ngứa mắt" sẽ chặn xe, chặt biển số.

Theo một cán bộ Công an Hà Nội để ngăn ngừa tình trạng thanh thiếu niên phạm tội ngoài việc tăng cường tuyên truyền pháp luật cho các em thì mỗi gia đình sẽ phải quản lý, giáo dục chặt chẽ hơn đối với con em mình.