Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Cặp đôi gây tranh cãi Chính - Minh thổ lộ tình cảm, An yêu thầm Nguyên từ lâu

Tập 42 phim "Cha tôi, người ở lại" đã phát sóng với nhiều tình tiết mới, bất ngờ. Mở đầu tập phim, để bố Bình (NSƯT Thái Sơn) và Quyên (NSƯT Kiều Anh) có không gian riêng, ba anh em Nguyên - Việt - An rủ nhau đi ra quán cà phê. Vừa hay gặp Đại ở ngoài cổng, ba anh em liền kéo Đại đi cùng.

Tình cờ tại quán cà phê, Tú (diễn viên Đình Tú) - một anh học cùng trường cao đẳng với An (diễn viên Ngọc Huyền) cũng tới và hai người gặp nhau trong vui vẻ, bất ngờ. Tú cho biết vừa chuyển việc từ Sài Gòn ra Bắc và đầu quân cho một công ty về phim hoạt hình. Tú khen An càng ngày càng xinh và tỏ ra thân thiết. Hai người lập tức ngồi lại trò chuyện với nhau ở một nơi khác.

Các anh ngồi kế bên sốt sắng và tò mò về chàng trai tên Tú kia. Sau khi Tú rời đi, cả 3 anh xúm vào hỏi An về Tú. Sau đó, Nguyên tỏ ra khó chịu với giọng như của một người bạn trai ghen tuông: "Bạn bè bình thường mà vuốt tóc, sờ má nhau". An cũng không kém cạnh, ghen với cô gái Đài mà Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) ăn cơm cùng khi đi du học và không hề tiết lộ.

Tú xuất hiện bất ngờ và có nhiều hành động thân mật với An khiến Nguyên cảm thấy ghen.

Sau khi chứng kiến anh Nguyên và An cãi nhau giống như hai người đang yêu ghen nhau, về nhà, Việt nghĩ nhiều về chuyện này. Anh lờ mờ nhận ra hai người như thể có tình cảm với nhau. Từ đây, Việt nhớ lại những chuyện đã xảy ra - có lần Việt tình cờ bắt gặp An ngắm hình anh Nguyên trong điện thoại, lần khác Việt lại thấy anh Nguyên kẹp ảnh An trong cuốn vở trên đầu giường...

Bố Bình nhắc Việt để ý anh Nguyên và An có đang giận nhau không, vì bố cảm nhận thấy hai anh em đang không thoải mái với nhau. Bố Bình nghĩ có thể vì chuyện đó mà Nguyên đến viện ở. Như vậy, không chỉ Việt, mà bố Bình cũng nhận thấy sự bất thường trong mối quan hệ của An và Nguyên.

Việt bắt đầu nhận ra giữa Nguyên và An có tình cảm thầm kín với nhau.

Trong cuốn truyện tranh do An sáng tác có hai nhân vật đó là An và Nguyên.

An sáng tác truyện tranh, vô tình Việt đọc được. Truyện kể về hai nhân vật - Tóc ngắn và Kính cận. Đọc xong, Việt nhận ra hai nhân vật đó chính là An và Nguyên ở ngoài đời. Việt lập tức gọi điện cho Đại để tham khảo ý kiến. Đại liền cho Việt biết, An yêu Nguyên nhưng che giấu.

Ở diễn biến khác, ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) đi ăn với đồng nghiệp thân thiết ở công ty thì được anh này kể cho chuyện của Tuệ Minh (Lương Thu Trang) và người yêu cũ. Hoá ra mẹ của người yêu cũ bày mưu tính kế để hàn gắn Minh và con trai bà, để cháu bà có mẹ. Minh khi phát hiện lòng tốt của mình bị lợi dụng như vậy nên đã cắt đứt mối quan hệ với anh người yêu cũ đó.

Sau khi hiểu rõ sự tình và uống rượu đã ngà ngà, ông Chính tìm đến nhà Minh. Ông tự nhận mình chỉ uống một chút rượu. Minh mời ông Chính vào nhà. Lập tức, ông Chính ôm chặt Minh, xin lỗi vì đã không nghe cô giải thích, lẽ ra không giận Minh như vậy. Ông tự ti vì mình mới bắt đầu quen Minh, còn người yêu cũ của Minh đã có 10 năm gắn bó bên nhau. "Đừng xa anh nhé!" - ông Chính tỏ tình với Minh.

Sau khi làm hoà xong, ông Chính thẳng thắn chia sẻ với Minh rằng mình là mẫu đàn ông truyền thống, thích các mối quan hệ bền chặt, lâu dài. Nghe vậy, Tuệ Minh chủ động ngỏ lời: "Anh có thể cầu hôn em được mà".

Ông Chính và Tuệ Minh chính thức bày tỏ tình cảm và đón nhận mối quan hệ lâu dài.

Lập tức, ông Chính lấy chùm chìa khoá ra và thổ lộ với Minh: "Em đồng ý nhận nhé?". Ông đeo vào ngón tay Minh chùm chìa khoá nhà. Cô nàng tuyên bố: "Từ giờ, hoa đã có chủ rồi nhé".

Trong khi đó, Việt và Chi (diễn viên Thùy Dương) tái ngộ ở một quán bánh cuốn. Chi muốn xin cô chủ quán cho quay vlog nhưng bị từ chối. Nhờ Việt nói giúp, cuối cùng cô chủ quán đã đồng ý. Hai người vui vẻ hẹn nhau đi ăn ở một quán ăn mà Việt yêu thích. Sau cuộc gặp Chi, Việt vui vẻ, yêu đời, huýt sáo khi làm việc ở quán chay, khiến mẹ Quyên tò mò.

Chi tình cờ gặp Việt, hai người vui vẻ và dần lộ diện tình cảm.

Ở diễn biến khác trong tập 42, bác giúp việc gọi điện cho Nguyên báo tin về việc bà Liên (diễn viên Thu Quỳnh) không cho bác giúp việc vào nhà. Nhân tiện, bác giúp việc xin nghỉ việc luôn vì lo sợ bà Liên có những biểu hiện bất thường trong thời gian gần đây. Nguyên không yên tâm nhưng bà Liên nhất quyết không chịu có người giúp việc ở nhà. Bà muốn ép Nguyên về ở với mình.

Dù rất thương mẹ nhưng Nguyên không muốn ở cùng mẹ. Nguyên cảm thấy mình bất lực, không biết làm thế nào. Bố Bình khuyên Nguyên thương mẹ nhưng cũng phải thương lấy bản thân, đừng tự dằn vặt bản thân. "Khi nào con mệt mỏi quá, con về với hai bố và các em. Con vẫn còn một gia đình nữa để dựa vào mà" - bố Bình tâm sự.

Tập 43 phim "Cha tôi, người ở lại"phát sóng lúc 20h thứ Hai (ngày 26/5) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.