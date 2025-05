Liệu cái kết của "Cha tôi, người ở lại" sẽ giống phiên bản Trung Quốc?

Bộ phim "Cha tôi, người ở lại" của đạo diễn Vũ Trường Khoa đang ở những tập cuối, dự kiến sẽ kết thúc ở tập 45. Đây là bộ phim được làm lại từ phim truyền hình Trung Quốc đình đám "Lấy danh nghĩa người nhà". Mặc dù vậy, "Cha tôi, người ở lại" đã thay đổi nhiều chi tiết, tình huống, mối quan hệ giữa các nhân vật để bộ phim gần gũi với khán giả Việt hơn.

Nhiều khán giả theo dõi "Lấy danh nghĩa người nhà" đã biết kết phim, nếu trong trường hợp "Cha tôi, người ở lại" có phần kết giống với phiên bản gốc. Theo đó, trong bản Trung Quốc, nhân vật Nguyên và An ở bản gốc trở thành một cặp. Tuy nhiên, cái kết này nếu xảy ra ở phiên bản Việt sẽ gặp phải phản ứng trái chiều của khán giả.

Trong những tập gần đây, khi An (Ngọc Huyền) biết được tình cảm của Nguyên (Trần Nghĩa) dành cho mình, cô tỏ ra bối rối và khó xử. Trên mạng xã hội, khán giả phản đối nếu kịch bản để An và Nguyên yêu nhau, cho rằng phim thuộc đề tài gia đình, hai anh em ngay từ đầu phim coi nhau như anh em ruột thịt, giờ có tình cảm với nhau là không nên.

Một số người để lại bình luận: "Chán chẳng buồn xem phim, biết là không máu mủ gì nhưng thấy cứ sao sao"; "Giữ nguyên tình cảm anh em chắc sẽ hay hơn"; "Sao coi nhau như anh em ruột xong lại yêu nhau được vậy"; "Kịch bản ở đâu thì không biết, nhưng nếu phiên bản Việt để An và Nguyên yêu nhau thì không phù hợp"...

An nói với Nguyên rằng muốn hai người giữ mãi tình cảm anh em

Tuy nhiên, những tập gần đây nhiều người xem "thở phào" khi An thể hiện rõ tình cảm của mình với Nguyên. Cô nói thẳng với Nguyên rằng muốn hai người giữ mãi tình cảm anh em. "Em muốn được vô tư ở bên cạnh anh, muốn được làm tất cả những điều em thích mà không phải vướng bận gì cả, và em cũng không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa em với anh. Hứa với em một lần nữa nhé", An nói.

Diễn biến này nhận được sự đồng tình của khán giả và được dự đoán sẽ dẫn đến một cái kết khác với bản gốc. Nhận định này của khán giả càng có cơ sở khi ở tập 42, nhân vật Tú (Đình Tú) xuất hiện và tỏ ra thân thiết với An. Tú được nhiều người xem dự đoán sẽ là người yêu tương lai của An. Trong khi đó, Nguyên tỏ ra khó chịu khi Tú có những hành động thân thiết với An như "vuốt tóc, sờ má".

Nhân vật Tú xuất hiện và tỏ ra thân thiết với An

Ở một diễn biến khác, Việt (Thái Vũ) lờ mờ nhận ra Nguyên và An có tình cảm với nhau nhưng không dám thổ lộ. Việt gọi điện cho Đại (Trần Kiên) để tham khảo ý kiến. Đại liền cho Việt biết: "Nguyên yêu An nhưng không dám nói, còn An rõ ràng có tình cảm với Nguyên nhưng cũng không dám thừa nhận".

Việt lờ mờ nhận ra Nguyên và An có tình cảm với nhau

Bên cạnh những ý kiến phản đối Nguyên và An đến với nhau, một số khán giả cho rằng An và Nguyên có tình cảm với nhau là chuyện bình thường vì hai người không phải là anh em ruột. Người xem để lại bình luận: "Mình thấy An và Nguyên đẹp đôi. Có tình cảm với nhau là hoàn toàn bình thường, chẳng phải anh em ruột. Mọi người khắt khe quá"; "Xem phim giải trí thôi, quan trọng diễn xuất của diễn viên chạm tới trái tim người xem hay không. Còn họ yêu nhau cũng chẳng sai trái gì"...

Ở bản Trung Quốc, cả Nguyên và Việt đều dành tình cảm cho An nhưng với "Cha tôi, người ở lại", chỉ mình Nguyên thích An. Do vậy, khán giả cho rằng cái kết của phiên bản Việt sẽ có nhiều tình tiết mới, khó đoán vào phút chót.

Tập tiếp theo của "Cha tôi, người ở lại" (tập 43) sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối 26/5.