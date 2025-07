Lĩnh trọn cú đá, vai diễn kỳ lạ nhất của Bình An chính thức kết thúc trong 'Dịu dàng màu nắng'

Trên trang cá nhân, diễn viên Bình An vừa chia sẻ điều thú vị với vai diễn "Khách VIP" trong phim "Dịu dàng màu nắng" khi nhân vật này chính thức hết vai: "Kết thúc một vai diễn kỳ lạ: 10 phân đoạn; Không tên; Không được đọc kịch bản; Không nguyên nhân - diễn biến - kết quả. Và không hiểu sao bị mọi người "réo tên" nhiều thế. Nhưng rất vui vì đã là một phần của bộ phim".

Kèm bài viết hài hước của diễn viên Bình An là hình ảnh chụp cùng hai bạn diễn Lương Thu Trang và Duy Hưng, đánh dấu khoảnh khắc chia tay đoàn phim. Không chỉ hình ảnh chia tay phim, nam diễn viên còn đăng tải đoạn video hậu trường lĩnh trọn cú đá của Bắc (Duy Hưng), đoạn video ngắn này khiến khán giả, đồng nghiệp và bạn bè của Bình An ra sức vào trêu đùa. Bởi sau khi lĩnh trọn cú đá này, Bình An chính thức hết vai diễn trong "Dịu dàng màu nắng", khiến nhiều người có phần đắc ý bởi "Khách VIP" là một kẻ đáng ghét trong phim.

Diễn viên Bình An chính thức kết thúc vai diễn trong phim "Dịu dàng màu nắng". Ảnh FBNV

Đúng như Bình An đã chia sẻ, trong "Dịu dàng màu nắng" bộ phim truyền hình đang thu hút khán giả trên sóng giờ vàng VTV, Bình An một diễn viên có gương mặt sáng giá lại đảm nhận một vai diễn lạ kỳ: Không tên, không lời thoại dài dòng... Chỉ xuất hiện trong 10 phân đoạn nhưng "Khách VIP" của Bình An lại để lại dấu ấn sâu đậm và khiến khán giả ghét, gây tranh cãi.

Trong bộ phim "Dịu dàng màu nắng", Bình An vào vai nhân vật "Khách vip" của Lan Anh (Lương Thu Trang). Ban đầu là trai lạ, bí ẩn khi có những mờ ám với Lan Anh, nhưng về sau "Khách vip" lộ diện là nhân tình của Lan Anh, người vợ của Bắc (Duy Hưng). Lan Anh nhận ra lỗi lầm, muốn chia tay "Khách Vip" để về với gia đình, nhưng nhân tình nài nỉ muốn gặp nhau lần cuối. Đây cũng chính là lúc mọi chuyện bị lộ, khiến gia đình Lan Anh rơi vào viễn cảnh tan nát.

Trong "Dịu dàng màu nắng", Bình An vào vai "Khách VIP" một gã trai đẹp nhưng đểu. Ảnh VTV

Chính Bắc nhìn thấy Lan An và nhân tình cầm tay, ôm ấp nhau. Từ đó, mọi chuyện rắc rối bủa vây với gia đình của Bắc và Lan Anh. Nhân vật "Khách vip" như trên điện thoại của Lan Anh lưu số dù xuất hiện không nhiều, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi về một anh chàng đẹp trai, lãng tử, giàu có nhưng lại xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Nhân vật do Bình An thủ vai có hành động nài nỉ, níu kéo dẫn đến tan nát gia đình người khác. Anh ta còn khuyên Lan Anh bỏ chồng, đến với anh ta.

"Khách VIP" dù gây ra nhiều rắc rối nhưng vẫn không chịu buông thang cho Lan Anh, cuối cùng phải nhận "cái kết đắng".

Đỉnh điểm là trong tập 31, "Khách VIP" cố tình đến tận nơi nhà trọ của Lan Anh để níu kéo, bắt ép Lan Anh để cô phải lên xe cùng hắn tới quán cafe để nói chuyện. Tại quán cafe, hắn đã nài nỉ, cưỡng ép Lan Anh để quay lại lén lút, thậm chí bỏ chồng để tự do đến với nhau... Tuy nhiên, Lan Anh đã không đồng ý nên đã tát "Khách VIP" và bị hắn ta đánh, đúng lúc đó Bắc xuất hiện lao vào tấn công gã trai đểu để giải thoát vợ. Kể từ sau cú đá, gã "Khách VIP" không còn xuất hiện để phá hoại hạnh phúc của vợ chồng Bắc - Lan Anh.

Cú đá của Duy Hưng với Bình An trong cảnh phim, cũng từ đây gã "Khách VIP" chính thức kết thúc vãi diễn.

Nhân vật "Khách VIP” trong bộ phim "Dịu dàng màu nắng" dù chỉ là vai diễn phụ, song cũng gây chú ý với khán giả và là một mắt xích quan trọng trong diễn biến của phim. Vai diễn của Bình An vẫn tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội nhờ thần thái tự tin, phong cách bí ẩn và loạt tình tiết gay cấn gắn liền với mối quan hệ sai trái.

Diễn viên Bình An tên đầy đủ là Nguyễn Bình An, sinh năm 1993, quê Phú Thọ. Sau hơn 10 năm bén duyên với nghệ thuật, Bình An có trên 20 vai diễn các thể loại, trong đó phải kể đến như: Vai Linh trong "Tình khúc Bạch Dương", Hải - "Yêu hơn cả bầu trời", Tùng - "Những cô gái trong thành phố", Vũ Khải - "Mặt nạ gương", Quân - "Ga-ra hạnh phúc", Khôi - "Đừng làm mẹ cáu", Long "Biệt dược đen"... Với chiều cao 1,82m, Bình An là gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt. Cùng với khả năng diễn xuất của mình, anh ngày càng khẳng định được vị thế trong làng phim ảnh.

